Zé Roberto, el exfutbolista que desafía la edad con un físico de culturista profesional

Zé Roberto sorprende con un físico de culturista a los 50 años tras su retiro del fútbol profesional (@zr11)

El exfutbolista brasileño Zé Roberto, conocido por su destacada trayectoria en equipos como el Real Madrid, el Bayern Múnich y el Palmeiras, ha sorprendido al mundo con su impresionante transformación física tras su retiro del fútbol profesional en 2017.

A sus 50 años, el exjugador luce un cuerpo que podría competir con el de un culturista profesional, gracias a una estricta rutina de entrenamiento, una dieta saludable y un estilo de vida disciplinado.

Según informó Men’s Health, Zé Roberto ha logrado mantener un físico envidiable que incluye abdominales marcados, bíceps prominentes y un porcentaje de grasa corporal extremadamente bajo, algo que ha captado la atención de sus seguidores en redes sociales y de los medios internacionales.

l brasileño adopta una rutina de 2.000 abdominales diarios y entrenamiento integral en su transición al fitness (@zr11)

De acuerdo con AS, Zé Roberto, quien fue internacional con Brasil en 84 ocasiones, ha adoptado el fitness como su nueva pasión tras colgar las botas. Su transformación física no solo es evidente, sino que también ha sido motivo de inspiración para muchos.

En sus redes sociales, el exfutbolista comparte mensajes motivacionales y consejos sobre cómo mantenerse en forma. “La única persona con la que tienes que competir para ser mejor es la persona que fuiste ayer”, escribió en una de sus publicaciones, que rápidamente se llenó de comentarios elogiando su estado físico.

Su dieta estricta, casi vegana, y estilo de vida disciplinado reflejan su compromiso con la salud y el rendimiento (@zr11)

Una rutina de entrenamiento fuera de lo común

El físico de Zé Roberto no es producto del azar. Según detalló Men’s Health, el brasileño sigue una rutina de entrenamiento que combina ejercicios de hipertrofia en el gimnasio con calistenia y entrenamientos en casa.

Uno de los aspectos más sorprendentes de su régimen es la cantidad de abdominales que realiza diariamente: 2.000 repeticiones divididas en cuatro sesiones de 500, que lleva a cabo a lo largo del día.

Este nivel de dedicación ha sido clave para esculpir su abdomen, que ha sido comparado con el de competidores de Mister Olympia, uno de los certámenes de culturismo más prestigiosos del mundo.

Este enfoque lo llevó a priorizar la nutrición, la preparación física y la recuperación, elementos que considera esenciales para prolongar su rendimiento físico incluso después de los 40 años.

Durante su carrera, Zé Roberto jugó para Real Madrid, Bayern Múnich y fue internacional con Brasil en 84 ocasiones

Una dieta estricta y un estilo de vida saludable

El compromiso de Zé Roberto con su salud no se limita al entrenamiento físico. Según Men’s Health, el brasileño sigue una dieta estricta, casi completamente vegana, que prioriza las proteínas y evita el consumo de alcohol y tabaco.

Además, asegura en las redes sociales, que el descanso nocturno es una parte fundamental de su rutina, lo que le permite recuperarse y mantener un alto nivel de energía para sus entrenamientos diarios.

En declaraciones recogidas por O Globo, Zé Roberto destacó la importancia de llevar un estilo de vida equilibrado. “No tengo vicios. No bebo alcohol, no fumo, como muy bien, duermo bien también y llevo un estilo de vida saludable. Además, tengo mi familia, que es mi mayor tesoro”, afirmó.

Una carrera futbolística marcada por la disciplina

Comparado con otras figuras como Seedorf y Fernando Torres, Zé Roberto destaca por su cambio al culturismo (Reuters)

Antes de convertirse en un referente del fitness, Zé Roberto tuvo una destacada carrera en el fútbol profesional. El brasileño comenzó su trayectoria en clubes de su país natal, como Portuguesa y Flamengo, antes de dar el salto a Europa, donde jugó en equipos de renombre como el Real Madrid, el Bayer Leverkusen y el Bayern Múnich.

En total, disputó más de 1.000 partidos oficiales y se retiró a los 43 años, una edad inusual para un futbolista profesional, lo que ya evidenciaba su dedicación al cuidado físico.

En una entrevista citada por O Globo, Zé Roberto explicó cómo logró alargar su carrera hasta esa edad. “Cualquier ser humano tiene que disponer de tiempo libre. Pero necesita entender que tiene una carrera y tiene que saber que hay un momento para todo”, señaló.