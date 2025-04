7 frases de Gago tras la victoria de Boca: la vuelta de Carlos Palacios, el Superclásico ante River y el golazo anulado a Cavani

Boca Juniors logró un triunfo clave en La Bombonera: venció 1-0 a Barracas Central y trepó a la cima del Grupo A del Torneo Apertura. El único gol del partido lo anotó Rodrigo Battaglia a los 40 minutos del primer tiempo, tras conectar un centro preciso de Lautaro Blanco.

El equipo dirigido por Fernando Gago fue superior a su rival a lo largo de casi todo el encuentro, aunque le costó trasladar ese dominio al marcador. “Nos hacemos muy fuertes jugando en nuestra casa con nuestra gente. El equipo tiene una buena racha de victorias, pero tenemos que conseguirlo de visitante. El apoyo de la gente es fantástico, hay que aprovecharlo”, expresó el DT sobre el buen momento del equipo jugando en La Bombonera.

Respecto a la consulta sobre si el equipo está mal anímicamente, Gago respondió: “No lo veo de esa manera. El equipo venía de un margen en mejora muy alto, que se sentía cómodo en distintas facetas del juego tanto de local como visitante. Nos faltó en el segundo tiempo tener el dominio del primer tiempo. La jugada de Cavani queda a criterio de cada árbitro, no hablo de los árbitros”. El DT intentó no referirse así a la polémica en torno a la decisión de Echenique, que anuló el golazo de tijera del uruguayo.

“Lo que más me gustó fue que en el primer tiempo sabíamos que teníamos el control del juego para encontrar el espacio. Desde el sector izquierdo, con Exequiel (Palacios) y Lautaro (Blanco), y así vino el centro del gol. Nos faltó más eso en el segundo tiempo, tener más control sobre el juego, en el partido, jugar al ritmo que queríamos nosotros, en una posición más alta. Así y todo, teníamos el control del partido, pero no del juego”, analizó.

Mientras prefirió no hablar del Superclásico ante River Plate, que se jugará en dos fechas en el estadio Monumental, y sí piensa en el próximo rival en Belgrano de Córdoba, Gago explicó por qué optó por repetir el doble nueve con Edinson Cavani y Milton Giménez: “Había un posicionamiento de ellos de una línea de 5 más los 3 centralizados. Es muy difícil encontrar espacios y los movimientos, y tanto Milton como Edi te fijan las posiciones. Hoy elegí por Exequiel para buscar mano a mano a las espaldas de los defensores visitantes”.

En tanto, Carlos Palacios volvió a ser titular tras la ausencia en la última convocatoria ante Newell’s, por haber faltado a una práctica. “Hay muchos lugares en el primer tiempo que no se podían encontrar. Necesitábamos que venga a buscar el espacio y luego intentar jugar. Hay momentos en que Carlos necesita encontrar la pelota y va en busca de esos espacios. Cuando ocupa la posición, sabemos lo que puede dar en el pase final y en el uno contra uno. En el primer tiempo lo hicimos bastante bien. Es un jugador que te da mucho en tres cuartos para adelante”, destacó.

Para terminar, reconoció que “siempre hay cosas por mejorar” y tanto en las victorias como en las derrotas sirven para “crecer futbolísticamente”.

“Todo partido lleva a tratar de mejorar y encontrar el rendimiento del equipo, independientemente del último que no fue bueno. Hoy lo tuvimos 45 minutos, donde encontramos la zona donde atacarlo, eso buscamos hoy. En el segundo tiempo no tuvimos ese juego de tener el control del juego, no solo del partido. Todos los partidos sirven para mejorar cuando se gana y se pierde, para crecer futbolísticamente. Nos faltó calma y precisión, que sí la tuvimos en el primer tiempo. Hay que tener más paciencia para encontrar las situaciones de juego”, cerró.

Antes del gol de Rodrigo Battaglia, Edinson Cavani había convertido un tanto de tijera que fue anulado por el árbitro Fernando Echenique debido a una supuesta falta sobre el arquero Marcos Ledesma. En el complemento, el delantero uruguayo volvió a festejar tras una combinación con Carlos Palacios, pero la acción fue invalidada por posición adelantada del chileno.

Boca manejó los tiempos del partido con la conducción de Palacios y el despliegue de Blanco por el sector izquierdo, aunque la diferencia mínima le permitió a Barracas Central mantenerse en partido hasta el final. El equipo de Ruben Darío Insua tuvo una ocasión clara a los 14 minutos del segundo tiempo, cuando Rafael Barrios no logró aprovechar una desinteligencia defensiva del Xeneize.

Con este resultado, Boca llegó a 22 puntos y quedó como líder del Grupo A, superando a Tigre (debe jugar) y Huracán. En la próxima jornada, el conjunto azul y oro enfrentará a Belgrano en Córdoba, en otro duelo que será clave para consolidar su posición de privilegio en el campeonato.