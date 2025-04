Una figura del tenis se quejó del nuevo VAR tras un fallo, usó su celular para mostrar el error y se peleó con el juez de silla

Durante su victoria ante Alejandro Davidovich Fokina en la tercera ronda del Madrid Open, el alemán Alexander Zverev protagonizó un tenso cruce con el umpire Mohamed Lahyani a raíz de un pique dudoso que el nuevo sistema de revisión electrónica validó como positivo. Disconforme con la decisión y tras el rechazo del juez a inspeccionar la marca en la cancha, la figura del tenis fotografió el lugar con su propio teléfono móvil.

Hay que señalar que desde esta temporada, la utilización obligatoria del Electronic Line Calling Live se implementó en todos los torneos del ATP Tour, incluidos los de polvo de ladrillo, superficie que históricamente permitió a los jueces verificar las marcas de bote. El ATP de Buenos Aires en febrero fue el primer torneo sobre arcilla en aplicar esta tecnología. Según lo informado, la implementación generó reacciones mixtas entre los jugadores, que en Madrid alcanzaron su máxima expresión pública con el gesto de Zverev.

La controversia surgió en el court central de la Caja Mágica. Después de que Davidovich Fokina se adjudicara el primer set por 6-2, en el segundo parcial, con el español sirviendo 4-5, una pelota lanzada por Zverev pareció picar fuera. El sistema no marcó la infracción, desatando el reclamo del primer preclasificado del torneo, quien le solicitó al juez de silla que descendiera para observar la marca. El umpire se negó a hacerlo y respaldó el nuevo reglamento que prohíbe esta acción.

Tras esa decisión, el alemán medalla de oro en los Juegos Olímpicos respondió de forma particular: tomó su teléfono del banco y se acercó al lugar del pique para capturar una imagen, gesto que provocó silbidos del público y que el juez Lahyani le aplicara un warning por conducta antideportiva. Posteriormente, las imágenes de televisión confirmaron que la pelota había tocado el fleje, validando la decisión inicial de la tecnología.

La TV mostró que la pelota tocó el fleje y fue válido

A pesar de la tensión que se vivió en Madrid, Zverev se recuperó en un cerrado tie-break para quedarse con el segundo set por 7-6 (7-3), y luego dominó el desempate del tercero para ganar por 7-6 (7-0). En el palco del estadio se encontraban jugadores del Chelsea, entre ellos el argentino Enzo Fernández, que acompañaban el desarrollo del encuentro.

Tras el partido, Zverev publicó en su cuenta de Instagram la fotografía tomada durante la polémica, acompañada del mensaje: “Solamente voy a dejar esto aquí. Esta pelota fue cantada buena. Interesante decisión”. Además, en diálogo con los medios en conferencia tras su victoria, el alemán ratificó su mirada sobre la jugada. “Sinceramente, creo que hubo un fallo en el sistema, creo que hubo un error en el sistema en ese momento. Soy un fan del sistema electrónico, pero la pelota era... no es sólo un poco, con un milímetro dentro, un milímetro fuera, eran como cuatro, cinco centímetros”, dijo.

Además, el tenista que ocupa el 2° puesto en el ranking ATP expresó su preocupación por una eventual sanción: “Va a ser interesante ver qué pasa ahora, qué tipo de multa me pondrán, aunque tenga razón. Espero que no me multen, porque obviamente, en mi opinión, tengo toda la razón y no deberían multarme por esto”.

El mensaje de Zverev tras la polémica por un pique en el Madrid Open

Por último, Zverev aclaró que no responsabilizó al juez de silla tras lo ocurrido: “No es culpa del juez de silla, porque si por norma no puede bajar, no puede bajar. Así que no es culpa de Mohamed, pero hablaré con los supervisores, hablaré con la ATP, porque como he dicho, esto no es normal”.

La escena protagonizada por Zverev recordó a un episodio reciente de la bielorrusa Aryna Sabalenka, quien durante el torneo de Stuttgart también utilizó su teléfono para fotografiar un pique en desacuerdo con el fallo arbitral. Con esta victoria, Zverev, campeón en Madrid en 2018 y 2021, continúa su camino en el Masters 1000 de la capital española y ahora se enfrentará con el argentino Francisco Cerúndolo en los octavos de final.