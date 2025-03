El planchazo de Galván a Ander Herrera que fue revisado por el VAR y le costó la expulsión ante Boca

El primer tiempo de Boca ante Central Córdoba en Santiago del Estero terminó de forma inmejorable. A los dos goles (revisados por el VAR) le siguió una jugada polémica en la que nuevamente intervino la cabina instalada en Ezeiza en comunicación directa con el juez principal, Yael Falcón Pérez. Fue debido a un planchazo de Jonathan Galván, defensor del elenco santiagueño, sobre Ander Herrera, quien se había tirado a barrer.

Se trató de una conducta violenta bien sancionada con tarjeta roja. El pisotón, independientemente que haya sido de lleno o no sobre la humanidad del rival, entra en el marco del artículo que así lo define. “Si un jugador se emplea o tiene la intención de emplearse con fuerza excesiva o con brutalidad contra un adversario cuando no le está disputando el balón, (...) independientemente de si se produce o no contacto, la acción será considerada conducta violenta”.

El vasco se tiró a barrer con los pies para adelante, pero estuvo lejos de tener contacto con Galván, quien es el mismo defensor que erró aquel penal ante River (jugando para Racing) que le daría el título de Liga Profesional al Boca de Hugo Ibarra en 2022. El defensor no solamente raspó con los tapones al español cuando estaba en el piso, sino que después le propinó un empellón mientras el juego no se había detenido (Milton Delgado se ganó la amonestación en ese instante por bajar a un rival).

Previo a esta agresión y revisión, el VAR ya había intervenido en dos oportunidades: fue para convalidar ambos goles de Boca. En el primero, se constató la posición de Milton Giménez, quien partió en busca de un bochazo de Ander Herrera que lo dejó mano a mano. Luego, con algo de fortuna, el 9 sorteó a Alan Aguerre y anotó el 1-0. Más tarde, doble polémica en la misma jugada. Primero se midió un posible offside de Kevin Zenón, quien ejecutó el buscapié que rebotó en José Florentín y se introdujo en la valla de Central Córdoba pese al esfuerzo de Santiago Moyano por sacarla casi sobre la línea.

Ambas decisiones fueron acertadas. En los dos goles se determinó que no había posición adelantada de los futbolistas xeneizes y que el balón ingresó completamente en el segundo. El VAR tuvo que intervenir en la salvada en vano de Moyano y el árbitro no debe ir a revisarla ya que se trata de una jugada factual.

Vale mencionar que a Falcón Pérez lo acompañan como cuerpo arbitral Facundo Rodríguez (asistente 1), Federico Cano (asistente 2), Maximiliano Manduca (cuarto árbitro), Silvio Trucco (VAR) y Lucas Comesaña (AVAR).