De ganar la Champions League con el Barcelona a empleado de una tienda deportiva: la foto de una ex figura que recorre el mundo

El defensor, con la casaca del Barcelona (Getty)

Las redes sociales se agitaron recientemente con una imagen que no dejó a nadie indiferente: Jeremy Mathieu, ex defensor del FC Barcelona y campeón de la Champions League en 2015, apareció vistiendo un chaleco de empleado de la marca deportiva Intersport. La fotografía, publicada inicialmente por un internauta, fue suficiente para generar un aluvión de reacciones. Nunca antes se había visto al ex jugador internacional francés en una faceta tan inesperada fuera de los terrenos de juego.

La noticia fue replicada rápidamente por los medios franceses. “Sí, Jérémy Mathieu trabaja en una tienda Intersport en Marsella”, publicó el diario L’Équipe. Por su parte, RMC Sports tituló: “Del Barca a Intersport: el inesperado cambio de carrera de Jérémy Mathieu”.

La tienda en cuestión, localizada en la zona de Plan de Campagne, a las afueras de Marsella, no tardó en convertirse en el centro de atención. Desde la noche del sábado, tanto curiosos como medios locales de comunicación comenzaron a inundar la central del establecimiento en cuestión con llamadas, lo que llevó al personal a negarse a confirmar si efectivamente Mathieu era parte de su equipo.

Sin embargo, diversas fuentes corroboraron la autenticidad de la información al periódico L’Equipe: el ex futbolista, de 41 años, actualmente trabaja en la tienda, donde lidera un departamento específico y gestiona equipos. Al mismo tiempo, se prepara para obtener su diploma como entrenador de fútbol.

Mathieu, en su nuevo rol mientras culmina el curso de técnico

El ex jugador francés, quien pasó por distintos clubes como el Valencia, el Barcelona y el Sporting de Lisboa, dejó oficialmente el fútbol profesional en 2020 debido a problemas recurrentes en su rodilla. Posteriormente, continuó jugando de manera amateur en el club Luynes Sports, categoría Regional 1, desde 2021. Sin embargo, a principios del 2023 tomó la decisión de colgar definitivamente los botines.

La instantánea que desató este revuelo mostraba a Mathieu junto con dos clientes, con una chaqueta de empleado que llevaba su nombre bordado en el lado derecho, dejando a su espalda el logotipo característico de Intersport. Al mismo tiempo, también se hizo hincapié en el tatuaje que lleva en el antebrazo para corroborar su identidad. Esta imagen encendió especialmente la red social X (anteriormente conocida como Twitter), donde fueron múltiples los usuarios que comentaron sorprendidos sobre esta nueva etapa profesional del exdeportista.

El sitio web francés LesViolets.com detalló que los tatuajes visibles en el cuerpo de Mathieu, especialmente en sus antebrazos, corroboraban que efectivamente se trataba del ex zaguero. Otro usuario en Facebook también compartió una imagen similar el pasado 27 de marzo, recalcando que la fotografía había sido tomada en la misma tienda de la región de Aix-en-Provence.

Mathieu, de pie junto a Piqué, en un Barcelona lleno de estrellas, como Messi, Neymar, Iniesta y Luis Suárez (Photo by Mike Hewitt/Getty Images)

La noticia tomó aún más fuerza con el comentario de la marca deportiva, que resultó ser particularmente irónico en este contexto: “El encuentro más bello”. Al parecer, no pocos clientes han experimentado un momento inesperado al cruzarse con el ex defensa con pasado blaugrana.

A pesar de toda la atención mediática, Mathieu parece haber asumido su actividad laboral con discreción. Según confirmaron fuentes al diario L’Équipe, trabaja en el establecimiento mientras avanza en su capacitación como entrenador, un paso que lo mantendría vinculado al mundo del fútbol desde otra perspectiva.