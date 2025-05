Doohan habló tras sus quejas a Alpine en medio de otra floja clasificación en la Fórmula 1: “Fue un desastre”

Jack Doohan volvió a defraudar en la clasificación shootout para la carrera Sprint del día sábado en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, fue eliminado en la SQ1 y largará desde el 17° lugar de la grilla en una carrera que solo entrega puntos a los ocho primeros que crucen la línea de meta al cabo de 19 vueltas.

El piloto australiano se quedó sin tiempo a abrir una segunda vuelta para mejorar su tiempo, luego de haber salido último desde el pit lane, una situación que motivó su enojo a través de la radio del equipo: “Esto no es aceptable. No es aceptable. Ustedes tienen que asegurarse de que esté listo. Si lo vas a mandar detrás de mí, tienes que asegurarte de que está listo, o antes que yo. No puedo salir y luego tener que salir porque él se va a encontrar conmigo. Es un chiste”.

Las declaraciones posteriores de Doohan con la transmisión oficial de la F1 fueron divulgadas por el portal especializado The Race: “Todo se reduce a la última vuelta rápida, la sensación era buena, pero terminé bloqueado al salir de boxes, lo cual fue un desastre. Luego no he podido dar la última vuelta cronometrada”. Este medio hizo hincapié en sus palabras, ya que en su nota aclaran que fue liberado junto a su compañero Pierre Gasly y el conductor “sintió que no tenía suficiente espacio para girar su auto hacia el pit lane sin golpear el muro de boxes“. Esto obligó a que sea auxiliado por los mecánicos y el tiempo perdido lo obligó a salir desde el fondo.

Más adelante, Jack Doohan siguió con sus explicaciones: “Terminé siendo el último auto en salir y no tuve oportunidad de hacer una segunda vuelta cronometrada. Por eso hacen que la clasificación sea tan larga, haces dos vueltas y mejoras bastante en la segunda”, añadió. Además, declaró que su primer giro había sido “realmente desordenado”, por lo que sintió que había “mucho más tiempo en el auto para la segunda vuelta”. “Supongo que nunca lo sabremos”, sentenció.

*El enojo de Jack Doohan con su equipo en el final de la SQ1 de Miami

Por otro lado, el joven de 22 años se mostró optimista para revertir la imagen en declaracionas brindadas por Alpine: “Las sensaciones en el coche eran buenas y nos sentíamos bien de cara a la sesión. En la última tanda, perdimos posiciones en la cola del pitlane y los mecánicos tuvieron que hacer retroceder el coche, lo que nos dejó fuera de posición y nos impidió llegar a tiempo a la línea de meta. Es algo que revisaremos y analizaremos como equipo. Intentaremos maximizar lo que sea posible en la Carrera Sprint de mañana para avanzar en el orden y aprender todo lo que podamos de cara al resto del fin de semana. También tenemos la clasificación de mañana, en la que intentaremos prepararnos bien para la carrera del domingo”.

Su salida entre los últimos cinco lugares de la Sprint se enmarca en una saga de malos resultados desde el inicio del calendario con un abandono en Melbourne, tras un choque en la primera vuelta, terminó 20° en la Sprint de China, finalizó 13° en la principal de ese país, se colocó 15° en Japón donde protagonizó un brutal accidente en las prácticas, llegó 14° en Bahréin y cruzó la meta en el 17° lugar en Arabia Saudita.

Antes del comienzo del GP de Miami, Doohan se había referido a su situación en Alpine: “A pesar de todo, incluso en los momentos difíciles, nunca me sentí afectado. Tenía un buen grupo de personas a mi alrededor, y el equipo también me apoyó mucho, así que nunca lo tuve ni lo sentí en el fondo de mi mente. Claro que siempre habrá ruido, pero estaba más concentrado en ser lo más rápido posible en el coche que en nada externo”.

Lo cierto es que la sombra de Franco Colapinto está sobre su espalda, mientras el argentino continúa su trabajo en el simulador, y el director técnico de la escudería, David Sánchez, ponderó las labores del bonaerense: “Forma parte de nuestro equipo de pilotos de simulador y, hasta ahora, está haciendo un buen trabajo. Sin duda, es útil cuando el viernes se obtienen muchos datos de la pista y se intenta pulir el coche para el día siguiente”

De hecho, el ex conductor de Williams se refirió a las tareas que lleva a cabo usualmente con el simulador, que es clave para que un piloto pueda conocer al menos de forma virtual un circuito en el que aún no corrió: “Probé en la mayoría: en Budapest, en Spa-Francorchamps, en Bakú (Azerbaiyán), Australia, Monza, Sakhir (Bahréin), Montmeló, en Barcelona y en el Circuito de las Américas (Austin, Texas). Fue lindo poder probar en el simulador y empezar a entender cómo funciona un F1″.

La maniobra de Doohan en la que se quedó sin ángulo para doblar al salir del box