Giro en el escándalo por los mensajes íntimos entre una figura del fútbol y la modelo de Only Fans: su esposa le habría pedido el divorcio

Joaquín Sánchez, Claudia Bavel y Susana Saborido

Joaquín Sánchez, uno de los futbolistas más reconocidos en la historia del Real Betis y emblema del fútbol español, atraviesa una fuerte crisis de pareja tras la filtración de los mensajes privados entre él y la modelo de Only Fans Claudia Bavel. La repercusión del caso impactó de lleno en su vida familiar, al punto de que su esposa Susana Saborido le habría pedido el divorcio, según informó la periodista María Patiño en el programa Ni que fuéramos Shh de la TV en España.

El escándalo comenzó con la difusión de conversaciones que el ex volante de la selección española y la influencer habrían mantenido desde diciembre de 2023 hasta agosto de 2024. En los intercambios, se difundió que Joaquín reaccionó a una publicación de la modelo con comentarios sugerentes y llegó a coordinar un posible encuentro durante su estadía en la ciudad de Barcelona por asuntos vinculados al fichaje de Vitor Roque para el Betis.

Sin embargo, según los registros, la reunión nunca se concretó. Entre los mensajes que se filtraron, se encuentran varios subidos de tonos, lo que habría derivado en el enojo de quien es la pareja del ex jugador hace dos décadas. En la revelación, Joaquín le escribió a Bavel que se había “quedado anonadado” con una de sus fotos, a lo que la modelo respondió que “era suave”. Más adelante, en agosto de 2024, Sanchez le preguntó: “¿Por dónde andas? He estado todo el día de reuniones”, y ella contestó “En casa, amor, ¿y tú?”. Luego de que Joaquín insinuara la posibilidad de verse en su hotel, Bavel rechazó la propuesta. “Es que no te conozco como para irme a tomar algo a tu habitación”, dijo la mujer. Frente a esto, el mediocampista que disputó dos Mundiales con España, replicó: “Me pasa lo mismo, por eso no te lo he dicho”.

La conversación entre ambos acabó con un tono más sugerente cuando la modelo escribió: “Jope, es que me has dejado con todas las ganas. Me tendré que tocar. Busca una solución para vernos”, a lo que Joaquín respondió: “Estoy en ello”.

Claudia Bavel, la modelo de Only Fans que se hizoo famosa por sus relaciones con jugadores (Instagram)

Apenas salieron a la luz los mensajes, Susana Saborido compartió una foto en Instagram besándose con Joaquín, acompañada de un mensaje en el que, claramente, respaldó a su marido: “Siempre juntos, mi vida”. Asimismo, su hija mayor (Daniela) replicó la imagen con otra frase de apoyo a sus padres: “Más unidos que nunca”. Pese a la demostración familiar, informes posteriores indicaron que la reacción en privado fue distinta.

Según la periodista Giovanna González en el programa Vamos a ver, la esposa de Joaquín no consideró los mensajes como una infidelidad, pero sí le reprochó a su esposo de hace 20 años la necesidad de establecer ese tipo de contacto con Bavel. “El enojo fue grande y el disgusto también”, afirmó la cronista.

Días después, según María Patiño, Susana habría tomado la decisión de solicitar el divorcio y cortar cualquier tipo de ayuda económica a terceros. Su hermano, José Manuel Saborido, en una aparición en el programa de espectáculos De Viernes, aseguró “mientras el bolsillo esté lleno, mira para otro lado”, sugiriendo que su hermana estaba al tanto de la situación.

Tras la polémica, Joaquín transmitió su pesar a María Patiño, admitiendo su preocupación por el impacto en su familia. “Me siento mal y voy a luchar por recuperarla”, habría dicho el ex jugador, quien se mantiene alejado de declaraciones públicas. El escándalo se produce meses después de que Joaquín y Susana renovaron sus votos matrimoniales en Las Vegas junto a sus hijas, Daniela y Salma.

Joaquín Sánchez y Susana Saborido están casados desde 2005 y tienen dos hijas (Europa Press)

El caso adquirió mayor dimensión luego de que la periodista Leticia Requejo aseguró que Bavel habría intentado fotografiar su supuesto encuentro con Joaquín, tal como lo hizo con Iker Casillas. Hay que recordar que la revelación de los mensajes entre Joaquín y Bavel se suma a la controversia que rodea a la modelo y su supuesta relación con la leyenda del Real Madrid. El ex portero del Merengue negó cualquier tipo de acuerdo con la modelo y anunció que iba a iniciar acciones legales tras la filtración de sus charlas privadas.

El periodista Martín Bianchi, de la revista ¡Hola!, señaló que la influencer poseería material comprometedor de Casillas y que su estrategia de negación podría haber sido un error. “Claudia Bavel ha enseñado mensajes con Iker Casillas en televisión, pero también hay fotos. Hay mucho material y yo creo que Iker se ha equivocado con ese comunicado porque dice que todo es mentira”, afirmó el editor.

El escándalo se intensificó cuando la revista Diez Minutos publicó imágenes de Casillas y Bavel en el mismo hotel antes y después de un evento con ex compañeros de Iker en la Casa Blanca como Luis Figo y Míchel Salgado. Posteriormente, la modelo aseguró en televisión que ambos mantenían una “relación abierta” y lo calificó de “tacaño y poco generoso”.