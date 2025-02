Nuevo capítulo tras el escándalo por los mensajes entre la modelo de Only Fans y una figura del fútbol: la reacción de su esposa

Los mensajes entre una modelo de Only Fans y el ex jugador Joaquín

La reacción de Susana Saborido, esposa de la leyenda del Betis Joaquín Sánchez, tras la filtración de los mensajes íntimos entre el ex futbolista y la modelo de Only Fans Claudia Bavel, generó un nuevo capítulo mediático del caso. Aunque públicamente mostró el apoyo a su marido, diversos reportes indican que la situación en la intimidad del matrimonio fue todo lo contrario.

Tras la difusión de los mensajes, Saborido publicó una fotografía en redes sociales en la que aparece besándose con Joaquín, acompañada de la frase: “Siempre juntos, mi vida”. Por su parte, Daniela, la hija mayor del matrimonio que tiene dos décadas, replicó la imagen con el mensaje: “Más unidos que nunca”. Por el lado del ex volante del Betis, respondió con un escueto “siempre”.

Sin embargo, según la periodista Giovanna González en el programa Vamos a ver de Telecinco, la actitud en privado de Saborido fue distinta. La comunicadora afirmó que, aunque ella no consideró lo sucedido como una infidelidad, el viernes posterior a la publicación de los mensajes se produjo una fuerte discusión entre la pareja. “El enojo fue grande y el disgusto también”, reveló la cronista. Según esta versión, Saborido le reprochó a Joaquín la naturaleza de sus mensajes y la necesidad de entablar esa conversación con la modelo.

El intercambio de mensajes filtrados entre Joaquín y Bavel comenzó en diciembre de 2023, cuando el jugador que vistió la camiseta de la selección de España en los Mundiales 2002 y 2006 reaccionó a una fotografía de la modelo en redes sociales con el comentario: “Me quedé anonadado con la foto”. A lo que Bavel respondió: “Pues era suave”. La conversación continuó en enero de 2024, cuando la modelo preguntó si Joaquín le había escrito antes, a lo que él respondió que había enviado un mensaje para avisarle que viajaría a Barcelona.

Joaquín y Susana Saborido compartieron una fotografía juntos en las redes sociales. (Instagram/@joaquinarte)

El 20 de agosto de 2024, en plena estadía del ahora presentador de TV en la ciudad condal por la negociación del fichaje de Vitor Roque para el Betis, Joaquín escribió a Bavel: “¿Por dónde andas? He estado todo el día de reuniones”. La modelo respondió: “En casa, amor, ¿y tú?”. Acto seguido, el ex jugador le detalló que acababa de llegar al hotel y que había considerado salir a tomar algo, pero que ya era tarde. “Nunca es tarde”, insistió la modelo. “Si te apetece una copita me la tomo”, agregó el hombre que jugó en la Fiorentina, de Italia.

El encuentro, sin embargo, no llegó a concretarse. “Estoy con un colega y me da cosa dejarle aquí”, explicó Joaquín en un momento de la conversación. A pesar de ello, minutos después dejó abierta la posibilidad: “Te iba a decir de tomarla aquí tranquilitos, pero ya es tarde. El día que coincidamos será de órdago”. En respuesta, Bavel expresó su decepción: “Amor, es que no te conozco como para irme a tomar algo a tu habitación”. Joaquín respondió en la misma línea: “Me pasa lo mismo, por eso no te lo he dicho”.

Finalmente, el diálogo tomó un tono más sugerente cuando la modelo escribió: “Jope, es que me has dejado con todas las ganas. Me tendré que tocar. Busca una solución para vernos”. A lo que Joaquín respondió con una promesa ambigua: “Estoy en ello”.

Este escándalo en la familia Sánchez-Saborido se produce en un momento especial para el matrimonio, ya que recientemente renovaron sus votos matrimoniales en una ceremonia en Las Vegas, junto a sus hijas Daniela y Salma. A pesar de la aparente unidad familiar que se transmitió por las redes, las informaciones apuntan a que la filtración generó impacto en la estabilidad de la pareja.

El escándalo en torno a Joaquín Sánchez y Claudia Bavel se enmarca en una serie de revelaciones sobre supuestas interacciones de la modelo con otros futbolistas. La periodista Leticia Requejo afirmó que Bavel habría intentado fotografiar un encuentro con Joaquín de la misma manera que, supuestamente, lo hizo con Iker Casillas. Además, según Requejo, la modelo estaría planeando develar más historias con otros futbolistas de La Liga, incluyendo supuestas pruebas de un encuentro con un jugador del Real Madrid.

La boda de Joaquín Sánchez y Susana Saborido en 2005