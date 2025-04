Polémica en la Fórmula 1 por una manipulación en la radio entre Verstappen y Red Bull

La F1 manipuló la radio de Verstappen

La Fórmula 1 enfrenta nuevamente críticas por la presunta manipulación de las comunicaciones por radio de sus pilotos durante las transmisiones televisivas. Luego del Gran Premio de Arabia Saudita, varias voces dentro y fuera del paddock señalaron a la organización por alterar el contenido de los diálogos entre Max Verstappen y su ingeniero Gianpiero Lambiase, lo que habría afectado negativamente la imagen del piloto neerlandés.

Durante la carrera disputada en Yeda, Verstappen recibió una penalización de cinco segundos por una maniobra al inicio de la competencia contra Oscar Piastri, del equipo McLaren. La sanción fue comunicada por Lambiase en la cuarta vuelta: “Has recibido 5 segundos de sanción por el incidente en la curva 1, cabeza abajo”. Ante esto, Verstappen respondió: “Bueno, eso es fuck... adorable”. Sin embargo, la retransmisión televisiva censuró la palabra mediante un pitido y empleó asteriscos en su transcripción, insinuando que el piloto había utilizado un término obsceno en inglés.

Al difundirse que Verstappen presuntamente dijo “fucking” (una expresión que podría traducirse como “jodidamente”), el incidente generó revuelo. No obstante, las transcripciones completas de F1 TV revelaron que la frase real del neerlandés fue “bloody lovely” (traducido como “realmente adorable”), un comentario que está lejos de considerarse ofensivo. Desde el entorno de Red Bull se manifestaron molestos, afirmando que esta manipulación dañó la imagen pública de su piloto.

La preocupación por estas alteraciones no es nueva en la temporada. Recientemente, en el Gran Premio de China, también se cuestionó a la FOM (Formula One Management) por omitir una parte crucial en el intercambio de mensajes entre Lewis Hamilton y su equipo. En aquella ocasión, se transmitió que Ferrari solicitó al británico ceder posición a Charles Leclerc, lo que no era cierto. Según las transmisiones íntegras, había sido Hamilton quien propuso dicha posibilidad. Ferrari mostró su descontento ante lo que consideraron un intento de crear una narrativa errónea, afectando la percepción pública de sus pilotos.

En lo que respecta a la penalización de cinco segundos para Verstappen, el jefe del equipo Red Bull, Christian Horner, confirmó que la escudería no tomará más acciones legales en relación con la sanción que recibió el neerlandés en Arabia Saudita. “Hablamos con los comisarios después de la carrera y pensaron que era claro. Así que el problema es que si protestamos, es probable que se mantengan igual”, explicó el directivo el domingo por la noche. En consecuencia, el equipo optó por aceptar el resultado, el cual mantiene a Verstappen en el segundo lugar de la clasificación del campeonato, ahora con una diferencia de 12 puntos frente al líder, Oscar Piastri.

Por su parte, Max Verstappen prefirió no extenderse en comentarios sobre la decisión de los comisarios ni sobre el manejo de la comunicación por parte de la FOM, para evitar posibles represalias. “Creo que también es mejor que no hablemos de eso porque de todos modos no se nos permite expresar nuestras opiniones al respecto, así que...”, declaró escuetamente en la zona de medios tras la carrera.

Hasta el momento, tras cinco fechas disputadas, los McLaren lideran la tabla general. Mientras que Piastri tiene 99 puntos, Lando Norris se ubica por debajo con 89, mientras que Mad Max cierra el podio con 87. Habrá que ver qué sucede en el próximo evento, el cual tendrá lugar en Miami el próximo 4 de mayo.