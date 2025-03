La increíble historia de Dorival Júnior, el DT de Brasil: de dirigir 25 equipos en dos décadas y superar un cáncer a su pelea con Neymar

Dorival, de 62 años, ante la oportunidad de su vida (REUTERS/Carla Carniel)

La historia de Dorival Júnior no se puede contar sin reconocer su capacidad para adaptarse a los cambios, superar adversidades y gestionar equipos bajo presión. 25 equipos en 22 años de carrera como director técnico y una vida marcada por momentos de gloria y de sufrimiento, hasta desembarcar, casi de casualidad, en el banco de la selección de Brasil. No se trata de quitarle méritos: el candidato era Carlo Ancelotti, pero optó por permanecer en el Real Madrid. Y la puerta se le abrió a este entrenador, de 62 años, que este martes buscará guiar al Scratch al triunfo en el Monumental ante la selección argentina campeona de América y del mundo.

Nacido en Belém, Brasil, en 1961, Dorival Júnior comenzó a destacar en su juventud por sus habilidades como volante. Su carrera como futbolista lo llevó a equipos como Paysandu, São José y Atlético Paranaense. A pesar de su talento, las lesiones constantes marcaron su trayectoria y le impidieron alcanzar la élite del fútbol brasileño. Fue un jugador que se destacó por su entrega en el campo, pero su carrera no fue tan brillante como la de otros nombres de su generación. Esta frustración personal como futbolista, no obstante, lo impulsó a dar el salto a la dirección técnica, donde encontró su verdadera vocación.

El salto al banco: 25 equipos en 22 años

Tras retirarse como jugador, Dorival asumió su primer puesto como técnico en Ferroviária, en 2002. Fue solo el comienzo de un recorrido que lo llevaría a dirigir a 25 equipos diferentes en un periodo de 22 años, lo que refleja la versatilidad y la resistencia de un entrenador que tuvo que adaptarse continuamente a nuevas circunstancias y estilos de juego. Su carrera lo llevó a equipos de diferentes calibres, desde los más modestos en la Serie B o equipos desesperados por el riesgo de descenso hasta los gigantes del fútbol brasileño.

Su paso por el Santos FC fue clave para su ascenso, no solo por los buenos resultados, sino porque tuvo que lidiar con algunos de los nombres más grandes del fútbol brasileño, como Neymar. De hecho, fue en Santos donde mostró por primera vez su capacidad para manejar a figuras jóvenes y con talento, algo que marcaría su estilo de trabajo en los años siguientes.

A lo largo de los años, Dorival dirigió a clubes de gran renombre como Fluminense, Atlético Mineiro, Vasco da Gama, São Paulo y, por supuesto, Flamengo, donde viviría su momento más complejo y su mayor gloria.

La controversia con Neymar: un choque de personalidades

Uno de los episodios más recordados de la carrera de Dorival Júnior fue su enfrentamiento con Neymar en sus años como entrenador de Santos. En 2010, el joven Ney ya era una estrella emergente del fútbol brasileño, y su relación con Dorival no fue sencilla. El técnico se enfrentó a la difícil tarea de gestionar un vestuario lleno de egos, y la relación con Neymar fue particularmente tensa.

La controversia alcanzó su punto más álgido cuando Dorival decidió que otro futbolista (Edu) ejecutara un penal que Neymar pretendía patear. El ex Barcelona reaccionó negativamente, lo que generó un enfrentamiento público. En ese momento, Dorival no dudó en señalar la falta de disciplina del joven delantero, quien, a su juicio, no estaba trabajando de la manera que se esperaba de un jugador con su potencial.

El cruce de Neymar y Dorival Junior durante su estancia en Santos

“Nunca tuve un problema de indisciplina en mis equipos, con Neymar han ocurrido varios. Estoy haciendo todo lo que puedo para ayudarlo”, fueron sus palabras. Lo suspendió por dos partidos y la dirigencia terminó quedándose con el astro en la puja. Hoy en el seleccionado estuvieron punto de reunirse: Ney fue citado por Dorival, pero una lesión muscular lo dejó afuera de la convocatoria.

Flamengo: la etapa más tensa y la victoria en la Libertadores

Sin lugar a dudas, el paso por Flamengo fue uno de los momentos más complejos y significativos de la carrera de Dorival Júnior. En 2018 asumió la dirección del club en un periodo de presión máxima. Pero los éxitos surgieron en su segundo periodo, con una particularidad. En 2022, comenzó el año en el banco de Ceará, con el que tuvo puntaje perfecto con el Copa Sudamericana. Se marchó al Flamengo y no paró de ganar hasta quedarse con la Copa Libertadores tras vencer a Paranaense. Ese mismo año también celebró la Copa de Brasil.

La larga lucha contra la enfermedad y la resiliencia

Durante su carrera, Dorival tuvo que enfrentar la lucha contra una enfermedad grave. En 2019, fue diagnosticado con cáncer de próstata, lo que lo obligó a alejarse temporalmente de los banquillos. Fue operado con éxito y así evitó atravesar un tratamiento de quimioterapia. Un año después, en 2020, estaba de regreso en su hábitat, como orientador del Atlético Paranaense.

La Selección de Brasil: El Reconocimiento de su Trayectoria

En 2024, Dorival Júnior fue elegido para formar parte del cuerpo técnico de la selección de Brasil. En la Copa América 2024, en medio de una crisis de identidad que sufre la Verdeamarela pese a la gran cantidad de estrellas con las que cuenta (como Vinicius y Rodrygo), la actuación del equipo no estuvo a la altura. Quedó eliminado en cuartos de final por penales ante Uruguay (empate 0-0 durante el desarrollo), en una llave que no estuvo exenta de polémica. Es que en las imágenes de la arenga previa a la definición desde los 12 pasos los futbolistas dejaron relegado al DT.

“Cuando terminó el partido, yo, por traer esto desde que era atleta, no me gusta quedarme allí en medio”, se explayó el técnico en declaraciones a O Globo. “Interpretar una foto sin evaluar al profesional que está allí… Fue una completa imprudencia”, protestó ante los cuestionamientos.

Luego de un inicio oscilante en las Eliminatorias, al menos desde los resultados, Brasil consiguió encarrilar su andar en las Eliminatorias de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Ahora, Dorival enfrenta otro desafío de envergadura ante Argentina en condición de visitante. Aunque de desafíos está plagada su trayectoria.

Se desempeñó como volante, pero lo perjudicaron las lesiones (REUTERS/Adriano Machado)