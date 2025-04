Claudio Tapia se refirió al escándalo de Marcelo Moretti en San Lorenzo: “Actuamos como corresponde”

El presidente de la AFA se refirió a las denuncias que recibió el mandamás de San Lorenzo

San Lorenzo vive un buen presente a nivel futbolístico, ya clasificado a los octavos de final del Torneo Apertura, pero atraviesa momentos complicados institucionalmente por la licencia pedida por su presidente, Marcelo Moretti, después de ser filmado en una cámara oculta estableciendo un presunto arreglo económico con la madre de un juvenil. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya comunicó que el Tribunal de Ética de la entidad actuará de oficio por esta situación.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, se refirió por primera vez a este asunto en un mano a mano concedido a TyC Sports y delegó la potestad de la resolución: “He visto las imágenes que han visto todos. Sin dudas, nosotros actuamos como corresponde. Hay un tribunal autónomo que se tiene que encargar estatutariamente de realizar la investigación pertinente”.

A menos de 24 horas de la publicación del informe “Plata Negra” en el programa TLN Denuncia, emitido por Canal 9, el Tribunal de Ética tomó la determinación de comenzar a recabar pruebas, declaraciones y demás elementos que contribuyan a esclarecer lo sucedido. Según aclararon, todo está bajo secreto de sumario y sólo tendrán acceso los funcionarios nombrados para llevar adelante el tema.

El proceso al interior de la AFA también estará supeditado a lo que ocurra en la Justicia ordinaria, teniendo en cuenta que ya hay denuncias penales por presunta administración fraudulenta. El Artículo 60 del Código de Ética de la entidad señala que una “investigación preliminar” se puede comenzar “en virtud de una denuncia ingresada por cualquiera de las vías expeditas” o “de oficio”.

"Hay gente que me quiere hacer una cama": la palabra de Moretti tras el escándalo por su cámara oculta

Además, Claudio Tapia evitó extralimitarse en sus comentarios con el canal: “Sobre las gestiones de cada club soy muy respetuoso. Cada club tiene su presidente y su Comisión Directiva. La votan los socios, yo no voto y no elijo presidentes”.

Marcelo Moretti dio su primer descargo para la misma señal, en la que se defendió de la grabación donde se lo observa guardar USD 25.000, repartidos en dos pagos, dentro de su saco: “Hay gente indudablemente que me quiere hacer una cama. Mañana me voy a presentar a derecho y voy a hacer una autodenuncia por tráfico de influencias y administración infiel, me voy a presentar a derecho para dar nombres ante un juez, como tiene que ser. Obviamente no tengo ningún tipo de vinculación ni de culpa en este caso. El dinero que se vio ayer en las imágenes lo ingresé a tesorería; ese dinero está en el club, no es dinero que me quedé. Soy una persona que hace muchísimos años pone dinero en el club. Tengo préstamos que le hice a San Lorenzo hace muchos años que nunca los cobré. Yo jamás me mancharía por el club por ningún monto, porque para mí es mi vida. Toda mi familia es de San Lorenzo”.

El presidente de San Lorenzo Marcelo Moretti volvió a hablar sobre el video en el que recibe dinero

Afirmó que se trató de una “donación”, al igual que lo dicho por María José Scottini, la mujer que le entregó esa suma de dinero. Sin embargo, el ex candidato a presidente y actual vocal, Marcelo Culotta, contrapuso en Infobae en vivo: “No están asentados los 25 mil dólares en ningún libro contable de San Lorenzo”. Moretti fue consultado en Radio La Red sobre esta afirmación: “Me parece que no pasó en Comisión Directiva (CD) esa donación”.

Por lo pronto, la CD apoyó su pedido de licencia tras el escándalo. “Los miembros del bloque oficialista de San Lorenzo aceptan el pedido público de licencia realizado por el presidente Marcelo Moretti, considerando que la situación relatada es de dominio único de su persona. Todo se deberá esclarecer en la Justicia ordinaria, donde el Club se presentará como querellante en la causa, y también en el Tribunal de Ética”, escribió el Ciclón en sus redes oficiales.