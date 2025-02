La mensajes íntimos entre la modelo de Only Fans que vincularon con Iker Casillas y otra figura del fútbol que sacude Europa

Se filtró la charla entre Claudia Bavel, quien fue vinculada a Iker Casillas, con el ex futbolista casado

La filtración de un intercambio de mensajes entre Joaquín Sánchez, ex jugador del Real Betis y la selección española, y la modelo de Only Fans Claudia Bavel, generó revuelo en medios de comunicación en España y el resto de Europa. La conversación entre ambos, que se extendió entre diciembre de 2023 y agosto de 2024, salió a la luz poco después de que se hicieran públicos mensajes similares entre la influencer y la leyenda del Real Madrid Iker Casillas.

Según el programa Ni que fuéramos, que se emite por el canal Ten, la relación virtual entre Sánchez y Bavel coincidió con un viaje del ex futbolista a Barcelona durante agosto del año pasado cuando actuó como intermediario en el fichaje de Vitor Roque por el Betis. En aquel desplazamiento, el jugador que disputó dos Copas del Mundo con la selección de su país se trasladó junto al director deportivo del club, Manu Fajardo, y Ramón Planas, con el objetivo de presentar el proyecto verdiblanco al delantero brasileño.

Durante esa estancia en la Ciudad Condal, Joaquín intercambió mensajes con la modelo que sube contenido a la plataforma para adultos en los que insinuaron un posible encuentro, aunque este nunca llegó a concretarse. De acuerdo con la información revelada, el primer contacto entre Joaquín-Arte y Bavel se produjo en diciembre de 2023, cuando Sánchez reaccionó a una de sus fotografías en redes sociales. “Me quedé anonadado con la foto”, escribió él. A lo que Bavel respondió: “Pues era suave”.

La modelo de Only Fans confirmó que tuvo un romance con Iker Casillas

La conversación continuó en enero de 2024, cuando Bavel le preguntó si le había escrito antes. Joaquín le explicó que le había enviado un mensaje para avisarle de que viajaría a Barcelona. Sin embargo, fue en agosto de ese año cuando la interacción entre ambos coincidió con el viaje del ex jugador para gestionar el fichaje de Vitor Roque.

El 20 de agosto de 2024, Sánchez contactó nuevamente a la modelo. “¿Por dónde andas? He estado todo el día de reuniones”, escribió el futbolista con pasado en la Fiorentina. ¿Qué respondió Bavel? “En casa, amor, ¿y tú?”. Joaquín detalló que acababa de llegar al hotel y que había considerado salir a tomar algo, pero que ya era tarde. “Nunca es tarde”, insistió la modelo. “Si te apetece una copita me la tomo”, añadió Joaquín.

El encuentro, sin embargo, no llegó a producirse. “Estoy con un colega y me da cosa dejarle aquí”, explicó Joaquín en un momento de la conversación. A pesar de ello, minutos después dejó abierta la posibilidad: “Te iba a decir de tomarla aquí tranquilitos, pero ya es tarde. El día que coincidamos será de órdago”.

En la continuidad del diálogo entre ambos, Bavel rechazó la propuesta: “Amor, es que no te conozco como para irme a tomar algo a tu habitación”, a lo que el ex jugador de 43 años le dijo una frase en la misma línea: “Me pasa lo mismo, por eso no te lo he dicho”. A pesar de eso, la modelo mostró su decepción por no haberse visto en persona. “Me da pena no conocernos, y más estando tan cerquita”, comentó. “Bueno, habrá más momentos para echar un rato y reírnos”, cerró él la conversación en un tono distendido.

Hacia el final del intercambio, la conversación subió de tono con un comentario de Bavel que dio que hablar en la prensa. “Jope, es que me has dejado con todas las ganas. Me tendré que tocar. Busca una solución para vernos”. El ex futbolista, que una vez retirado se transformó en presentador en la TV española, respondió con una promesa ambigua: “Estoy en ello”. Ahí concluyó el chat filtrado entre ambos.

Claudia Bavel se hizo famosa por otras relaciones con artistas famosos (@imclaudiabavel/Instagram)

Hay que destacar que la filtración de estos mensajes se produce en un contexto personal especial para Joaquín, quien recientemente renovó sus votos matrimoniales con Susana Saborido en una ceremonia en Las Vegas. La pareja, que lleva casi dos décadas unidas en matrimonio, celebró la ocasión junto a sus dos hijas, Daniela y Salma, de 18 y 14 años, respectivamente.

En el evento, que fue seguido por las cámaras del programa El capitán en América, emitido en Antena 3, se lo pudo ver a Joaquín con un traje crema y a Susana con un vestido blanco. La ceremonia incluyó un baile al ritmo de Elvis Presley y un intercambio de arras en el que sus hijas jugaron un papel clave. El segundo enlace fue muy diferente a la primera boda de la pareja, celebrada en julio de 2005 en El Puerto de Santa María, Cádiz. En esa ocasión, la novia tuvo que entrar a la iglesia escoltada por la policía debido a la popularidad que tenía el por entonces volante que anotó 114 goles en los 914 partidos que jugó en su carrera.

“Le dijimos al cura que acordonara la zona de las familias y amigos, pero nos dijo que era la casa de Dios y que él no le cerraba las puertas a nadie”, recordó Joaquín en una visita al programa El Hormiguero. “Fue el show más grande que el de la cantante Lolita”, añadió con humor.

La boda de 2005 contó con la presencia de Manuel Ruiz de Lopera, ex presidente del Betis, quien llevó la Copa del Rey recientemente ganada por el club. “Mi boda fue el no va más. A mí me dicen que tengo que volver a pasar por eso, y no paso. Había gente que ni conocía. Desde el altar veía a chavales que venían de la playa con los pies llenos de arena”, relató el ex futbolista en su documental La penúltima y me voy. La esposa de la leyenda del club de Sevilla también recordó un momento particular con Lopera: “Me decía que cogiera la Copa mientras me estaba casando”.

Boda de Joaquín Sánchez y Susana Saborido en 2005 tras la consagración del Betis en la Copa del Rey

La revelación de los mensajes entre Joaquín y Bavel se suma a la controversia que rodea a la modelo y su supuesta relación con Iker Casillas. En las últimas semanas, el exarquero del Real Madrid negó cualquier tipo de acuerdo con Bavel y anunció que iba a iniciar acciones legales tras la filtración de sus charlas privadas.

El periodista Martín Bianchi, de la revista ¡Hola!, señaló que la influencer poseería material comprometedor de Casillas y que su estrategia de negación podría haber sido un error. “Claudia Bavel ha enseñado mensajes con Iker Casillas en televisión, pero también hay fotos. Hay mucho material y yo creo que Iker se ha equivocado con ese comunicado porque dice que todo es mentira”, afirmó el editor.

El escándalo se intensificó cuando la revista Diez Minutos publicó imágenes de Casillas y Bavel en el mismo hotel antes y después de un evento con ex compañeros de Iker en la Casa Blanca como Luis Figo y Míchel Salgado. Posteriormente, la modelo aseguró en televisión que ambos mantenían una “relación abierta” y lo calificó de “tacaño y poco generoso”.

En respuesta, el portero campeón del mundo en Sudáfrica 2010 emitió un comunicado denunciando lo que consideró una vulneración de su privacidad y su honor. “No todo vale para ganar audiencia. No todo vale para obtener un lucro fácil o una fama tan efímera como inmerecida a mi costa”, escribió Iker. Ahora, una nueva filtración de mensajes privados generó estupor en España por tratarse de otra leyenda del fútbol vinculada a una modelo de Only Fans que es noticia cada semana.