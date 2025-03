Alerta en la selección argentina: la grave lesión que sufrió un ex defensor de Boca tras una insólita caída

Luego de haber disputado algunos minutos con la camiseta de la selección argentina en la última fecha FIFA, el regreso de Leonardo Balerdi a Francia no trajo buenas noticias. El defensor del Olympique de Marsella sufrió un esguince del ligamento lateral interno de su rodilla izquierda.

La lesión de Balerdi se produjo a los 12 minutos de un encuentro correspondiente a la fecha 27 de la Ligue One frente al Reims, en condición de visitante. El jugador con pasado en Boca Juniors intentó despejar el balón con una chilena. Tras fallar, la caída se produjo sobre su rodilla y quedó tendido en el suelo con claras muestras de dolor.

Pese a que quiso mantenerse en cancha, el futbolista de 26 años debió abandonar el terreno de juego cerca de la media hora de partido, cuando su equipo ya caía por 1 a 0. En su lugar ingresó el franco argentino Neal Maupay. Finalmente fue derrota para el Marsella por 3 a 1.

“Me entristece haber perdido a Balerdi, pesa aún más que la derrota. Espero que se recupere rápidamente porque con (Derek) Cornelius es el único central que tenemos ya que Luiz Felipe también está lesionado. Le pregunté cómo estaba, dijo que quería continuar. Además, no teníamos muchos defensores en el campo. Sin Balerdi, no tenemos un defensor rápido. Nos cuesta cuando él no está, el equipo muchas veces pierde cuando él no está", expresó el DT Roberto De Zerbi tras el partido.

El momento previo a la lesión de Balerdi (Captura de video)

Si bien aún no existe un parte médico oficial, desde el país galo confirmaron la gravedad de la lesión y el tiempo estimado en el que estará fuera de las canchas. Según L’Equipe, Balerdi no jugará por el resto de la temporada, ya que la recuperación le demandará entre dos y tres meses.

Esta situación significa un contratiempo muy grande para el argentino. No solo porque Lionel Scaloni lo tiene en consideración para ser parte de la Albiceleste, sino porque también estaba atravesando un gran momento con su club. Tanto es así que los rumores indican que el Bayern Munich y la Roma lo tienen en carpeta para incorporarlo de cara al receso de mitad de año

El defensor nacido en Villa Mercedes debutó en Boca en el 2018 y jugó apenas cinco partidos con el Xeneize antes de ser transferido al Borussia Dortmund por una cifra cercana a los 16 millones de dólares. En 2020 llegó al club francés y rápidamente se convirtió en un pilar fundamental. A lo largo de estas cinco temporadas acumuló 157 partidos, en los que 25 corresponden a la actual.

La próxima fecha de las Eliminatorias será un desafío para Scaloni y su cuerpo técnico. Con la baja confirmada de Balerdi, más los suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas y los 14 futbolistas que disputarán el Mundial de Clubes, el DT deberá ingeniárselas para conformar la zaga central y el banco de suplentes.

Argentina ya está clasificada a la próxima cita mundialista. Sin embargo, los compromisos de junio frente a Chile y Colombia representan una buena oportunidad para que el entrenador observe jugadores de cara al futuro.