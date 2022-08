Jugó al básquet y se transformó en arquero sin pasar por Inferiores, tuvo a Shakira como fan y en Independiente se convirtió en ídolo

Goyén y Maradona, en uno de los tantos enfrentamientos

“Me pone triste que la decadencia dirigencial haya llevado al club a que pierda su identidad. Independiente es un equipo muy grande. Seguramente, habrá un acto eleccionario con gente nueva que pueda conducir a la institución de la mejor manera. Hay que separar lo dirigencial de lo futbolístico. Tiene que haber un nexo entre buenos futbolistas y gente capacitada que esté bien de la cabeza”. Carlos Mario Goyén no tiene pelos en la lengua. Siempre dice lo que piensa de la manera que le sale y es voz autorizada para hablar sobre el presente del Rey de Copas.

“Independiente debe volver a tener una identidad de juego, que fue lo que lo llevó a ser un equipo grande en el mundo y a ganar siete Libertadores y dos Intercontinentales”, recalca el uruguayo de 66 años, quien fue el responsable de cuidar el arco en la séptima copa y en la segunda Intercontinental frente al Liverpool en el Estadio Nacional de Tokio, en 1985.

El oriundo de Montevideo defendió el arco del Rojo durante cinco años y 210 partidos. Inolvidable, inmortalizó su nombre como integrante perpetuo en el olimpo de ídolos del club. Goyén empezó a jugar al básquet a los 13 años en el Club Atlético Stockolmo de su ciudad natal. Jugaba en la posición de escolta y alcanzó la Primera División.

“Mi inicié como basquetbolista. Empecé a disfrutar el fútbol cuando arranqué directamente en Primera División, ya que no hice Divisiones Inferiores. De chiquito me gustaba ir al arco y lo hacía en el club de mi barrio. Me di cuenta de que nací para ser arquero y moriré siendo portero”, revela sobre su particular formación como deportista.

Recién a los 21 años el fútbol profesional irrumpió en su vida por casualidad: “Me vieron atajar en un partido amateur y me vieron cualidades para atajar directamente en Primera”, asegura en diálogo con Infobae.

-¿Que es de su vida, Carlos?

-Hace 33 años que trabajo para la empresa Reusch Internacional. Soy el encargado de la parte de sponsors y coordinador general para toda América Latina. Me encargo de la contratación de arqueros y patrocinio para la marca. El cargo de gerente de comercio exterior lo dejé hace un tiempo, porque no podía abarcar ambos puestos. Hoy solamente manejo el área de patrocinio. Me ha ido bastante bien en todos los sentidos. Apliqué mi experiencia como futbolista y en un vestuario por el hecho de saber tratar a los porteros y tener la experiencia necesaria en ese puesto.

-¿A qué se dedicó cuando colgó los guantes?

-Comencé como modelo en esta empresa en 1987 y, un año después, por pedido del gerente general, comencé a trabajar part time. A medida que fue pasando el tiempo, pasé a full time y cuando llegó la pandemia aprendí a trabajar de otra manera, a distancia. Hoy vivo a 520 kilómetros de Buenos Aires, en Rafaela, y trabajo desde mi casa.

-¿Se extraña el día a día?

-Yo nací siendo arquero y un día todo se termina. En mi caso fue diferente porque mi formación fue como basquetbolista. Empecé a disfrutar el fútbol cuando arranqué directamente en Primera División, ya que no hice Divisiones Inferiores. De chiquito me gustaba ir al arco y lo hacía en el club de mi barrio. Esporádicamente, me di cuenta de que nací para ser arquero y moriré siendo portero. No extraño porque me dediqué a otro trabajo cuando colgué los guantes. Eso me permitió no sufrir ningún tipo de estrés post traumático, ni algún bajón anímico, como sí padecieron otros ex compañeros. El hecho de laburar en Reusch me mantuvo activo y fue mi sostén de vida, y eso me llevó a que hoy tenga un buen pasar económico. Gracias a Dios, tengo el privilegio de vivir muy bien.

-¿Cómo fue su formación como basquetbolista?

-Desde muy chico en el club Stockolmo, en el barrio El Prado, símil a Palermo en Buenos Aires. Nos divertíamos jugando al ping pong y yendo a los bailes los sábados por la noche. Jugaba al básquet, pero alternaba con el fútbol. Siempre me gustó el arco y admiré a Ladislao Mazurkiewicz, el mejor arquero uruguayo de la historia. Un día, me vieron atajar y me contrataron de River de Montevideo. Luego de tres prácticas, debuté en la máxima categoría del fútbol uruguayo. Previamente, tuve un pasaje por el fútbol chacarero en el club Artigas de Carmelo, en mi país.

-¿Por qué les recomienda a los arqueros practicar básquet y ping pong?

-El básquet es fundamental para manejar los tiempos, los ritmos, la seguridad. También para especializarse en las volcadas, en el juego aéreo, en el manejo del cuerpo y en el dominio del área. El arquero de la cintura para arriba debería ser flexible, por este motivo considero que lo mejor sería evitar el gimnasio, ya que no puede endurecerse. Quizás tendría que hacer sólo ejercicios físicos en el gimnasio durante la pretemporada, pero no más. Yo si fuera entrenador de goleros aconsejaría eso. El ping pong, en cambio, tiene que ver con el juego lateral y los reflejos. Te hace estar enérgico en todo momento para mantener la concentración. Son dos deportes que se complementan muy bien para el trabajo del portero.

-Tras su paso por Uruguay, ¿cómo se dio su llegada a Independiente?

-Fue un poco casual. En un partido que se desarrolló en Luxemburgo, donde atajaba para la selección uruguaya, me observó Julio Grondona, el ex presidente de la AFA, y me recomendó a Pedro Iso, que era el mandamás del Rojo. Aquel día a Julio le gustó mi actuación. Entonces, bajó al vestuario y habló con su par del River de Montevideo. De esa manera, se pusieron de acuerdo para que pudiera viajar a Buenos Aires a firmar un contrato. Al principio, hubo una pequeña diferencia porque Independiente quería un préstamo y River no aceptaba, ya que Peñarol estaba interesado en mí. Pero finalmente, la dirigencia del Rojo hizo un esfuerzo para comprarme el pase y así se dio mi llegada al club. Y nació mi historia de 5 años en el arco de Avellaneda.

-¿Qué balance hace de su paso por el Rey de Copas?

-Desde que llegué tuve buenos pasajes. El equipo de 1981/2 estuvo en un nivel superlativo, al igual que el del 83 y 84, años en los que se lograron importantes títulos. En ese tiempo, había un plantel muy bueno. Esa década del 80 fue de Independiente, de Estudiantes y de River. Pero, sobre todo, sobresalía el Rojo de Nito Veiga y, luego el de José Pastoriza. Fue muy lindo integrar uno de los mejores equipos de Independiente de su historia.

-¿Qué recuerda de aquella final ante el Liverpool por la Intercontinental del 84?

-Sabía que iba a tener una buena actuación. Ese día me sentía con mucha confianza, porque venía de ganar el torneo local, la Libertadores 84, y eso provocó que llegara a esa final en el mejor momento de mi carrera. El juego del equipo inglés era tirar centros de un lado y del otro, y yo era un especialista en descolgar centros. En muchos videos, Pastoriza observó que había muchos desbordes por las bandas y que iban a llover pelotas al área. A partir de eso, había que estar atento y lo trabajamos en la previa. 15 días antes de la final con el entrenador de arqueros nos dedicamos a hacer ese tipo de ejercicios y trabajamos la parte aérea. Por suerte, la cosa salió bien.

El uruguayo se mudó a Rafaela y desde allí trabaja a distancia para una firma de indumentaria deportiva

-¿Qué tenía ese Independiente, que fue definido como el paladar negro?

-Jugaba bien en todos lados, y de la misma manera. No pensaba en el rival, sino en su juego. Tomaba recaudos sobre las virtudes del contrario. Si teníamos que enfrentar a River sabíamos cómo atajaba Fillol, de qué manera ejecutaba los tiros libres Daniel Passarella o cómo atacaba Leopoldo Jacinto Luque. También tratábamos de controlar la velocidad de Claudio Caniggia. Si jugábamos contra Boca, conocíamos cómo se movía Diego Maradona, las virtudes del Chino Benítez y el buen manejo de pelota de Miguel Bríndisi. También teníamos la inteligencia de José Pastoriza para planificar los partidos. Pensábamos en nosotros y salíamos a jugar de la misma manera en todas las canchas. Nos fuimos aplaudidos de Brasil, tras ganar la Libertadores 84. Aparte era un equipo que se conocía de memoria.

-¿Es cierto que Amadeo Carrizo lo eligió como el mejor arquero de nuestro país?

-Sí, Amadeo me decía que le hacía recordar mucho a como atajaba él, sobre todo al bajar los centros con una mano, y no era una manera de sobrar al rival ni nada por el estilo . Las circunstancias del partido así lo exigían. Inclusive, una vez Carrizo afirmó en el programa “Grandes Valores del Tango” que yo era el mejor arquero del fútbol argentino en 1982. Yo me vi sorprendido. Entonces, cuando lo vi a Carrizo, le pregunté: “Estando Fillol, Gatti, Daniel Carnevali, Pumpido, ¿por qué me eligió a mí?”. Y me respondió: “Cuando te veo a vos, me veo reflejado, y hacés todo lo que tiene que hacer un arquero, por eso te nombré a vos”. Ese alago me quedó como un trofeo del Gran Amadeo.

-Luego de su paso por Independiente, recaló un año en el fútbol colombiano. ¿Cómo vivió aquella temporada 86 en el Junior de Barranquilla?

-Fue maravillosa e intensa. Llegué al Junior y me costó aclimatarme en una ciudad muy húmeda, con mucho calor. El entrenador era Eduardo Solari, quien me miraba con desconfianza y decía: “¿Qué le pasa a este tipo?”. Yo iba para un lado y la pelota para el otro, hasta que comencé a agarrarle el ritmo, y luego me fue muy bien. Fui un año, me sentí feliz e integré un gran equipo como el conjunto de Barranquilla. Salimos campeones del Torneo de la Paz, ganándole la final a Independiente de Medellín. Los integrantes de la Comisión Directiva del Junior eran muy buena gente. También los hinchas colombianos, que se mostraban potentes y poderosos, que te ayudaban en todo. Teníamos en la barra del Junior a Shakira , así que imagínate.

-¿Era asidua al estadio?

-Sí, de chiquita iba a todos los partidos con la barra currambera junto a sus padres, porque es fanática del Junior. Tuve la suerte de que me fuera a ver Shakira todos los fines de semana en Colombia y Rod Stewart en Japón , ya que fue a observar la final entre Independiente y el Liverpool, porque es fanático del equipo inglés.

-Tras un año en Barranquilla, regresó a Buenos Aires.

-Sí, tenía todo acordado para quedarme en Colombia, con el contrato cerrado de palabra, pero apareció Argentinos Juniors y volví a Buenos Aires.

-Siendo uno de los máximos ídolos de Independiente, ¿le duele ver la situación que atraviesa?

-Me pone triste que la decadencia dirigencial haya provocado que el club perdiera su identidad. Es un equipo muy grande. Seguramente, habrá un acto eleccionario con gente nueva que pueda conducir al club de la mejor manera. Hay que separar lo dirigencial de lo futbolístico. Tiene que haber un nexo entre buenos futbolistas y gente capacitada a cargo del club que esté bien de la cabeza. Independiente debe volver a tener una identidad de juego, que fue lo que lo llevó a ser un equipo grande en el mundo. No suelo ir a la cancha porque vivo lejos y debo supervisar mi trabajo a través de los partidos por televisión.

-¿Quién debería ser el arquero titular: Milton Álvarez o Sebastián Sosa?

- Hay que respetar a Sosa por su trayectoria y porque jugó lesionado. El cambio fue hecho por un entrenador interino que lo habrá visto mejor a Álvarez que a Sebastián y hay que respetarlo. El Rojo en el arco no tiene problemas, ataje quien ataje. Tiene jugadores de muy buen pie, y con dos o tres retoques, puede ser protagonista. La llegada de Julio Falcioni fue la decisión correcta para este momento y dentro de todas las malas decisiones que se tomaron, fue la más inteligente.

En disputa de un balón aéreo con Trossero y Maradona en un Independiente-Boca

-Hoy, el golero titular del seleccionado argentino es el Dibu Martínez, ex Independiente. ¿Cómo lo observa de cara a Qatar 2022?

-Él tiene poca identificación con Independiente porque se fue muy jovencito e hizo casi toda su carrera en Europa. Está muy bien en el arco, con muchísima personalidad. Tiene un físico imponente y sorprende; asusta; pasa por un muy buen momento. Con él y Franco Armani, el arco del seleccionado está bien cubierto. Me gustan Juan Musso, Gerónimo Rulli, Agustín Rossi y Chiquito Romero, que podría llegar a tener su oportunidad, aunque es un poco tarde ya. Martínez juega en una muy buena liga, es extraordinario y sale muy bien con la pelota en sus pies. También sale a descolgar muy bien.

-Como colega de Sergio Romero, ¿cómo observó la situación de que se entrenó en Racing y firmó con Boca?

-Es un profesional. Entrenaba en su casa que es Racing, donde se crió y creció futbolísticamente. Si le seduce atajar en Boca, que es un equipo muy popular y grande está bien que lo haga, me parece bárbaro. La gente de la Academia se debe sentir ofendida por la rivalidad que hay, pero si piensa bien se dará cuenta de que el club cuenta con Gabriel Arias y el Chila Gómez, y entenderá que no hay lugar para Romero. Chiquito tiene 36 años y todavía cuenta con condiciones para destacarse en Boca, para un arquero es una buena edad.

-¿A qué edad se retiró?

- A los 41. Jugué durante 22 años como profesional. Cinco en River de Montevideo, cinco en Independiente, uno en Junior de Barranquilla, seis en Argentinos Juniors, tres en Atlético de Rafaela y dos en Talleres de Remedio de Escalada.

-¿Le daba el físico para continuar?

- No. En su momento tuve una charla con el ex técnico del conjunto rafaelino, Gustavo Alfaro, quien me hizo ver una realidad. Me dijo: “No sufrís goles de arquero, pero son atajables los que te hacen”. Esa frase me hizo recapacitar . Yo, a esa edad, quería seguir atajando, pero no es así, porque cuando las piernas están impecables, el cerebro no piensa para mandar la orden. Ahora, cuando la cabeza manda la orden, a veces las piernas no responden. Por este motivo, hay que saber retirarse a tiempo. Y, de esta manera, Gustavo me invitó a retirarme a tiempo. Caso contrario, era poner en boca de todos mis malas actuaciones, estropear un poco la historia que tenía con el arco y lo que había logrado.

SEGUIR LEYENDO: