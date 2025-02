Las contundentes frases de Schiavi sobre el “ciclo cumplido” de Gago y el fuerte mensaje para los jugadores de Boca

El ex defensor e ídolo de Boca Juniors, Rolando Schiavi, criticó duramente al equipo, al entrenador Fernando Gago, a los jugadores e incluso al arquero Agustín Marchesín, tras la sorpresiva eliminación del Xeneize en la Copa Libertadores a manos de Alianza Lima.

Schiavi, visiblemente molesto, analizó la serie y señaló las diferencias entre los dos partidos. “El juego del otro día fue bueno más allá del resultado, porque hubo llegadas de gol. Allá no fue lo mismo, Boca en Perú sufrió muchísimo”, declaró en ESPN.

El ex defensor central aseguró que el ciclo de Gago en Boca está agotado y que el técnico deberá afrontar la presión en los próximos compromisos. “El de Gago es un ciclo cumplido. La prueba más importante que tiene es mañana, porque va a tener que bancarse La Bombonera. Los jugadores también tienen que dar la cara, mañana tienen que pedir jugar todos”.

Schiavi insistió en la necesidad de carácter para sobrellevar la situación: “Mañana no existen dolores, tienen que jugar todos. El jugador tiene que demostrar que está preparado para jugar en Boca. Va a ser heavy el tema, pero hay que bancárselo. En estos momentos tenés que tener la personalidad para demostrar por qué te eligieron para jugar en Boca”.

Uno de los momentos más comentados del partido fue el cambio de Leandro Brey por Agustín Marchesín en los minutos finales, de cara a la tanda de penales. Schiavi cuestionó la decisión: “A mí personalmente no me gustó que Marchesín haya salido en un momento tan importante”.

El detrás de escena del cambio de Brey por Marchesín en Boca

El ex jugador también señaló que, como rival, habría preferido enfrentar a Brey antes que a Marchesín en la definición. “Sin desmerecer a Brey, por más que haya atajado penales, yo como rival prefiero patearle un penal a Brey que a Marchesín. Si estaba pactado previamente, está bien, pero si Marchesín pidió el cambio, me parece muy raro”.

Schiavi lamentó que Boca no dispute la Copa Libertadores por segunda edición consecutiva: “Es muy feo para los hinchas de Boca no estar en dos Libertadores seguidas. Boca tiene que estar siempre en la Copa, jerarquiza la competencia. No jugar la Copa es responsabilidad de todos”.

También se refirió a los problemas físicos que han afectado al plantel durante 2025. “Algunos ya venían lesionados desde el año pasado. Pero yo no sé si cambiaron la manera de entrenar o si están entrenando más fuerte este año. Hubo muchos desgarros. Tampoco es que jugaron 20 fechas y los jugadores están cansados. No es normal que Boca tenga tantas lesiones”.

Finalmente, Schiavi advirtió que el técnico de Boca deberá demostrar carácter en este difícil momento: “Gago tiene que demostrar la personalidad que tiene para seguir. Después, los resultados son los que mandan. Los técnicos se dan cuenta cuando no le llegan al jugador, cuando lo que quieren no se plasma en el campo de juego”.

Guillermo Barros Schelotto

En medio de la incertidumbre por la continuidad de Fernando Gago en Boca Juniors, el nombre de Guillermo Barros Schelotto volvió a aparecer como una posible opción para dirigir al equipo. La eliminación en la Copa Libertadores 2025 dejó a Gago en una situación delicada, y con su salida prácticamente definida, comenzaron a surgir candidatos para reemplazarlo.

El Mellizo arribará a Argentina este jueves en un vuelo programado con anticipación, según informó la periodista Narella Senra en su cuenta de X (Twitter). El motivo de su viaje es que ya no necesita permanecer en Estados Unidos, ya que le otorgaron la Green Card, la tarjeta de residencia que esperaba.

A pesar del interés de algunos hinchas, su regreso al club no sería sencillo. Rolando Schiavi, ex compañero de Barros Schelotto, explicó en SportsCenter las razones por las que considera poco probable su vuelta. “No creo que vuelva, hoy no. Con esta dirigencia no creo”, afirmó. Además, señaló que cualquier nuevo entrenador debe contar con la aprobación de Juan Román Riquelme: “Ese es otro gran problema, tenés que traer un técnico que se adapte a lo que quiera Román”.