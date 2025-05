El jefe de Alpine respondió a los rumores sobre un posible debut de Franco Colapinto en Imola

Oliver Oakes, jefe de Alpine, se refirió a los rumores que colocan a Franco Colapinto como piloto titular en el GP de Imola (REUTERS/Ricardo Arduengo)

El futuro inmediato de Franco Colapinto en la Fórmula 1 volvió a ser tema de discusión tras una serie de declaraciones que involucraron tanto a patrocinadores como a responsables del equipo Alpine. En medio de una temporada irregular para la escudería francesa, las especulaciones sobre un posible regreso del piloto argentino a la parrilla de salida volvieron a ganar fuerza.

Colapinto, de 21 años, firmó como piloto de reserva de Alpine en enero de este año, tras completar nueve Grandes Premios como titular en Williams durante 2024. Desde entonces, ha ocupado un rol secundario, participando en actividades promocionales y en sesiones de simulador, a la espera de una nueva oportunidad para competir.

Esta semana, un comentario encendió los rumores. Horacio Marín, presidente de la petrolera estatal argentina YPF —uno de los patrocinadores personales de Colapinto—, fue captado en una entrevista televisiva fuera de aire, afirmando que el piloto “debutaría con Alpine en Imola”, en referencia al Gran Premio de Emilia Romagna que se disputará en dos semanas. La frase, que se viralizó rápidamente, generó revuelo tanto en Argentina como dentro del paddock de la Fórmula 1.

Más tarde, el directivo aclaró su comentario y explicó que se trataba de un deseo personal y no de información confirmada. “Lo que digo es que espero que corra en Imola. Y si llega a pasar, me va a llamar. ¿Cómo voy a tener el dato si yo soy el presidente de YPF, no el representante de Colapinto? Tengo una relación extraordinaria con él, pero no estoy hablando todo el día", sostuvo Marín.

En la conferencia de prensa de jefes de equipo realizada este viernes en el marco del Gran Premio de Miami, Oliver Oakes fue consultado al respecto y se pronunció por primera vez sobre la posibilidad de ver a Colapinto en pista con el equipo francés.

“Sí, quiero decir, lo vi como todo el mundo. Creo que fue un patrocinador de Argentina, fuera de cámara, dando su opinión sobre Franco, sobre cuándo va a estar en el coche. Obviamente, estoy seguro de que hay mucha gente en Argentina a la que le gustaría que estuviera en el coche este domingo”, afirmó Oakes.

El jefe de Alpine se encargó de bajar las expectativas y subrayó que las versiones que circulan forman parte del “ruido” habitual alrededor de la F1. “Creo que hemos sido bastante abiertos como equipo. Eso es solo ruido por ahí. Jack tiene que seguir haciendo un buen trabajo. Pero es natural que siempre haya especulaciones”, agregó.

Las especulaciones sobre Colapinto han crecido en paralelo a las dificultades que atraviesa Jack Doohan, actual compañero de equipo de Pierre Gasly. El australiano, que asumió el rol de piloto titular para la temporada 2025, no ha logrado igualar el rendimiento de su compañero francés en estas primeras carreras del año.

Al ser consultado directamente sobre la continuidad de Doohan de cara al Gran Premio de Imola, Oakes fue claro, aunque dejó un pequeño margen para la incertidumbre. “Sí, tal y como están las cosas hoy, Jack es nuestro piloto, junto con Pierre. Creo que hemos sido bastante claros al respecto. Siempre lo evaluamos. Pero sí, hoy es el caso”, aseguró.

Más allá del caso Colapinto, el equipo Alpine atraviesa un presente complejo en lo deportivo. Con un solo resultado en los puntos (el séptimo puesto de Gasly en Bahréin), la escudería con sede en Enstone no ha logrado consolidar un rendimiento estable en lo que va del año.

“Frustrante es la palabra correcta”, dijo Oakes al ser consultado por el arranque de temporada. “En Australia nos sentimos un poco engañados y fue bueno en Bahréin para mostrar dónde realmente creemos que podemos estar. Definitivamente tenemos algo de rendimiento en el coche. Como dijo Toto (Wolff), cambia de pista a pista. Lo que es un poco molesto es que tienes que tomar esas oportunidades cuando vienen, y este año no hemos logrado que se junten”, explicó.

Respecto a las dificultades técnicas y estratégicas que ha enfrentado el equipo, el directivo señaló que hubo factores externos que jugaron en contra. “En un par de carreras, como en Australia, hubo un poco de lluvia y coche de seguridad. China fue un fin de semana complicado para nosotros. No nos fue especialmente bien, pero la zona media está muy apretada. Todo el mundo está muy cerca, y así será el resto del año”, añadió.

La presión sobre Doohan aumentó aún más con las declaraciones de Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, quien estuvo presente en el paddock durante el inicio del Gran Premio de Miami. En diálogo con Sky Sports, el dirigente italiano fue consultado por los rumores que sitúan a Colapinto como posible reemplazo del australiano desde la próxima fecha en Imola. “¿Quieres estar en la Fórmula 1? Siempre tendrás presión”, respondió Briatore, quien dejó claro que esa condición es inherente a la categoría. “Cuando llegué ya había un contrato con él, pero no acepto que digan que tiene presión. La presión la tienen los que trabajan en Fiat por 2.500 euros”, afirmó.

Briatore también evitó confirmar un cambio inmediato y sostuvo que el equipo analizará el rendimiento carrera a carrera. “Ahora estamos evaluando. Tenemos tres pilotos, también está Paul Aron. Veamos cómo se desarrollan las próximas carreras y después decidiremos”, dijo. En paralelo, Doohan tuvo otra jornada adversa en Miami: no superó la SQ1, mantuvo una fuerte discusión con su equipo, y largará 17° en la Sprint. La situación del piloto oceánico contrasta con el respaldo que Colapinto continúa recibiendo dentro de la estructura, donde se desempeña como piloto de simulador y reserva.

“Todo se reduce a la última vuelta rápida, la sensación era buena, pero terminé bloqueado al salir de boxes, lo cual fue un desastre. Luego no he podido dar la última vuelta cronometrada”, analizó el australiano sobre su magra clasificación.