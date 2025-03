La provocación de Pipino Cuevas a Boca tras haber quedado eliminado de la Copa Libertadores

River disputará esta noche en Paraguay la final de la Supercopa Internacional frente a Talleres de Córdoba en el que puede ser un nuevo lauro de Marcelo Gallardo al frente del equipo y el primero desde su vuelta como DT. La expectativa está instalada en la Nueva Olla, escenario de un cotejo esperado por los Millonarios y los de la T, que contarán con la chance de campeonar antes de afrontar la Copa Libertadores 2025. Nelson Cuevas, ex futbolista de Núñez, palpitó el duelo decisivo de hoy, se refirió al máximo certamen continental y aprovechó para chicanear a Boca.

“El 17 de marzo va a estar el sorteo para todos los que participan en la Libertadores. Creo que son 7 equipos argentinos. ¿Ah, son 6 nomás? ¿No eran 7? ¿Quiénes son? Ah, Boca no pasó. Bueno, bueno. Para toda esa gente que viene al sorteo, los esperamos aquí y los vamos a tratar de la mejor manera”, fue el irónico comentario en ESPN del paraguayo, confeso fanático riverplatense, haciendo referencia a la eliminación del Xeneize en Fase 2 de la Libertadores frente a Alianza Lima de Perú.

Eso no fue todo, porque Pipino también recordó el icónico partido celebrado en el estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid por la revancha de la final de la Libertadores 2018, que quedó en manos de los dirigidos por Gallardo: “River es el más grande, quedó demostrado en Madrid”. El asunceno de 45 años jugó en River desde el año 1999 hasta 2005, con un préstamo en medio al fútbol chino, y ganó cinco títulos locales (además sumó lauros con el Pachuca de México, Libertad de Paraguay y la Universidad de Chile).

Unas horas atrás, también se había enfocado en la realidad deportiva del Millonario, que viene de perder ante Estudiantes de La Plata en el Monumental por el Torneo Apertura 2025 y no levanta su nivel de juego pese a estar en zona de clasificación para los octavos de final del campeonato local: “En River no hay espera, hay que sacar resultados y tienes que jugar bien en todo momento. La camiseta de River no es para cualquiera. Hay que estar a la altura, preparado para cuando a uno le toque y hacer lo mejor para que River siga ganando cosas importantes y siga siendo el más grande de la Argentina. Que quede claro eso”.

River será uno de los seis clubes argentinos que disputarán esta edición de la Libertadores junto a Racing, Vélez, Estudiantes, Talleres y Central Córdoba de Santiago del Estero. La fase de grupos se llevará a cabo desde principios de abril hasta fines de mayo. El Millonario será cabeza de serie al igual que la Academia, Peñarol y Nacional de Uruguay, Botafogo, Palmeiras, Flamengo y San Pablo de Brasil.