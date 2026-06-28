Rescataron con vida a un padre y su hijo tras permanecer cuatro días atrapados bajo los escombros en La Guaira

El operativo fue encabezado por equipos de Francia y Estados Unidos en Caraballeda, una de las zonas más devastadas por el doble terremoto, mientras continúan las tareas para localizar a más sobrevivientes

Cuando las posibilidades de encontrar personas con vida parecían reducirse con el paso de las horas, un operativo de rescate logró un hallazgo que renovó la esperanza en La Guaira, una de las zonas más golpeadas por la catástrofe.

Un hombre y su hijo fueron extraídos con vida este domingo de entre los restos de un edificio colapsado en Caraballeda, casi cuatro días después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que devastaron el norte de Venezuela.

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Equipos especializados de Francia y Estados Unidos trabajaron durante varias horas hasta conseguir abrir un acceso seguro entre enormes bloques de hormigón y estructuras derrumbadas. Primero lograron sacar al menor y, minutos después, a su padre, ambos conscientes aunque con evidentes signos de agotamiento tras permanecer atrapados desde el inicio de la emergencia.

Un hombre rescatado con vida de entre los escombros de un edificio colapsado es trasladado en ambulancia en La Guaira, cuatro días después de los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

Las imágenes del rescate mostraron al niño cubierto de polvo, con una lesión visible en una rodilla y una mano vendada. Tanto él como su padre fueron inmovilizados por los equipos médicos, recibieron atención inmediata con fluidos intravenosos y fueron trasladados en camilla hasta una ambulancia que esperaba a pocos metros del lugar. Decenas de rescatistas y voluntarios despejaron el paso para acelerar la evacuación de los dos sobrevivientes.

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Rescatistas y voluntarios buscan sobrevivientes entre los escombros de un edificio colapsado en el estado de La Guaira (REUTERS)

El rescate del padre y su hijo fue recibida con aplausos por quienes seguían el operativo desde el exterior del perímetro de seguridad. Aunque los especialistas recuerdan que las primeras 48 a 72 horas suelen ser determinantes para encontrar personas con vida después de un terremoto, también señalan que algunos sobrevivientes pueden resistir durante más tiempo cuando logran acceder a pequeñas bolsas de aire y disponen de agua.

El rescate ocurrió en una zona donde el colapso de edificios fue prácticamente generalizado. Más de 700 construcciones se desplomaron durante el doble terremoto, mientras cientos más sufrieron daños estructurales de distinta magnitud.

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Integrantes del UIISC 7 de Francia, junto a equipos de rescate de Estados Unidos, operan en zonas afectadas por el colapso de edificios en Caraballeda, La Guaira (REUTERS)

Más de 2.200 rescatistas internacionales ya participan en las operaciones, según Naciones Unidas, mientras nuevos contingentes siguen llegando para reforzar el trabajo sobre el terreno. En distintos sectores de La Guaira continúan utilizándose equipos de detección, maquinaria especializada y perros entrenados para localizar posibles sobrevivientes entre los escombros.

En Catia La Mar, otra de las localidades costeras afectadas, brigadas venezolanas informaron durante la jornada que detectaron señales de vida bajo edificios derrumbados. Los rescatistas mantuvieron contacto verbal con una persona atrapada mientras analizaban la forma más segura de extraerla sin provocar nuevos desprendimientos. Cada indicio de supervivencia obliga a modificar las tareas de remoción para priorizar operaciones de rescate de precisión.

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Equipos internacionales de rescate trabajan en la remoción de escombros en Caraballeda, estado La Guaira, luego de los sismos del 28 de junio (REUTERS)

Mientras tanto, la emergencia sanitaria continúa creciendo. Los hospitales de Caracas siguen recibiendo pacientes trasladados desde las zonas devastadas, muchos de ellos con traumatismos y lesiones por aplastamiento. La anestesióloga Leomery Pérez explicó que el centro donde trabaja ha podido responder al aumento de pacientes gracias a la solidaridad ciudadana.

“Tenemos muchísimos pacientes, pero gracias a Dios la gente ha respondido trayendo una gran cantidad de insumos”, afirmó.

El balance oficial elevó este domingo la cifra de fallecidos a 1450 personas, mientras miles de familias continúan buscando a desaparecidos mediante registros comunitarios y plataformas digitales creadas para facilitar la localización de víctimas. Paralelamente, las autoridades mantienen desplegados miles de efectivos de seguridad para controlar el acceso a las áreas más afectadas y apoyar las tareas de emergencia.

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El operativo fue encabezado por equipos de Francia y Estados Unidos en Caraballeda, una de las zonas más devastadas por el doble terremoto, mientras continúan las tareas para localizar a más sobrevivientes (REUTERS)

La dimensión del desastre también ha movilizado una amplia respuesta internacional. Equipos de rescate, hospitales de campaña, ayuda médica y suministros humanitarios siguen llegando desde distintos países para reforzar las operaciones venezolanas. Naciones Unidas advirtió que millones de personas podrían verse afectadas por las consecuencias del terremoto y alertó sobre el riesgo de nuevos desplazamientos de población.