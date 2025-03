Brasil dio de baja a Neymar y a otras dos figuras de cara al clásico ante Argentina por Eliminatorias

Neymar Jr se quedó afuera de la convocatoria de Brasil (EFE/ Andre Borges)

La Confederación Brasileña de Fútbol (CFB) confirmó de forma oficial que Neymar Júnior no integrará la lista de convocados de la selección de cara a la fecha FIFA. De esta manera, el futbolista del Santos no estará presente en los enfrentamientos contra Argentina y Colombia en la doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas que iban a marcar su retorno al elenco nacional tras su extensa recuperación. El ex Barcelona no es la única ausencia de peso, ya que también fueron dados de baja Danilo y Ederson Moraes.

A partir de un video publicado por el canal oficial de la CFB, el director técnico explicó los motivos de los cambios en la nómina. “En los últimos días, después de la convocatoria del 6 de marzo, el departamento médico de la Selección Brasileña, representado por el doctor Rodrigo Lasmar, nos ha estado actualizando sobre la situación de todos los atletas, especialmente de Danilo, del Flamengo, Neymar, del Santos, y Ederson, del Manchester City", afirmó Dorival.

Ney, que iba a reaparecer en la Verdeamarela tras más de un año de ausencia, sintió molestias en el músculo del isquiotibial izquierdo durante la victoria del Santos por 2-0 sobre el Bragantino y por eso fue marginado. El atacante de 33 años vistió por última vez la casaca de su país el 17 de octubre del 2023 ante Uruguay, partido en el que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla izquierda.

Al mismo tiempo que anunciaron las bajas de estos tres futbolistas, desde Brasil confirmaron quiénes serán los reemplazantes: “Luego de realizadas las evaluaciones, el departamento médico de la Selección nos actualizó sobre la situación de cada atleta. Por lo tanto, convocamos a Lucas Perri del Lyon, Alex Sandro del Flamengo y Endrick del Real Madrid”.

Noticia en desarrollo...

LA LISTA DE BRASIL PARA JUGAR ANTE COLOMBIA Y ARGENTINA

• Arqueros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) y Lucas Perri (Lyon)

• Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Guilherme Arana (Atlético Mineiro), Léo Ortiz (Flamengo), Marquinhos (PSG), Murillo (Nottingham Forest), Vanderson (Mónaco) y Wesley (Flamengo).

• Mediocampistas: André (Wolverhampton), Bruno Guimaraes (Newcastle), Gerson (Flamengo), Joelinton (Newcastle) y Matheus Cunha (Wolverhampton).

• Delanteros: Endrick (Real Madrid), Estevao (Palmeiras), Joao Pedro (Brighton), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Manchester City) y Vinicius Jr. (Real Madrid).