“¡Esto es inaceptable!”: el furioso reclamo de Jack Doohan por radio al equipo de Alpine tras otra frustrante clasificación en la F1

Jack Doohan aterrizó en los Estados Unidos con la obligación de realizar una buena performance en el Gran Premio de Miami. Sin embargo, el australiano no comenzó con el pie derecho en el circuito callejero y quedó afuera en la SQ1 de la clasificación shootout de cara a la carrera Sprint del día sábado, por lo que iniciará en el 17° lugar de la grilla. El oceánico explotó contra los estrategas de Alpine, ya que no pudo realizar un segundo intento de vuelta rápida por salir tarde de los boxes.

Después de un primer giro en el que Doohan marcó un tiempo de 1:29.171, el piloto de 22 años quedó en la parte baja de la tabla y precisaba de un segundo intento para mejorar su registro. Pero, por una falla en la estrategia por parte de los ingenieros de la escudería francesa, el australiano salió de su box a falta de tres minutos para el final de la tanda y quedó atascado en el pit lane por tener a varios monoplazas por delante, incluido su compañero Pierre Gasly.

Al perder tanto tiempo, Doohan no tuvo tiempo de abrir una segunda vuelta rápida para mejorar su tiempo y quedó relegado al decimoséptimo lugar, a 0.257 del Racing Bulls de Liam Lawson, quien marcó la línea de eliminación en el 15° puesto. Además, quedó a 0.826 segundos de Gasly, quien se posicionó undécimo. Una vez que volvió a los boxes, el oceánico explotó contra los estrategas de Alpine y dejó en evidencia su fuerte disgusto: “Esto no es aceptable. No es aceptable. Ustedes tienen que asegurarse de que esté listo”.

Mientras su ingeniero de pista le pedía perdón, Doohan siguió quejándose por el error. “Si lo vas a mandar detrás de mí, tienes que asegurarte de que está listo, o antes que yo. No puedo salir y luego tener que salir porque él se va a encontrar conmigo. Es un chiste”, comentó de forma agresiva. Su compañero Gasly, finalmente, quedó eliminado en la SQ2 y largará la Sprint en el 13° puesto.

El corredor no escondió su enojo ni siquiera cuando se bajó del monoplaza. Mientras la transmisión oficial lo mostró caminando hacia la zona del corralito donde se realizan las entrevistas con la prensa, el oceánico estaba gesticulando de forma enfurecida junto con un miembro de Alpine.

Otro de los problemas que tuvo Doohan y que lo perjudicó a la hora de abrir la vuelta es que perdió tiempo cuando tuvo que salir de su box. El australiano no calculó bien y se quedó sin rango para girar en la línea de pits. Con tal de no chocar contra la pared, tuvo que frenar por completo y esperar que los mecánicos de Alpine empujaran el auto para reordenarse en la fila.

Este resultado puede suponer un duro golpe para las aspiraciones de Doohan en la Fórmula 1, ya que afrontó la sexta jornada de la Máxima con la presión de concretar una buena actuación. Esto quedó en evidencia tras las fuertes advertencias por parte de Flavio Briatore, asesor ejecutivo, en la antesala a la clasificación. “La presión no sirve de nada. ¿Quieres estar en la Fórmula 1? Siempre tendrás presión. Por lo tanto, cuando me dicen que un piloto tiene presión porque hay otro piloto que podría ocupar su lugar, eso debería ser una motivación para hacerlo bien“, fue una de las frases que lanzó el directivo italiano.

Estas declaraciones chocan con los dichos del propio australiano en los días previos al GP de Miami, debido a que había asegurado que no tenía problemas con la presión y que no le daba importancia al ruido externo del equipo. “Creo que es solo circunstancial, no creo que haya un objetivo hacia mí, simplemente es cómo se desarrolla la situación y no me lo tomo como algo personal, no me tomo nada personal. Simplemente, creo que este es nuestro deporte, así es mi momento actual y seguro que me beneficiaré de ello más que de cualquier otra cosa”, argumentó.

A esto, agregó: “A pesar de todo, incluso en los momentos difíciles, nunca me sentí afectado. Tenía un buen grupo de personas a mi alrededor, y el equipo también me apoyó mucho, así que nunca lo tuve ni lo sentí en el fondo de mi mente. Claro que siempre habrá ruido, pero estaba más concentrado en ser lo más rápido posible en el coche que en nada externo. Creo que, dado que este tema lleva tanto tiempo circulando, para cuando empezó la temporada, quizá ya era inmune a él; si hubiera empezado un par de días antes de Melbourne, me habría afectado más”.

Doohan demostró su frustración a lo largo de toda la recta de los pits (Foto: Reuters/Shawn Thew)

De esta manera, Doohan está obligado a realizar una performance sobresaliente de cara a la carrera principal del día domingo. Vale destacar que el piloto de 22 años todavía nunca pudo meterse en Q3 a lo largo de sus siete presentaciones en la Máxima y tampoco sumó puntos. El mejor resultado que consiguió fue en el GP de China, donde terminó en el 13° puesto, con la salvedad de que subió tres lugares por la descalificación de otros pilotos. En cambio, en Bahréin estuvo gran parte de la competencia dentro de los primeros diez puestos, aunque su rendimiento decayó notablemente sobre el final y finalizó decimocuarto.

Justamente, en el Circuito Internacional de Sakhir, es donde Gasly terminó séptimo y sumó los únicos seis puntos que tiene Alpine en la temporada 2025. Allí tuvo un rol trascendental Franco Colapinto, quien como piloto de reserva, trabajó desde el simulador en la sede de Enstone para conseguir una puesta a punto ideal del monocasco A525.

“Franco forma parte de nuestro equipo de pilotos de simulador y, hasta ahora, está haciendo un buen trabajo. Sin duda, es útil cuando el viernes se obtienen muchos datos de la pista y se intenta pulir el coche para el día siguiente”, precisó David Sánchez, director técnico del team galo, en declaraciones al sitio Motorsport en la previa del GP de Miami.

El ingeniero francés que se incorporó a Alpine en mayo del año pasado agregó: “El apoyo del simulador es muy importante antes del fin de semana de carrera, durante el fin de semana y en la correlación posterior al evento. Hay que intentar anticipar las condiciones, el viento y la temperatura de la pista, y en ese caso, contar con un piloto experimentado es sin duda una gran ayuda”.