El sugerente posteo de Franco Colapinto en medio de los rumores de su inminente debut con Alpine en la F1

El sugerente posteo de Colapinto en medio de los rumores de su inminente debut con Alpine en la F1

Franco Colapinto, piloto argentino de 21 años y actual reserva en Alpine, publicó una imagen irónica en redes sociales durante el Gran Premio de China. “Lo más cerca que estuve de una largada este año”, escribió desde la zona del paddock del circuito de Shanghái, donde formó parte del equipo pero sin participar en pista.

El mensaje coincidió con un momento de fuerte exposición mediática para el argentino, en medio de las especulaciones que lo sitúan como posible reemplazante de Jack Doohan en las próximas fechas del campeonato. Según un informe de ESPN, Alpine considera la posibilidad de que Colapinto se suba al A525 en el Gran Premio de Miami, previsto del 2 al 4 de mayo, o bien en Imola, dos semanas después. La hipótesis se sustenta en una cláusula contractual que limitaría a cinco o seis carreras el plazo para que Doohan consolide su lugar como piloto titular.

Doohan, que debutó esta temporada en la F1, protagonizó un inicio irregular. En Australia sufrió un accidente y en China recibió dos sanciones: una en la Sprint, tras impactar a Gabriel Bortoleto (Sauber), y otra en la carrera principal, luego de una maniobra riesgosa ante Isack Hadjar (Racing Bulls). En total, acumuló cuatro puntos en su superlicencia. “Lo que es injusto es que no se habla sobre toda la gente de la misma forma, y no me gusta”, expresó Pierre Gasly, su compañero de equipo, en el podcast oficial Beyond The Grid, en referencia a las críticas recibidas por el australiano.

Pierre Gasly fue muy elogioso con Colapinto (REUTERS/Tyrone Siu)

En esa misma entrevista, Gasly también elogió a Colapinto. “Me encanta Franco y está haciéndolo extremadamente bien. Estoy seguro de que tiene su lugar en la parrilla. Espero que lo veamos muy pronto”, afirmó el francés. También recordó que todos los equipos tienen pilotos reserva que aspiran a correr. “Yo fui piloto reserva en Red Bull y quería el asiento de los oficiales. Franco está ahí, obviamente quiere manejar, pero es parte de la dinámica natural”, explicó.

Colapinto se incorporó a Alpine a inicios de 2025 con un contrato multianual como piloto de reserva, mientras mantiene su vínculo con Williams. Su llegada estuvo impulsada por su rendimiento en Fórmula 2 y por el interés de Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo.

Pese a estar presente en las primeras fechas del calendario, Colapinto no viajará a Japón para el próximo Gran Premio. En su lugar, trabajará desde la sede de Alpine en Enstone, Reino Unido, donde se enfocará en tareas de simulador. La misma función había sido realizada previamente por el estonio Paul Aron.

Durante el fin de semana en Shanghái, también circuló el nombre de Colapinto como posible incorporación a Racing Bulls, ante una eventual reestructuración en Red Bull que implicaría la promoción de Yuki Tsunoda y la salida de Liam Lawson. No obstante, fuentes citadas por ESPN indicaron que Alpine prioriza mantener al argentino en su estructura y evaluar su ascenso a piloto titular dentro del propio equipo.

Mientras tanto, Franco Colapinto continúa su preparación en el entorno de la Fórmula 1, a la espera de una definición que podría concretarse antes del inicio del tramo europeo de la temporada.