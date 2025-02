El Aston Villa de Dibu Martínez le ganó al Cardiff City y accedió a los cuartos de final de la FA Cup

En un encuentro correspondiente a los octavos de final de la FA Cup, el Aston Villa venció por 2 a 0 al Cardiff City en Villa Park. Con Emiliano Dibu Martínez entre los titulares, pese a que su presencia era una incógnita por la molestia muscular que lo obligó a abandonar la cancha en el partido frente al Crystal Palace, el equipo de Unai Emery accedió a la siguiente etapa de la competencia más antigua del mundo. Marco Asensio marcó los dos goles del partido.

Durante la primera etapa, el conjunto inglés ejerció presión a la última línea rival, mantuvo la posesión del balón, utilizó las bandas para sorprender con sus extremos, pero no pudo vulnerar el arco defendido por Ethan Horvath, quien tuvo una gran actuación al salvar a su equipo en tres ocasiones. Por su parte, Dibu Martínez prácticamente no vio acción, ya que el conjunto rival no tuvo opciones claras de gol.

Ya en el complemento, la tónica del encuentro continuó de la misma manera. Los locales llevaron peligro al arco contrario a través de Marcus Rashford y Ollie Watkins, pero Horvath mantuvo a su equipo con sus atajadas.

No obstante, a los 66 minutos el Cardiff decidió adelantarse en campo contrario y llegó al área del arquero argentino, que no necesitó mucho para desactivar el remate de Yousef Salech. En la réplica, el Aston Villa aprovechó los espacios y, a luego de un gran centro atrás, desde el sector izquierdo de Rashford, el español Marco Asensio estableció el primer gol del encuentro con un disparo inatajable para el guardameta rival.

Diez minutos después, Asensio amplió la ventaja. El ex delantero del Real Madrid aprovechó un centro rasante, esta vez desde la banda derecha, y con su zurda colocó el balón en el palo izquierdo de Horvath, que poco pudo hacer para evitar la segunda caída de su arco. Luego, la intensidad mermó y el marcador no se modificó, por lo que el conjunto local se impuso por 2 a 0.

Dibu Martínez aplaude a los fanáticos del Aston Villa (Reuters/Andrew Couldridge)

Por este torneo, el más añejo en la historia del fútbol, el Villa venía de ganarle por 2 a 1 al Tottenham, con una atajada monumental del arquero argentino ante el surcoreano Heung-Min Son que causó furor, en un encuentro correspondiente a los octavos de final. Anteriormente, había ganado por el mismo marcador ante el West Ham, por la tercera ronda del certamen.

En esta temporada, el Dibu defendió los tres palos del conjunto villano en cada una de sus 27 presentaciones en la Premier League. Competición en la que se encuentra décimo gracias a los 42 puntos que cosechó. Sin embargo, en su último encuentro, frente al Crystal Palace, debió ser remplazado a los 45 minutos por una molestia en los isquiotibiales.

El arquero de la selección argentina, pese a sus grandes actuaciones, solo ha logrado mantener el cero en su arco en tres presentaciones en lo que va del certamen.

El próximo compromiso del equipo inglés será uno internacional. Enfrentará al Brujas de Bélgica por la ida de los octavos de final de la Champions League, el siguiente martes a partir desde las 14:45 (hora de Argentina).

Los dirigidos por Unai Emery llegaron a dicha instancia de la competencia continental, tras clasificarse en la octava posición de la Fase de Liga del certamen, con 16 puntos producto de cinco partidos ganados, dos perdidos y uno empatado.

Luego, por la competencia doméstica, será huésped del Brentford, en el Gtech Community Stadium. El cotejo del siguiente sábado tendrá su inicio desde las 14:30 y los Villanos buscarán una victoria que les permita acercarse a puestos de competencias internacionales.