El desafiante mensaje de la presidente del Palmeiras a Messi en la previa del Mundial de Clubes

Leila Pereira, presidente del Palmeiras, no se mostró intimidada ante la posibilidad de enfrentar a Messi en el Mundial de Clubes

La presencia de Lionel Messi le agregará un atractivo especial al Mundial de Clubes 2025. El astro argentino es la principal figura del Inter Miami, que abrirá el telón del certamen el 14 de junio ante el Al Ahly de Egipto. Sin embargo, una dirigente de otro de los equipos que conforman el Grupo A de la cita que se llevará a cabo en Estados Unidos no se mostró intimidada ante la figura del capitán de Las Garzas.

Leila Pereira, presidente del Palmeiras de Brasil, dejó un desafiante mensaje al ser consultada por la posibilidad de enfrentarse al rosarino campeón del mundo con la selección argentina. “Para la gente, para nosotros, no es un problema jugar contra Messi o contra tal o cual. Él, todos ellos, tendrán que enfrentar al Palmeiras. Esa es la verdad. Y nosotros estamos preparados”, expresó.

La contundente frase de la máxima dirigente del Verdao tuvo lugar durante la presentación del trofeo de la cita mundialista de clubes, que precisamente se realizó en las instalaciones del club paulista.

El Inter Miami, con Messi como principal figura, integra el Grupo A del Mundial de Clubes (Credit: Anne-Marie Sorvin-Imagn Images)

Luego, sumó: “Para Palmeiras es una honra estar participando de este Mundial. Somos el único club paulista que estará compitiendo y pueden estar seguros de que Palmeiras no irá a los Estados Unidos a pasear. Vamos a afrontar cada juego con mucha seriedad, como hacemos en todos los campeonatos. Tenemos un plantel muy fuerte, con mucha determinación y por eso no será un problema para nosotros enfrentar a Messi ni a cualquier otro”.

El enfrentamiento entre el club de Florida y los brasileños se disputará en la última fecha de la fase de grupos del Mundial de Clubes, el lunes 23 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami. Antes, el Inter de Miami deberá medirse ante el Porto, en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, el jueves 19.

En relación a la competencia, Sergio Busquets y Javier Mascherano realizaron sinceras declaraciones en cuanto a la posibilidad de quedarse con el título. “No estamos al nivel para competir en el Mundial de Clubes, pero intentaremos competir en el grupo”, fueron las palabras de Busquets en charla con DAZN en medio de su presencia en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1.

El Jefecito fue consultado por las palabras del mediocampista con pasado en Barcelona y expresó: “Sabía que me iban a preguntar eso, ja...“. “Cada uno es libre de opinar lo que quiera. Sergio lo siente de esa manera, y está perfecto. Mi idea es competir. Ahora, la realidad nos demostrará para qué estamos. Entiendo lo que quiso decir. No nos ilusionamos con ganar el Mundial de Clubes, sería iluso. Esa es la realidad, pero eso no implica que haremos todo lo posible para hacer un muy buen Mundial”, explicó.

“Entiendo que lo que quiso decir es que hacer un muy buen Mundial es competir en nuestro grupo, tratar de pasar la fase de grupos y después ver qué pasa. Después, obviamente, lo dice de una manera que quizás cada uno trata de descifrar o de entenderlo de una manera diferente. Lo conozco y será el primero que querrá competir y hacerlo bien”, agregó Mascherano en conferencia de prensa.

LOS GRUPOS DEL MUNDIAL DE CLUBES:

Grupo A: Palmeiras (Brasil), Porto (Portugal), Al Ahly FC (Egipto) e Inter Miami CF (Estados Unidos).

Grupo B: París Saint-Germain (Francia), Atlético de Madrid (España), Botafogo (Brasil) y Seattle Sounders (Estados Unidos).

Grupo C: Bayern Múnich (Alemania), Auckland City FC (Nueva Zelanda), Boca Juniors (Argentina) y Benfica (Portugal).

Grupo D: Flamengo (Brasil), Espérance (Túnez), Chelsea (Inglaterra) y León (México).

Grupo E: River Plate (Argentina), Urawa Red Diamonds (Japón), Rayados de Monterrey (México) e Inter de Milán (Italia).

Grupo F: Fluminense (Brasil), Borussia Dortmund (Alemania), Ulsan HD (Corea del Sur) y Mamelodi Sundowns FC (Sudáfrica).

Grupo G: Manchester City (Inglaterra), Wydad AC (Marruecos), Al Ain FC (Emiratos Árabes Unidos) y Juventus (Italia).

Grupo H: Real Madrid (España), Al Hilal (Arabia Saudita), CF Pachuca (México) y Salzburgo (Austria).