Doohan dio detalles de su relación con Briatore y contó cómo maneja la presión por Colapinto

Doohan habló sobre Briatore y la presencia de Colapinto en Alpine

Se avecina el Gran Premio de Miami y Alpine llega como una de las escuderías con menos puntos cosechados. Pierre Gasly logró sumar seis unidades, mientras que Jack Doohan no corrió con la misma suerte y concretó malos resultados en las primeras cinco carreras de la Fórmula 1. Es por eso que la butaca titular que le pertenece al corredor australiano se sumergió en fuertes especulaciones que posicionan a Franco Colapinto, piloto de reserva, como su posible reemplazante. Y uno de los principales impulsores de este movimiento sería el asesor ejecutivo del equipo, Flavio Briatore, quien fue el hombre clave en la llegada del argentino al team galo.

Con este panorama, el oceánico aterrizó en tierras estadounidenses con la obligación de realizar una buena performance en un fin de semana especial, ya que contará con la segunda carrera Sprint de la temporada. En el primer enfrentamiento contra los micrófonos durante el día jueves, Doohan realizó un detallado análisis sobre su presente en la Máxima y reveló cómo es su relación con Briatore, uno de los personajes más controvertidos en la historia de la categoría reina.

“Está haciendo un trabajo excepcional con su personalidad. Es un profesional, así que, sin duda, es increíble. Es todo un ícono, alguien a quien he admirado durante muchísimo tiempo, y hasta el punto en que no hay tonterías ni porquerías. Muy rápidamente te enteras de lo que pasa. Prefiero eso mucho más que los rumores”, puntualizó Doohan sobre el empresario italiano, que volvió a sumarse a Alpine a mediados de 2024 tras su paso por el equipo (en ese entonces Renault) en la década de los 2000.

Jack Doohan todavía no sumó ningún punto en la Fórmula 1 (REUTERS/Marco Bello)

Al mismo tiempo, aseguró de forma contundente que en el equipo francés no hay favoritismos y que Briatore siempre le brindó su apoyo: “Todo estaba claro sobre lo que estaba sucediendo y él solo quería que lo hiciera bien y lo mejor posible, que me olvidara del ruido, de lo que estaba pasando y que hiciera lo mejor que pudiera. Las cosas siempre están ahí por una razón, nada se revela por error, así que creo que simplemente mantuve la cabeza baja, hice mi trabajo y supe qué era real y qué no”.

Por su parte, en relación con las especulaciones que circulan por el paddock de la F1 que indican que podría perder el puesto de titular en manos de Colapinto, el australiano se mostró tajante a la hora de hablar de rumores. “Para ser sincero, lo peor fue en enero, cuando hubo más ruido. No pasaba nada más, era la comidilla de la ciudad, pero creo que había una nueva narrativa cada fin de semana y, además, enseguida supe qué era irrelevante y qué no, y me concentré en mi trabajo”.

A esto, agregó: “A pesar de todo, incluso en los momentos difíciles, nunca me sentí afectado. Tenía un buen grupo de personas a mi alrededor, y el equipo también me apoyó mucho, así que nunca lo tuve ni lo sentí en el fondo de mi mente. Claro que siempre habrá ruido, pero estaba más concentrado en ser lo más rápido posible en el coche que en nada externo. Creo que, dado que este tema lleva tanto tiempo circulando, para cuando empezó la temporada, quizá ya era inmune a él; si hubiera empezado un par de días antes de Melbourne, me habría afectado más”.

Flavio Briatore fue el miembro clave de Alpine para concretar la llegada de Franco Colapinto y espera resultados en la Fórmula 1 (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Por otro lado, durante la conferencia de prensa protocolar, Doohan fue consultado sobre si entendía por qué él estaba siendo señalado y criticado, sin ni siquiera haber tenido su oportunidad de mostrar sus cualidades, más allá de su debut en el GP de Abu Dhabi en 2024. “Creo que es solo circunstancial, no creo que haya un objetivo hacia mí, simplemente es cómo se desarrolla la situación y no me lo tomo como algo personal, no me tomo nada personal. Simplemente, creo que este es nuestro deporte, así es mi momento actual y seguro que me beneficiaré de ello más que de cualquier otra cosa”, argumentó.

Con este panorama, Doohan afrontará su séptima carrera en la Fórmula 1 en el circuito callejero de Miami. Allí, el australiano estaría obligado a conseguir un buen resultado en el fin de semana que contará con la Sprint el día sábado. A lo largo de su trayectoria en la categoría, el oceánico debutó con un 15° lugar en Abu Dhabi.

Ya en 2025, tuvo que abandonar en el GP de Australia tras chocar en la primera vuelta. En China no logró revertir el mal trago, ya que en la sprint golpeó a Gabriel Bortoletto, por lo que fue penalizado, y terminó en el puesto 13 en la principal (subió tres lugares por la descalificación de tres pilotos), donde también fue sancionado por obstruir a Isack Hadjar en frenada.

En Suzuka protagonizó un impactante accidente en las segundas prácticas libres, mientras que en la carrera terminó decimoquinto. En el GP de Bahérin estaba realizando una gran presentación, aunque todo se esfumó sobre el final, al punto de que quedó relegado hasta la decimocuarta posición. A esto se sumó una penalización de cinco segundos por vulnerar los límites de pista en cuatro oportunidades. En la última carrera, en Arabia Saudita, el australiano terminó decimoséptimo.

Vale destacar que el argentino Colapinto se mantendrá ejecutando su labor como piloto de reserva, trabajando en el simulador desde la sede del equipo en Enstone, Inglaterra. El bonaerense de 21 años ya demostró su buena tarea en la carrera de Bahréin, al mejorar la puesta a punto de los monoplazas franceses.