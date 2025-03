El arquero que brilló en el fútbol argentino y fue uno de los ídolos de Shakira: “La teníamos en la barra”

Goyén, con su etapa en el arco y el apoyo de Shakira

“¡Que viva Junior y que viva Barranquilla!”, posteó Shakira en su cuenta de X en diciembre de 2023, cuando el equipo de sus amores obtuvo la Liga colombiana. Aún a la distancia, la cantante, de 48 años, mantiene su corazón cerca del club que le quitaba el sueño. Es que la artista, que por estas horas brilla con sus presentaciones en Argentina, tiene un vínculo con el fútbol mucho más fuerte que el “Waka Waka” que interpretó para el Mundial 2010 o su matrimonio ya extinto con Gerard Piqué.

Cuando era niña y una adolescente, antes de su explosión con la música, era habitué en las tribunas de Junior. Y en 1986, cuando el club ganó el Torneo de la Paz, allí brillaba Carlos Goyén, histórico arquero uruguayo, que ganó tres títulos en Independiente, incluida una Libertadores y la Copa Intercontinental, y tuvo pasos por Argentinos Juniors, Atlético de Rafaela y Talleres de Remedios de Escalada.

En una entrevista con Infobae de 2022, el ex guardameta, al que Amadeo Carrizo llegó a ungir como el mejor en su época, contó cómo era Shakira como fanática. “Mi experiencia en Junior fue maravillosa e intensa. Llegué y me costó aclimatarme en una ciudad muy húmeda, con mucho calor. El entrenador era Eduardo Solari, quien me miraba con desconfianza y decía: “¿Qué le pasa a este tipo?”. Yo iba para un lado y la pelota para el otro, hasta que comencé a agarrarle el ritmo, y luego me fue muy bien. Fui un año, me sentí feliz e integré un gran equipo como el conjunto de Barranquilla. Salimos campeones del Torneo de la Paz, ganándole la final a Independiente de Medellín. Los integrantes de la Comisión Directiva del Junior eran muy buena gente. También los hinchas colombianos, que se mostraban potentes y poderosos, que te ayudaban en todo. Teníamos en la barra del Junior a Shakira, así que imagínate”, detalló.

“De chiquita iba a todos los partidos con la barra currambera junto a sus padres, porque es fanática del Junior. Tuve la suerte de que me fuera a ver Shakira todos los fines de semana en Colombia y Rod Stewart en Japón, ya que fue a observar la final entre Independiente y el Liverpool, porque es fanático del equipo inglés”, añadió.

En aquel elenco, por caso, había un argentino que también dejó una huella en la Argentina: el Bocha José Daniel Ponce, campeón con Estudiantes y Boca, y con paso por la selección argentina rumbo al Mundial de México 86. Luego de su año en Junior, el portero montevideano se mudó al Bicho, donde permaneció cuatro años. Y la idolatría de Shakira pasó a otros nombres.

Ese cariño por el club siguió con el correr de los años. De hecho Milan, uno de sus hijos con Piqué, supo mostrar su lazo con el Tiburón. En febrero, brindó una serie de conciertos en su ciudad, allí donde también supo ser espectadora y, en lugar de hacer bailar a sus fanáticos, vibraba con los goles de Junior y las atajadas de Goyén.