Habló la mujer que aparece en el video dándole el dinero al presidente de San Lorenzo: “Fue una donación”

La palabra de la mujer que aparece con Moretti en el video del escándalo

El presidente de San Lorenzo de Almagro Marcelo Moretti quedó envuelto en una enorme polémica tras la difusión de una cámara oculta que fue emitida por el programa TLN Denuncia de Canal 9, en la que aparece recibiendo 25.000 dólares de quien sería la madre de un futbolista juvenil. Las imágenes, registradas hace casi un año en el despacho del dirigente, también muestran al entonces funcionario nacional Francisco Sánchez Gamino, quien fue removido de su cargo en la Secretaría de Asuntos Estratégicos tras conocerse el video.

En la grabación, se oye la voz de una mujer decir: “Bueno, yo te doy unos primeros 10 mil dólares. ¿Está bien?”, a lo que Moretti responde tajantemente: “25 mil”. Luego, la mujer cierra: “Yo te pongo los 25 mil, pero al chico fichámelo”. El joven fue finalmente fichado, aunque nunca llegó a jugar y terminó alejándose del fútbol. Tras la primera emisión del video, Moretti declaró que el dinero fue una “donación” ingresada a la tesorería del club. “Ese dinero está en el club, no es dinero que me quedé. Hay gente que me quiere hacer una cama”, argumentó, y descartó renunciar a su cargo en el Ciclón, aunque poco después anunció que se tomaría una licencia para que sea investigado tras la denuncia que se presentó.

Este martes por la noche apareció María José Scottini, la mujer a la que se ve en la cámara oculta. Y brindó una versión similar a la de Moretti. En ese sentido, dijo que el dinero fue entregado como parte de una colaboración económica con el club. “Estoy muy tranquila porque sé lo que hice, lo que pasó fue lo que declaró Moretti, fue una donación. Es más, hubo una donación más y va a haber una tercera. Es una donación para San Lorenzo”, afirmó en declaraciones a TyC Sports.

Durante la entrevista, Scottini aseguró que decidió aportar el dinero que se ve en la cámara oculta luego de ver el estado de las instalaciones en el predio. “Cuando mi hijo llega a jugar a San Lorenzo vi el estado en que se encontraban las canchas y los vestuarios, nos juntamos con gente que somos fanáticos de San Lorenzo, hicimos una donación, hicimos otra para el césped y pronto haremos otra”, explicó.

“Tengo pruebas de que fue una donación. Tengo el recibo. En qué la usaron, no sé. Yo lo dono para ciertas cosas y después ellos dispondrán. No fui más al club, no sé cómo está”, agregó en relación al pago en dólares que se vio en la cámara oculta.

Denuncia contra el presidente de San Lorenzo Marcelo Moretti

En relación a la grabación en la que aparece blureada, Scottini fue enfática: “No sé quién lo grabó. Ingresé con muchas personas, supongo quién lo grabó y lo voy a decir en la Justicia. No sé si llegó conmigo. No voy a grabar yo y después salir en un video”.

En ese sentido, criticó la intención de quienes difundieron el material: “Hay muy mala intención en todo esto, la persona que publicó esto sabrá por qué. Voy a ir a la Justicia cuando llegue a Buenos Aires, ahora estoy de vacaciones con mi familia. Están buscando algo muy retorcido que de mi lado no hubo, después lo que hace Moretti con el club no tengo idea, yo hablo de mi acción. Éramos cinco personas y yo conocía a todas. Voy a ir a la Justicia por el buen nombre y honor de mi hijo. Está muy triste”.

En la continuidad de su relato, Scottini dio detalles del por qué la insistencia de que su hijo sea fichado por el club de Boedo. “Cuando tengo al presidente enfrente, yo misma obvio como mamá y como fanática, le digo ‘quiero que juegue mi hijo, llámelo’. Tardaron un tiempo en ficharlo, lo evaluaron para ficharlo y nunca jugó. Conocí a Moretti cuando mi hijo ingresó. Se fue de San Lorenzo sin jugar ni una vez, si mi intención hubiera sido esa me hubiese quejado”.

Acto seguido, explicó que su hijo dejó la práctica del fútbol para dedicarse al estudio: “Todo el año pasado se entrenó, ahora estudia medicina, dejó de jugar al fútbol. Toda la vida se entrenó en Lanús, entrenaba con el hijo de Moretti y ninguno de los dos jugó en todo el año, ni siquiera el hijo de Moretti jugó”. Y reveló el lazo afectivo con él: “Soy mamá de cuatro hijos, soy abuela, Simón llegó en un momento muy especial, lo apoyo más que a los demás porque es el más chiquito, llegó después de un hijo fallecido. Lo disfruté más”.

A pesar del escándalo por la difusión de la cámara oculta, Scottini afirmó que continuará colaborando con el club: “Sigo donando porque quedé muy agradecida, el trato que tuvieron con Simón fue muy bueno. En Lanús compramos entre todos los padres, para las inferiores también, los shorts que usaban para jugar”.

Más allá del segmento inicial en el que se objeta la actitud del presidente de San Lorenzo por recibir dinero para fichar a un joven, Moretti fue captado en un segundo informe dando detalles de cómo organizó un vuelo privado a Ecuador para el plantel y el plan de pasajes por separado para la barra: “Ahora tenemos que ir a Quito, el martes salimos. El hotel, vamos al Hilton, un chárter privado… A la barrabrava le pagamos 30 pasajes por afuera, no queremos que viajen con nosotros. Entonces, todo el paquete 220.000 dólares”.

En otra conversación registrada por el canal programa de Canal 9, una voz presentada como la de Scottini se refiere a la existencia de un mecanismo informal de ingreso de juveniles: “Tenés uno que metió un jugador ahí, es Paulo Arena. Sí porque le dijo ¿qué hacés acá? y se quedó cuando lo vio, viste al gordo. Vos callate y no digas nada. Y tiene un jugador ‘puesto’ ahí. Ese trae, le cobra a los papás y pone plata a los coordinadores, no sé como se manejan. Entonces entrás así”. A su vez, una voz identificada como la de Sánchez Gamino agregó: “Y bueno, pero te tienen ahí todo el año, después a fin de año te meten uno en San Lorenzo, otro en Vélez…”.

En ese contexto, hablan de otros movimientos de dinero: “Sí, porque lo llevaron a Vélez. Escuchá. Me saca tres mil dólares más a principios de diciembre. Este 7 de diciembre que pasó, porque lo llevaron a Vélez. Sí, un día fue a Vélez y se terminó el fútbol del año ¿entendés?”.

El Tribunal de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) abrió un expediente para determinar si corresponde sancionar a Moretti. Además, los directivos opositores César Francis y Christian Mera presentaron una denuncia penal por presunta defraudación por administración fraudulenta. Mientras tanto, integrantes del oficialismo, sin la presencia del presidente, se reunieron en los palcos del Nuevo Gasómetro y, en horas de la noche, fue el propio Moretti el que anunció que se tomará licencia para enfocarse en su defensa.