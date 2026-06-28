Un ex compañero de Messi reveló cómo le afectaron las críticas antes de su primer título con Argentina: el secreto sobre el himno

Mariano Andújar reveló cómo le afectaron las críticas a Messi antes de su primer título con Argentina: el secreto sobre el himno (Getty)

Mariano Andújar reveló en el programa No juegan con nadie la razón por la que Lionel Messi dejaba de cantar el himno argentino cuando las críticas arreciaban: era una reacción directa al hostigamiento público. El ex arquero, que compartió varios años de concentración con el capitán de la selección argentina, recordó con precisión el clima que se vivía puertas adentro durante los años más duros del proceso.

“Yo tenía más ganas que le vaya bien que a cualquiera porque yo vi lo que sufrió, terrible”, relató Andújar. Luego fue más concreto sobre el episodio del himno: “Cuando decían que no sabía el himno, lo hacía peor: ‘ahora menos lo canto’. Aparte no era el himno que pasan ahora, el nuestro era el largo, era interminable”, señaló el ex arquero de Estudiantes de La Plata. La anécdota ilustra la tensión que Messi cargó durante años con una parte de la hinchada y del periodismo que cuestionaba su identificación con la camiseta albiceleste.

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En una entrevista con el programa No Juegan Con Nadie, el ex arquero de la selección argentina se refirió a los fuertes cuestionamientos que recibió el capitán antes de lograr su primer título con la Albiceleste

El propio Messi había abordado el tema públicamente en 2015, en una entrevista con TyC Sports, con un tono encendido. “Me molesta la gente que te ataca sin pensar. No voy a cantar el himno a propósito. No necesito cantarlo para sentirlo”, afirmó el delantero en aquella ocasión. La declaración fue una respuesta directa a quienes usaban su silencio durante el himno como evidencia de un supuesto desapego con Argentina. Años después, un juvenil que actuó como mascota del equipo reveló que Messi, en realidad, tarareaba la música con la boca cerrada antes de cada partido.

Las críticas no se limitaban al himno. Andújar describió el peso que tenían los cuestionamientos constantes sobre el estado de ánimo del plantel. “Él no hacía nada mal, yo no lo vi jugar mal nunca a Messi en la Selección, ni la Copa América que jugamos acá que nos mataron a todos”, recordó. El ambiente dentro de la concentración llegó a tal punto que los jugadores evitaban encender el televisor. “No podíamos poner la tele, ni Disney Channel podías poner: Discovery poníamos. No podías mirar nada de nada”, graficó el ex arquero.

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Ese período de presión sostenida abarcó una sucesión de finales perdidas que alimentaron el debate sobre Messi y la Selección. Argentina llegó a tres finales consecutivas entre 2014 y 2016 —el Mundial de Brasil, la Copa América de Chile y la Copa América Centenario en Estados Unidos— y las perdió todas. Tras la última de ellas, Messi anunció su retiro de la selección, aunque luego dio marcha atrás y continuó.

ARCHIVO - El atacante argentino Lionel Messi besa el trofeo de la Copa América tras la victoria 1-0 ante Brasil en la final, el 10 de julio de 2021, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. (AP Foto/Bruna Prado)

El giro llegó en 2021. Argentina rompió una sequía de 28 años sin títulos al ganar la Copa América en Brasil, con Messi como figura. Ese triunfo fue el punto de partida de una racha sin precedentes: en 2022, la Selección conquistó la Finalissima ante Italia por 3-0 en Londres y luego se coronó campeona del Mundial de Qatar, el primero del país en 36 años. Messi anotó dos goles en la final ante Francia y fue elegido el mejor jugador del torneo por segunda vez en su carrera, tras haberlo sido también en Brasil 2014. En 2024, Argentina revalidó el título continental con una nueva Copa América ante Colombia.

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Andújar celebró ese cambio de percepción y fue categórico al valorar la trayectoria del rosarino con la camiseta nacional. “Un tipo que se fue a los 11 años de acá, que podría haber jugado para España y eligió jugar en Argentina. Se bancó que lo puteen, se bancó que no sabía el himno y que dijeran mil cosas”, afirmó. Messi se radicó en Barcelona a los 13 años para continuar su formación en las divisiones inferiores del club catalán, y desde entonces mantuvo su vínculo con la Albiceleste pese a las presiones recurrentes.

Con cuatro títulos mayores con Argentina —las dos Copas América (2021 y 2024), la Finalissima (2022) y el Mundial (2022)—, Messi acumula un palmarés con la selección que ningún jugador argentino había alcanzado antes. A nivel individual, es el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 19 goles.

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