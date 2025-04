Los detalles de la segunda denuncia penal a Marcelo Moretti, presentada por un dirigente de San Lorenzo que estuvo en su espacio

Moretti, al frente de una reunión de Comisión Directiva

Marcelo Moretti anunció que se tomará licencia como presidente de San Lorenzo, pero el sismo en el club luego de la difusión de la cámara oculta en la que recibe 25.000 dólares de manos de una mujer, presuntamente para fichar a un juvenil a las Inferiores, ofrece réplicas a cada instante. El directivo volvió a brindar una entrevista con Radio La Red, en la que reconoció que la supuesta donación “no pasó en Comisión Directiva”, y justificó esa omisión apelando a una práctica habitual en el ambiente del fútbol: “Los usos y costumbres saltean pasos estatutarios”.

Mientras tanto, ya está activa en la Justicia la denuncia penal por presunta administración fraudulenta presentada por César Francis y Christian Mera -dirigentes opositores- y el Tribunal de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino revisa su conducta. Pues bien, en las últimas horas, fue presentada una segunda denuncia, con la particularidad de que quien la formuló fue parte de su espacio: Pablo García Lago, quien asumió como secretario cuando se impuso en las elecciones, aunque luego renunció a su cargo y continuó en la Comisión Directiva como vocal independiente.

“En el día de hoy, y conforme al compromiso asumido, he presentado la correspondiente denuncia penal en mi carácter de miembro de la Comisión Directiva contra el presidente Moretti. La misma tiene por objeto deslindar responsabilidades y solicitar se investigue la posible comisión de los delitos de administración fraudulenta (art. 173 inc. 7° del Código Penal), en concurso real con lavado de activos (art. 303 del Código Penal) y, de manera subsidiaria, el delito de estafa (art. 172 del Código Penal). Actualmente me encuentro a la espera de la asignación del Juzgado y la Fiscalía intervinientes. La transparencia institucional y la rendición de cuentas no son optativas: son obligaciones ineludibles. Como dirigente, tengo el deber de actuar con responsabilidad ante cualquier indicio que afecte a nuestra institución”, escribió el dirigente en su cuenta de X, en la que adjuntó la presentación en la Justicia.

García Lago había renunciado como secretario en septiembre de 2024, manifestando diferencias con los manejos de Moretti. “Hoy mi querido San Lorenzo está envuelto en una inestabilidad económica y financiera, provocada por años de desidia y una serie de divisiones políticas que hacen actualmente, a un club inviable en todos los sentidos”, alegó en su carta de dimisión, en la que criticó los manejos de diversas áreas, como el marketing.

El posteo de García Lago con su denuncia

Luego de que estallara la investigación de TLN Denuncia, García Lago fue uno de los primeros dirigentes en dar su opinión sobre el video de la polémica. “No me tomó por sorpresa el video. El video era vox populi en el oficialismo y en la oposición de su existencia. Sí, obviamente uno lo considera una fábula. Uno considera que no es cierto porque uno no puede creer que sucedan esas cuestiones. Le hemos planteado: ‘Che, ¿existe?’. Me dijo: ‘No, no, eso no existe’. De hecho, está ese ideario popular que se forma. Yo estaba convencido de que sí existía, que había sido en un bar. La sorpresa mía fue cuando me llaman por teléfono y me dicen que ponga Canal 9 y me encuentro con esto. Obviamente, lo rebobiné porque lo agarré tarde y cuando empiezo a verlo no salía del estupor, del asombro, de la vergüenza, del asco, de verlo que encima es en su propia oficina, en su propio sillón, donde nos hemos sentado millones de veces, que era el lugar. Es la ubicación que él tiene diariamente”, expresó el directivo en una entrevista con TyC Sports.

Anoche, el programa de Canal 9 mostró nuevos videos y audios que comprometieron a Moretti. En esta oportunidad, el presidente aceptó en la cámara oculta que a la barra “le pagamos 30 pasajes por afuera, no queremos que viajen con nosotros. Entonces, todo el paquete es de 220.000 dólares”.