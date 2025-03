El Gallego Insua sorprendió al incluir a una promesa del fútbol argentino entre los tres mejores jugadores del mundo

Rubén Darío Insua eligió a los tres mejores futbolista del mundo y sorprendió con uno de ellos

Ruben Darío Insua suele declarar sin casete y expresarse a flor de piel. En su oratoria, el entrenador de Barracas Central le suma una manera muy llana y desprejuiciada de hablar con frases que rompen el molde en la mayoría de su contacto con los medios. Ahora llamó la atención por su elección de los tres mejores futbolistas del mundo en la actualidad.

“Messi, Vinicius”, respondió con una leve pausa en una entrevista con Jaque y Mate TV. Luego se tomó seis segundos para indicar el nombre de quién a su entender completa el podio: “Me gusta mucho Mastantuono”, aseveró.

Del crack rosarino está todo dicho. El brasileño se luce en el Real Madrid, pero aún le falta consolidarse en su selección. En tanto que el juvenil de River Plate es una gran promesa y cada vez que juega muestra destellos con su prodigiosa zurda. Es enorme el futuro del volante ofensivo millonario y pese a que recién está dando sus primeros pasos, el Gallego Insua lo puso en el trío de máximas figuras a nivel mundial.

Mastantuono, que brilló en la selección en el Mundial Sub 17 disputado en Indonesia, tiene contrato con la entidad de Núñez hasta diciembre de 2026 y su cláusula de rescisión sería por 45 millones de euros (46,8 millones de dólares).

Rubén Darío Insua Insua explica su estrategia en las conferencias de prensa

Por otro lado, Insua también se refirió a su actitud cuando tiene el contacto con los medios. “Yo cuando voy la conferencia de prensa ya me acostumbré. Ahora llevo seis meses. Sé, veo, escucho y me doy cuenta lo que me preguntan. Si vos me preguntás por el partido, por los cambios, por el desarrollo del juego, me preguntás por el árbitro, por tal jugada. En los clubes donde antes yo dirigí nunca me preguntaban por el árbitro. Nunca me preguntaban por tal jugada, nunca me preguntaban si estaba de acuerdo con el tiempo de descuento. Y ahora sí. Después hago mi análisis de la realidad. Hay una estrategia previa ahí, direccionada. A mí no me molesta”, explicó el DT.

Al acostumbrarse a la interacción con los medios locales, sostuvo: “Yo presumo que si voy a la conferencia es para hablar de fútbol. Se buscan otras, si me preguntás por reglamento, por el arbitraje, entonces con un poquito de olfato te das cuenta muy rápido”.

En tanto que se refirió a otros equipos en los cuales le gustaría dirigir: “Estudiantes e Independiente porque son clubes donde yo jugué”. Y reveló que en 1998 tuvo reuniones para poder comandar al Pincha: “Yo venía de Barcelona de Ecuador, donde había empezado un año antes mi carrera como entrenador. El primer año el equipo salió campeón a nivel nacional. El segundo año llegamos a la final de la Copa Libertadores. Yo me vine a Argentina y a los pocos meses me llamó el presidente de ese momento, Edgardo Valente. Fui a su domicilio acá en La Plata y estuvimos reunidos cuatro horas. Él me explicó en esa charla que ‘si fuera por mí, te contrataría’, pero creo que al mes o al poco tiempo iba a haber elecciones”.

Insua conduce a Barracas Central, que marcha octavo en la Zona A del Torneo Apertura y por ahora se está clasificando a los octavos de final. Luego de diez fechas ganó 3 partidos, empató 5 y perdió 2.