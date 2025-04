El presidente de San Lorenzo Marcelo Moretti volvió a hablar del escándalo por el dinero que recibió: “Me parece que no pasó por Comisión Directiva”

El presidente de San Lorenzo Marcelo Moretti volvió a hablar sobre el video en el que recibe dinero

El escenario de conmoción no cesa en San Lorenzo tras conocerse una cámara oculta al presidente del club, Marcelo Moretti, en donde se lo ve recibiendo un fajo de dólares en su oficina. El mandatario, que se auto denunció y pidió licencia del cargo, aseguró que fue una “donación” pero desde la oposición explicaron que ese monto no está registrado en el libro contable del club y tampoco cumplió los pasos del Estatuto para acceder a tal fin.

Mientras pesa una denuncia penal por posible administración fraudulenta y está bajo la lupa del Tribunal de Ética de la AFA, Moretti volvió a hablar del tema para referirse a una posible ausencia del monto en el libro contable ante las acusaciones del vocal Marcelo Culotta en Infobae en vivo, entre otros directivos opositores. “Me parece que no pasó en Comisión Directiva esa donación”, aceptó en diálogo con Radio La Red. Y argumentó que los “usos y costumbres” del mundo del fútbol saltean pasos estatutarios: “Puse muchísima plata en el club, pero muchísima plata en el club, Navarro también (el vicepresidente), y no pasó por Comisión Directiva. Y la puse, no hay ninguna duda que la puse. Infringir la ley no la infringe, tal vez hay una desprolijidad, pero no la infringe. Es lo mismo que un contrato de un jugador de fútbol, lo ideal sería que antes de que se firme pase por Comisión Directiva, pero esto ustedes saben por los usos y costumbres, por lo general el presidente y el secretario firman el contrato y después pasa por Comisión Directiva. Lo ideal sería que pase anterior a su firma, no que pase posterior”.

En esa línea planteó que “en la vorágine del día a día”, hay “un montón de cuestiones económicas, dinerarias, que no se aprueban en la Comisión Directiva” porque sino debería citar a la CD “cada media hora”. Moretti aseguró: “Aparte el monto ese, no te digo insignificante totalmente, pero no llega a ser el 1% de lo que factura San Lorenzo mensualmente, en forma ordinaria”.

Cuando le plantearon que su auto denuncia advierte que aportará los datos de la “documental contable”, Moretti afirmó: “Fijate ayer cuando declara esta chica Scottini (María José Scottini, la persona que le entrega los dólares) lo dijo. Ella entrega la plata y San Lorenzo le da el recibo. Tenía el recibo. Agarro la plata, estoy en el segundo piso, bajo al primero, le doy a tesorería y se encarga tesorería del tema. La realidad es que ella lo dijo dos veces que tenía el recibo del dinero que había dado".

La imagen muestra a Moretti tomando el fajo de billetes y, sin contarlos, se los guarda en el saco: “Hay que estar en el lugar y el momento para entender las situaciones. En el segundo piso está presidencia, tengo al lado la secretaría, después camareras porque está cerca de la cocina, tesorería también, está la mesa directiva y pasa gente. Pongámonos en ese momento. Recién habíamos asumido, había mucha gente siempre dando vueltas y la camarera entra, sirve café, fue incómodo que te dé la plata ahí. Y, segundo, que venga la camarera y vea la plata arriba de la mesa en dólares no era una situación muy cómoda, por eso lo primero que hago es ponérmela sin contarlo, rápido, dentro de mi saco”.

Aunque, al mismo tiempo, aseguró que no contó el dinero porque era una donación: “Es como que venga mañana alguien y me diga ‘te quiero donar 50 pelotas’. Si me trae 40 no voy a contar las pelotas y decirle me faltan 10. Le voy a agradecer las 40 pelotas”.

Al ser consultado por sus sensaciones cuando vio el video, aceptó: “A uno le da vergüenza”. Y reconoció que “lo más lógico hubiese sido llamar a alguien de tesorería” para llevar claridad a esta maniobra: “‘Vení, contá este dinero, dale el recibo acá‘... si sabes que te están filmando. Repito: hay mucha gente que presta plata al club. San Lorenzo hoy está operativo gracias a que nosotros ganamos”.

“Obviamente es impactante ver el video, verse a uno. Que te den plata, es impactante. Y cómo te lo venden, uno dice ¿qué estará haciendo? Pero la realidad es que ese dinero fue una donación, así como lo agarré, lo bajé a tesorería, lo entregué al club y se acabó”, subrayó.

“En el día a día hay mucha gente que, para que siga operativo San Lorenzo, porque hay un déficit hoy de casi 400 o 500 millones de pesos, aporta dinero al club”, aseguró. En ese sentido recordó que cuando renovaron el contrato de Gastón Hernández, recibió un “préstamo” que sirvió para darle plata en efectivo al jugador a la hora de la firma. Sin embargo, el encargado de financiar esa transacción llegó “muy sobre la hora”, por lo que se la entregaron de inmediato: “Si no le dábamos la plata no firmaba. Y no la conté yo, se la dimos directamente al chico. Pasa. Es algo habitual, de usos y costumbres, tal vez no es lo más prolijo en el fútbol, pero estas cosas pasan”.

El directivo que fue elegido como mandatario del Ciclón en diciembre del 2023 insistió con que esto se trató de una “cama terrible” y aclaró por qué tardó casi 24 horas en salir a hablar públicamente: “Estaba en una cena familiar y me contaron, no lo vi en vivo. Cuando me contaron todo eran la 1 de la mañana. Dormí muy poco, me levanté temprano y lo primero que hice fue ver lo que había pasado, hablar con los abogados y tomar cartas en el asunto. Analizar las cosas bien, detenidamente, entender cómo era. Obviamente el video está editado. El video es una cama, difamatorio”.

Si bien reafirmó que lo estaban extorsionando con el video por 100 mil o 200 mil dólares desde hace un tiempo, no presentó una denuncia ante la Justicia por este tema previamente: “Lo pensamos, después siguió el día a día y ustedes no saben lo que es estar en San Lorenzo. Te va comiendo, te va sacando tiempo, te va consumiendo, tenés que estar todos los días con distintas disciplinas”.

Moretti tenía planeado viajar el domingo al Vaticano para el último adiós al papa Francisco, aunque en las últimas “48 horas cambió todo” y aclaró: “No tengo decidido (si viajará), tengo pasajes para el domingo. Esto es todo muy reciente“.