Aseguran en Francia que Colapinto reemplazará a Jack Doohan en la próxima carrera de Fórmula 1

El periodista Julien Fébreau afirmó que Colapinto reemplazaría a Doohan en Imola

Las versiones sobre una inminente aparición de Franco Colapinto como piloto titular de Alpine en la Fórmula 1 tomaron fuerza en medio del fin de semana de carrera en Miami tras el comentario del periodista francés Julien Fébreau, quien aseguró que el argentino podría reemplazar a Jack Doohan a partir del Gran Premio de Emilia Romagna, programado para el 18 de mayo.

“Una vez más, la información que hemos recabado sugiere que Jack Doohan será sustituido a partir del Gran Premio de Imola. Esta será la próxima carrera de la temporada de Fórmula 1. La séptima prueba del Campeonato del Mundo de 2025 tendrá lugar dentro de 15 días. Imola, el circuito italiano que puede ver la aparición y reaparición en un Gran Premio de Franco Colapinto en lugar de Jack Doohan”, afirmó Fébreau durante la transmisión del sábado de la F1 por Canal+ que incluyó la carrera Sprint y la clasificación para la competencia principal del domingo.

“La información confirma, por supuesto, que no hay nada oficial por el momento, pero esta tendencia es cada vez más apremiante desde todos los puntos de vista, día tras día, hora tras hora”, agregó el comentarista del medio francés. Hay que mencionar que el periodista fue uno de los primeros que anunció el cambio de pilotos en Red Bull, con la salida de Liam Lawson y la llegada de Yuki Tsunoda.

El comentario agitó las redes sociales y multiplicó las especulaciones entre los seguidores del piloto argentino. La posibilidad de que Colapinto debute en la temporada 2025 en Italia se convirtió en uno de los temas más discutidos en el paddock del Gran Premio de Miami, pese a la falta de confirmación oficial por parte de la escudería.

A la expectativa generada por los dichos de Fébreau se sumó una declaración informal del presidente de YPF, Horacio Marín, uno de los patrocinadores personales del argentino. En una entrevista televisiva fuera de aire, Marín comentó que Colapinto “debutaría con Alpine en Imola”. Aunque luego aclaró que se trataba de un deseo personal, sus palabras avivaron los rumores.

“Lo que digo es que espero que corra en Imola. Y si llega a pasar, me va a llamar. ¿Cómo voy a tener el dato si yo soy el presidente de YPF, no el representante de Colapinto?”, explicó Marín al ser consultado por sus dichos.

Julien Fébreau (izquierda), aseguró que el piloto argentino volverá a la grilla de la F1 en Canal+

Por su parte, el jefe de Alpine Oliver Oakes intentó contener la euforia en las declaraciones realizadas en la conferencia de prensa destinada a los líderes de equipos durante la jornada del jueves en Miami. “Lo vi como todo el mundo. Creo que fue un patrocinador de Argentina, fuera de cámara, dando su opinión sobre Franco”, expresó. “Eso es solo ruido por ahí. Jack tiene que seguir haciendo un buen trabajo. Es natural que siempre haya especulaciones”, agregó en su reporte frente a los medios.

“Hoy Jack es nuestro piloto”, aseguró Oakes, aunque dejó abierta la posibilidad de cambios: “Siempre lo evaluamos. Pero sí, hoy es el caso”.

En medio de este panorama, Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo, no descartó una modificación en la dupla de pilotos: “Tenemos tres pilotos, también está Paul Aron. Veamos cómo se desarrollan las próximas carreras y después decidiremos”, sostuvo en diálogo con Sky Sports. Sobre la presión que recae sobre Doohan, respondió: “¿Quieres estar en la Fórmula 1? Siempre tendrás presión”.

El desempeño de Jack Doohan en esta temporada 2025 es hasta ahora irregular y fue lo que provocó que se intensifiquen las dudas sobre su continuidad. En la clasificación del GP de Miami, logró avanzar hasta la Q2 con un tiempo de 1:27.186, aunque finalizó 14°, sin chances de meterse entre los diez primeros. Superó a su compañero Pierre Gasly, quien quedó eliminado en la Q1 y partirá 18°.

A pesar del leve repunte tras sus actuaciones previas, Doohan se mostró decepcionado: “Esperaba que con nuestros esfuerzos fuéramos capaces, pero al final, simplemente no tuvimos suficiente”, declaró a la transmisión oficial. El piloto australiano, que debutó en la última carrera de 2024, todavía no sumó puntos en la temporada. Los siete que acumula Alpine en el campeonato de constructores fueron obtenidos por Gasly.

Colapinto junto a Flavio Briatore, asesor principal de Alpine (@briatoreflavio)

Más allá de la qualy para la carrera principal, en la sprint de este sábado, Doohan terminó antepenúltimo, delante de Max Verstappen -fue penalizado con 10 segundos- y de Charles Leclerc, que no largó por chocar la Ferrari en medio de una intensa lluvia antes de la salida. Por su parte, Gasly consiguió sumó un punto al cerrar en la octava posición gracias a las sanciones que recibieron Alex Albon, Liam Lawson y Ollie Bearman.

Al margen del caso Colapinto, Alpine enfrenta un escenario complejo. Con una sola carrera puntuable más allá de la unidad que sumó en Miami (7° puesto de Gasly en el GP de Bahréin), el equipo no logra consolidar su rendimiento. “Frustrante es la palabra correcta”, reconoció Oakes. “Definitivamente tenemos algo de rendimiento en el coche. Pero este año no hemos logrado que se junten”, especificó el jefe de la escudería francesa. El director de carrera, Dave Greenwood, compartió esa visión. “No podemos estar completamente satisfechos. A lo largo del fin de semana no hemos tenido el rendimiento que esperábamos”, indicó.

Mientras el equipo busca consolidar su rumbo en la temporada, la presencia de Colapinto en Imola sigue siendo una posibilidad latente, impulsada por los rumores que, al parecer, son cada día más fuertes en el paddock de la F1.