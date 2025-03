El gesto de Young Thug que llevó a la NFL a cambiar sus reglas

Young Thug, rapero de Atlanta, enfrenta un juicio por asociación ilícita en el que fiscales intentan vincular su música y gestos con actividades de una presunta organización criminal denominada YSL (Atlanta Journal-Constitution via AP, Archivo)

La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) incorporó recientemente el gesto conocido como nose wipe a su lista de celebraciones sancionables dentro del campo de juego.

Según detalló el analista de ESPN Ben Solak en una publicación en X, el nuevo reglamento considera este movimiento (consistente en pasar el dedo índice por debajo de la nariz) como una “acción violenta” y establece una penalización de 15 yardas. La medida fue parte del paquete de cambios aprobados durante la reunión anual de la liga, celebrada a fines de marzo.

Tal y como establece el Artículo 1(d), Sección 3 de la Regla 12 del reglamento oficial, la prohibición incluye gestos como “corte de garganta”, “simular el uso o exhibición de un arma de fuego” y cualquier acto de carácter sexual u ofensivo, entre ellos el mencionado nose wipe.

Un vocero de la NFL explicó a Rolling Stone que la iniciativa provino del comité de competencia de la liga, compuesto por entrenadores principales y ejecutivos de franquicias.

Este órgano incluyó en su informe anual una advertencia sobre la necesidad de reforzar la deportividad, subrayando que “la provocación, el menosprecio a los rivales o a los árbitros y otras acciones que generen animosidad no tienen lugar en el juego”.

Además, afirmó que “los gestos violentos o sexualmente ofensivos, que también están prohibidos por reglamento, no deben ser tolerados”.

El gesto de pasar el dedo bajo la nariz, conocido como nose wipe, fue interpretado por fiscales como una señal de afiliación a pandillas, pese a su uso extendido en la música y el deporte (Instagram)

De la cultura hip-hop al centro del juicio contra YSL

El gesto cobró notoriedad durante el juicio contra Young Slime Life (YSL), en el condado de Fulton, Georgia. Según señalaron los fiscales del caso, se trataría de una señal vinculada a esa agrupación, a la que identifican como una presunta organización criminal afiliada a la pandilla Bloods. Afirmaron que la expresión wipe your nose se usa como una referencia indirecta a cometer actos de violencia.

De acuerdo con un análisis publicado por Genius en 2019, retomado por Rolling Stone, aunque artistas como NLE Choppa y YoungBoy Never Broke Again utilizan el término y el gesto, fue Young Thug quien lo popularizó dentro de la escena musical.

La frase también aparece en temas de alto perfil, como “What’s Next” (2021) de Drake, donde el rapero dice: “Pensaba que estaba enfermo, ahora se limpia la nariz”.

En el caso judicial, los fiscales citaron múltiples canciones de Young Thug para reforzar su acusación. En el tema “Eww” (2014), por ejemplo, se incluyen los versos: “Sinceramente, para decir la verdad, YSL no se quiebra… Le limpiamos la nariz”. En “Sup Mate” (2019), el rapero dice: “Límpiale la nariz (maldito idiota)”, y en “Do It Like”, junto a Future, repiten en el estribillo: “Vamos a limpiarte la nariz”.

En la canción Sup Mate (2019), Young Thug incluye la frase “límpiale la nariz”, una expresión citada por fiscales como ejemplo de lenguaje codificado con supuesta carga violenta (Young Thug)

El gesto en la sala de audiencias

Durante el proceso judicial, los fiscales intentaron vincular el gesto con una señal interna de pertenencia. Según documentó Rolling Stone, en una de las audiencias se interrogó al coacusado Antonio “Mounk Tounk” Sledge sobre el nose wipe.

Al principio, respondió: “Prefiero no limpiarme la nariz, no me pica”, aunque más adelante accedió a realizar el gesto. Consultado sobre si lo había hecho como miembro de YSL, declaró: “No lo recuerdo”.

El abogado defensor de Young Thug, Brian Steel, objetó la criminalización del gesto y buscó demostrar su uso extendido en contextos no delictivos.

En una audiencia, presentó una recopilación de imágenes de figuras como LeBron James, Stefon Diggs y CeeDee Lamb realizando el mismo movimiento en eventos deportivos.

Tras la difusión de la nueva norma, Lamb quien es el receptor de los Dallas Cowboys, respondió públicamente en X con una expresión de disconformidad: “Tengo muchas en mente”, tal como retomó Rolling Stone.

CeeDee Lamb, receptor de los Dallas Cowboys, realizó el gesto del nose wipe en reiteradas ocasiones como celebración en la NFL, antes de que la liga lo sancionara como conducta antideportiva (@yoursportsnewsnow)

Significados divergentes: ¿señal violenta o referencia cultural?

Según explicó el coacusado Trontavious Stephens, el gesto no conlleva connotaciones violentas. Durante su testimonio, aseguró que entre los miembros de YSL lo utilizaban como una forma de decir que la marihuana era potente o tenía un olor fuerte.

A pesar de esta interpretación, tanto los fiscales del condado de Fulton como el comité de competencia de la NFL parecen coincidir en considerar la señal como un gesto que puede ser interpretado como violento o disruptivo.

El medio concluye afirmando que, el nose wipe se suma así a una lista cada vez más extensa de expresiones culturales que, trasladadas a otros escenarios, son reguladas con base en criterios de imagen institucional y disciplina deportiva.