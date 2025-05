La frase de Mascherano sobre por qué Inter Miami no se ilusiona con ganar el Mundial de Clubes y su respuesta a Busquets

El entrenador argentina analizó cuáles son los objetivos de las Garzas en la competición de mitad de año

A Inter Miami le quedan seis partidos de la Major League Soocer (MLS) antes de prepararse para lo que será el debut del 14 de junio por el Mundial de Clubes, en el que chocará con Al Ahly de Egipto en el partido inaugural correspondiente al Grupo A, también integrado por Porto de Portugal y Palmeiras de Brasil. Hace unos días, Sergio Busquets se había trazado para qué estaba el equipo de cara a esa competencia, sus palabras causaron revuelo y el entrenador Javier Mascherano se hizo eco de estos comentarios en la antesala de este sábado contra Minnesota United (17:30, hora argentina).

“No estamos al nivel para competir en el Mundial de Clubes, pero intentaremos competir en el grupo”, fueron las palabras de Busquets en charla con DAZN en medio de su presencia en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, horas después a la victoria 4-1 contra New York RB.

A propósito de esto, Mascherano fue consultado por esta frase e, inmediatamente, se le dibujó una sonrisa en el rostro: “Sabía que me iban a preguntar eso, ja...“. “Cada uno es libre de opinar lo que quiera. Sergio lo siente de esa manera, y está perfecto. Mi idea es competir. Ahora, la realidad nos demostrará para qué estamos. Entiendo lo que quiso decir. No nos ilusionamos con ganar el Mundial de Clubes, sería iluso. Esa es la realidad, pero eso no implica que haremos todo lo posible para hacer un muy buen Mundial”, explicó.

En conferencia de prensa, el Jefecito se trazó los objetivos de las Garzas en la cita a desarrollarse íntegramente en los Estados Unidos: “Entiendo que lo que quiso decir es que hacer un muy buen Mundial es competir en nuestro grupo, tratar de pasar la fase de grupos y después ver qué pasa. Después, obviamente, lo dice de una manera que quizás cada uno trata de descifrar o de entenderlo de una manera diferente. Lo conozco y será el primero que querrá competir y hacerlo bien”.

Además, le mandó un mensaje a los dirigentes sobre cuántas incorporaciones quiere tener en la delantera para afrontar el Mundial de Clubes: “Estamos viendo. No es fácil porque acá hay un presupuesto y siempre digo lo mismo: traer por traer no tiene demasiado sentido. Tenemos que apuntar a traer algo que nos refuerce como equipo realmente. El club está viendo posibilidades, sobre todo en la parte ofensiva. En la defensiva estamos bien cubiertos con lo que tenemos. Si podemos y hay algunas posibilidades, me gustaría uno o dos jugadores que nos puedan reforzar en la parte ofensiva”.

De vuelta al presente, Javier Mascherano se refirió al día a día del Inter Miami con respecto a las bajas que tendrá para visitar Minnesota en una nueva presentación por la MLS ante un equipo que marcha segundo en la Conferencia Oeste frente al cuarto lugar del equipo de Florida en el Este: “Drake (Callender) está lesionado. Luis (Suárez) ha tenido que viajar por motivos personales. El resto está para entrenar, salvo David Ruiz, que tuvo una recaída de su lesión. Esperemos que pronto esté con nosotros porque lo necesitamos. Estamos viendo lo de Baltasar (Rodríguez) porque está volviendo de una lesión y tenemos que analizar qué nos conviene”. Sobre el caso del Pistolero, no aseguró que sea parte de la delegación: “Tenemos que ver, ha tenido que viajar por motivos personales. Veremos si llega o no”.

Ante una eventual ausencia de Suárez, el director técnico con pasado en las Juveniles de la selección argentina aseguró que tiene material para reemplazarlo, aunque sean futbolistas de otras características al uruguayo. Una de las alternativas es Lionel Messi, una faceta que conoce a la perfección y en la que ha brillado en el Barcelona. “Si hay algo que hemos tenido es creatividad desde esta temporada. Así que iremos viendo, algo tenemos en la cabeza, pero tenemos opciones. Es decir, podemos jugar también con Tadeo Allende de punta. También hemos probado alguna que otra vez a Fafa (Picault). Hay opciones. Leo es otra de las posibilidades, ha jugado en algún momento de esta temporada en esa posición cuando salió Luis”, concluyó Masche.

