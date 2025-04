Las críticas a Doohan tras el error que terminó en un brutal accidente en el GP de Japón y significará un costo millonario para Alpine

Jack Doohan tuvo un fuerte accidente en el Gran Premio de Japón (EFE/EPA/FRANCK ROBICHON)

El impactante accidente de Jack Doohan en la segunda tanda de prácticas libres del Gran Premio de Japón acaparó todos los flashes en el paddock de la Fórmula 1. El australiano protagonizó un duro impacto contra las barreras en la primera curva del trazado de Suzuka y, en medio de los rumores que ponen a Franco Colapinto como su posible reemplazante, el choque derivó en una catarata de repercusiones del caso: el millonario gasto que deberá afrontar Alpine, cuáles fueron los errores que cometió y el exhaustivo análisis de un histórico piloto de la Máxima sobre su situación.

Desde el propio team galo, de la mano del director del equipo, Oliver Oakes, confirmaron que el problema surgió por “un error al no cerrar el DRS en la curva 1″.

Jacques Villeneuve, reconocido ex piloto de la Fórmula 1 que logró ganar 11 carreras y consagrarse campeón en 1997, hizo un puntilloso análisis sobre lo que está atravesando Doohan en su primera temporada en el Gran Circo. “El problema es que sabía desde antes de la primera carrera que probablemente no terminaría esta temporada, y Flavio (Briatore) le ha puesto una presión tremenda, con Colapinto entre bastidores”, explicó el canadiense en Sky Sports F1, donde está como comentarista, según replicó el medio PlanetF1.

Al mismo tiempo, hizo hincapié en la forma de conducir que está teniendo el australiano. “Se nota en su forma de conducir, no es cómoda, realmente no es cómoda, y cuando el conductor está en esa situación, incluso psicológicamente, la conducción no será natural y empezarán a ocurrir pequeños errores”, argumentó.

“Parecía agresivo, pero parece que se pasó un poco. Habría estado bien en condiciones normales con los neumáticos calientes y sin viento de cola, pero el equipo podría ver en los datos que tal vez falló la suspensión. Es algo que no podemos ver ahora, pero se vio muy agresivo, y la forma en que cambió de dirección de inmediato fue muy sorprendente”, planteó.

Por último, Villeneuve dejó entrever que la delicada situación en la que está Doohan es culpa de la cúpula de Alpine por la presión que le pusieron. “El futuro estaba a la vuelta de la esquina, y su conducción ha sido desesperada, teniendo que demostrar que es mejor que Gasly, así que deberían mantenerlo cuando ya le han dicho: ‘Mira, corre algunas carreras’, pero luego probablemente te reemplazarán”, concluyó.

En esta misma línea, el cronista Scott Mitchell-Malm, del medio especializado The Race, indicó que "fue un error lamentable que generará más presión cuando el desempeño real de Doohan debería haberle proporcionado cierto margen de maniobra tras la atención inicial en su posición en el equipo cuando se fichó a Franco Colapinto". Sin embargo, señaló que “Doohan, en su defensa, sin duda merece más tiempo”.

“Es uno de los errores de rookie más fuertes de los últimos años, por el riesgo físico y por las consecuencias para Alpine”, expresó en sus redes sociales el periodista Víctor Abad, de la Revista Fium, sobre el golpe que tuvo el piloto de 22 años.

Cabe recordar que no es el primer accidente de Doohan en los tres Grandes Premios de la F1: tuvo que abandonar en Australia por chocar en la primera vuelta, causó un golpe con Gabriel Bortoleto en la Sprint en China por el que fue penalizado y, ya en la carrera principal en Shanghái, volvió a recibir una sanción en la cual se le acumuló la quita de cuatro puntos en la superlicencia.

Los graves daños que sufrió el monoplaza de Alpine tras el choque de Doohan (REUTERS/Issei Kato)

Por otro lado, Franz Tost, quien fue el jefe de Toro Rosso y AlphaTauri (hoy Racing Bulls) entre 2006 y 2023, apuntó de forma rotunda al error que cometió Doohan en el momento en el que perdió el monoplaza tras tomar la primera curva del circuito de Suzuka. “Realmente no lo entiendo. Cuando escuchas el sonido del motor, es como si apenas hubiera levantado”, resaltó en el canal de TV austriaco ORF, donde estuvo como comentarista invitado.

En su análisis, expresó: “Y en esa curva, especialmente durante esta fase de la sesión, tienes que frenar. No puedes entrar a esa velocidad. Tienes que frenar antes. Pero no se ve ninguna deceleración, por la razón que sea. Estoy completamente desconcertado. Si fue un error de conducción, entonces fue uno muy grave, debo decir”.

Tost también hizo mención del alto costo económico que deberá afrontar Alpine para reparar el A525 y brindó detalles de las cifras que podrían gastar. “Es un accidente extremadamente caro, estamos hablando de una pérdida total. Si se puede reutilizar el monocasco, y también la caja de cambios -y no estoy seguro de ello-, el resto alrededor, incluida la suspensión, costaría entre 300.000 y 400.000 euros. Si la caja de cambios y el monocasco también se pierden, el costo puede ascender a 1,5 millones de euros”, aseguró.

Además, explicó: “Esperemos que el monocasco todavía se pueda utilizar. Pero toda la parte trasera está destruida. Y como todos sabemos, hay un límite presupuestario. Así que ese costo te afecta directamente. Ese dinero faltará durante el desarrollo de la temporada. Estamos hablando de unos cientos de miles de euros en daños, con los que se podrían hacer dos o tres mejoras”.

Jack Doohan quedó en el ojo de las críticas después del choque (REUTERS/Edgar Su)

Al mismo tiempo, en caso de que los cálculos de Trost sean exactos, estos sumarían un monto aproximado de 2.2 millones de euros en pérdidas por choques de Doohan, si se toma en referencia las cifras brindadas por el reconocido usuario de Reddit, basspro24chevy, quien indicó que el accidente en Australia costó cerca de 677 mil euros.

“El accidente de Doohan, que dañó gravemente su coche, fue el resultado de un descuido de un piloto en apenas su cuarta carrera en la F1″, afirmó el cronista Andrew Benson en la BBC, donde aseguró que “la maniobra podría aumentar la presión sobre el piloto de 22 años”, ya que tiene a Franco Colapinto como principal reserva.

Por su parte, más allá de las explicaciones que brindaron desde Alpine y las declaraciones del propio Doohan, el periodista Roberto Chinchero, en el medio especializado Motorsport, hizo una observación minuciosa de los pasos que suelen seguir los pilotos a la hora de tomar la primera curva en el Gran Premio de Japón.

“Muchos pilotos pisan el pedal del freno unos instantes antes de entrar en la curva, lo que activa el mecanismo automático de cierre del alerón móvil, mientras que los que continúan unos metros más antes de pisar el freno deben accionar manualmente el mando que desactiva el DRS”, detalló en la comparativa entre el accionar de Doohan y el resto de los conductores.

“Un mando que Doohan no accionó, estableciendo el cambio de dirección sin iniciar la frenada. Debido a esto, le faltó la carga aerodinámica garantizada por el alerón cerrado y, en consecuencia, el piloto australiano perdió el control del monoplaza, chocando muy violentamente contra las seis filas de neumáticos del exterior de la pista”, agregó.

Vale destacar que, según informó el medio especializado Auto Motor und Sport, los vehículos alcanzan velocidades de 300 km/h en ese sector. A su vez, el periodista Joe Lischka sugirió en este mismo portal alemán que no se trató de un error de Doohan sino de un “truco” que intentó replicar tras las pruebas previas: “El australiano había intentado echar mano a su bolsa de trucos. En el simulador, Doohan había descubierto que la curva 1 se podía pilotar con el DRS abierto. Intentó aplicar esta teoría en la práctica. Pero la física le golpeó sin piedad“.

Desde Motorsport aseguraron que el equipo con sede en Enstone tiene los repuestos necesarios para reparar el monoplaza de cara a la práctica 3 de este viernes (desde las 23.30 en Argentina) y la qualy que se desarrollará durante la madrugada del sábado en Latinoamérica (3AM de Argentina).