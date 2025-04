El llamativo gesto de Mac Allister con un compañero francés en los festejos por el título del Liverpool en la Premier League

El francés Konaté con la bandera Argentina

El Liverpool venció por 5 a 1 al Tottenham y se consagró campeón de la Premier League con cuatro fechas de antelación. En los festejos del título liguero número 20 para los Reds, se pudo observar al defensor francés, Ibrahima Konaté, con una bandera de Argentina, cedida por Alexis Mac Allister.

Mac Allister, quien marcó un verdadero golazo para encaminar el partido, ha forjado una amistad con el zaguero. De hecho, se los ha visto juntos en reiteradas oportunidades y recientemente causaron furor en las redes sociales con un desopilante video, en el que el francés le enseña algunas frases en su idioma.

En las imágenes de la celebración se ve a Konaté colgarse la bandera albiceleste y lucirla con orgullo. Macca le acomoda el atuendo, sonría y parece buscar a un interlocutor detrás de cámara al que le señala la escena. Vale recordar que el defensor de 25 años jugó la final del Mundial 2022, que consagró a la selección argentina frente a Francia.

Konaté y Mac Allister en la celebración del título

En aquel partido, Konaté ingresó a los 112 minutos para reemplazar a Raphael Varane. Tiempo después, el defensor del conjunto de Merseyside se refirió a la actitud del elenco galo en dicho encuentro definitorio, en diálogo con el canal de Youtube Colinterview

“La final del mundo es un partido diferente. En un partido común vos querés demostrar tus cualidades, pero esto es otra cosa, es una situación en la que está todo permitido. La diferencia entre los argentinos y nosotros es que ellos jugaron como una final del mundo. En cada duelo te daban un golpe”, manifestó el francés.

“¿Qué hacés? ¿Te vas a quejar con el árbitro? No. ¿Estamos locos? Te pegan, te levantás y seguís. Como si no hubiera pasado nada. Porque los argentinos son provocadores. Y tan pronto como ven que te han ganado la ventaja, adquieren confianza. Y les dimos eso desde el principio”, prosiguió con su análisis. Y luego, añadió: “Tendríamos que haberlos ignorado y, en la siguiente, ir al golpe. Aunque le rompas la pierna, es una final de la Copa del Mundo. No puedo decirte más. Desde el principio, debimos haber muerto en la cancha. Este es el error que cometimos, todos juntos”.

Didier Deschamps, Raphael Varane, Hugo Lloris, Ibrahima Konate y Dayot Upamecano luego de la final del Mundial (REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo)

En otro fragmento de la entrevista Konaté recordó cuál era la sensación dentro del banco de suplentes de los europeos cuando Argentina se imponía por 2 a 0: “En los primeros 75 minutos yo estaba en el banquillo, volteaba la cabeza a la derecha y a la izquierda, miraba a los otros jugadores. Casi se les saltaban las lágrimas. Yo estaba en un estado mental en el que era demasiado difícil. Es como cuando ves cosas en el mundo y estás indefenso, no puedes hacer nada. Yo estaba en esa misma mentalidad. Vi acciones y me dije: ‘Me hubiera gustado demasiado estar ahí‘. No puedes hacer nada, estás en el banquillo”.

Con este triunfo, el Liverpool alcanzó los 82 puntos en la tabla y se alejó 15 unidades del Arsenal, su inmediato perseguidor, cuando solo restan 12 puntos en juego. De esta manera, el conjunto de Anfield se posicionó junto al Manchester United como los máximos ganadores de la competición doméstica.