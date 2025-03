Agustina Albertario reveló cómo fue su salida de Las Leonas y apuntó contra el entrenador: “No somos caballos de carrera”

Agustina Albertario cuenta cómo fue su salida de Las Leonas

Agustina Albertario, una de las figuras más destacadas del hockey argentino en la última década, rompió el silencio sobre su reciente salida de Las Leonas, la selección nacional femenina de hockey sobre césped. La delantera de 32 años aseguró que no renunció al equipo, sino que fue apartada por decisión del entrenador Fernando Ferrara, a quien acusó de haber manejado la situación de manera irrespetuosa.

“Siento que se rió en mi cara”, afirmó la jugadora, quien dejó abierta la posibilidad de regresar al equipo en el futuro. “Me sentó y muy nervioso me dijo que no me iba a tener más en cuenta, ni para la Copa América de este año ni para el Mundial del próximo año. Le pedí un motivo, pero lo único que me dijo fue que no era por rendimiento, sino porque quería probar nuevas delanteras”, disparó la jugadora en el programa Sería Increíble, de Olga.

La decisión de Ferrara le fue comunicada en una charla que la tomó por sorpresa. Aunque reconoció que la renovación en el equipo es algo positivo, cuestionó las formas en que se llevó a cabo su exclusión, especialmente después de 15 años de trayectoria en la selección.

Con la medalla de bronce obtenida en los Juegos Olímpicos de París 2024 (@agusalbertario)

Albertario relató que la situación comenzó a gestarse a finales de 2024, cuando Ferrara le sugirió tomarse unas vacaciones en diciembre y reincorporarse en enero para participar en los entrenamientos y partidos de la Pro League. Sin embargo, en enero de este año, el entrenador le pidió que regresara recién en marzo, lo que despertó sospechas en la jugadora. “Le dije: ‘Decime las cosas, Fer. Hace 15 años que estoy, no me boludees. Si me querés sacar, te pido que me lo digas ahora’”, sentenció.

Confiando en la palabra de Ferrara, Albertario tomó decisiones importantes en su vida personal, como alquilar un departamento en Buenos Aires para poder entrenar con el equipo. Así buscó enfocarse en su vida personal y profesional, dividida entre Buenos Aires y Uruguay, donde convive con su pareja, el futbolista Lautaro Rinaldi, de Rampla Juniors, de la Segunda División del vecino país.

Sin embargo, poco después, recibió la noticia de que ya no sería considerada para futuras competencias. “Me dolió mucho porque no esperaba quedarme afuera de un día para el otro”, confesó. La delantera también señaló que su caso no es aislado y que otras jugadoras han enfrentado situaciones similares bajo el liderazgo de Ferrara. “Me pasó a mí y lo vimos con otras jugadoras que renunciaron por los destratos. Los motivos del entrenador están perfectos, pero no somos caballos de carrera”, expresó.

Agustina Albertario se convirtió en un emblema de Las Leonas de la última década (Gettyimages)

Además, denunció la falta de contención emocional dentro del equipo, destacando la ausencia de un psicólogo que ayude a las jugadoras a enfrentar los desafíos de su carrera y la transición fuera de la selección. “Nadie te prepara para el después”, lamentó.

Albertario, quien debutó en Las Leonas en 2013 y acumuló 238 partidos internacionales con 117 goles, es una de las jugadoras más exitosas en la historia del hockey argentino. Entre sus logros más destacados se encuentran la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el bronce en París 2024 y la plata en el Mundial de España-Países Bajos 2022. También participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y en los mundiales de La Haya 2014 y Londres 2018, además de conquistar múltiples títulos en torneos sudamericanos y panamericanos.

A pesar de la controversia, Albertario dejó en claro que no considera su salida como un adiós definitivo. “No renuncié a la selección, a la selección no se renuncia”, afirmó. “Acabo de cumplir 32 años, me siento plena y siempre voy a estar abierta a la selección, con ganas de darlo todo”. Asimismo, expresó su agradecimiento hacia el cuerpo médico, los kinesiólogos y los dirigentes que la acompañaron durante su carrera.