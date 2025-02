Vélez jugará ante Midland e Independiente enfrentará a Sportivo Belgrano en el debut de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Vélez vs Midland, en el debut por la Copa Argentina

Vélez Sarsfield y Ferrocarril Midland jugarán este miércoles por los 32avos de final de la Copa Argentina 2025. El partido se disputará desde las 19:15 (hora local) en el Estadio Ciudad de Vicente López, con arbitraje de Hernán Mastrángelo.

El equipo dirigido por Sebastián Domínguez llega al encuentro en medio de una crisis deportiva. En su campaña en la Copa de la Liga todavía no ha conseguido victorias, acumulando cinco derrotas y dos empates, lo que lo deja en el último lugar de la Zona B con solo dos puntos. Sus caídas fueron ante Tigre (3-0), Platense (1-0), Instituto (2-0), Independiente (3-0) y Godoy Cruz (2-0), mientras que igualó sin goles con San Lorenzo y Lanús.

Por su parte, Midland, que compite en la Primera B, ha tenido un arranque de temporada irregular. El equipo de Joaquín Iturrería debutó con un empate sin goles ante Villa Dálmine, luego venció a Argentino de Quilmes (2-0) y a Argentino de Merlo antes de caer ante Brown de Adrogué (1-0). Actualmente, se encuentra en la cuarta posición de su campeonato con siete puntos.

Probables formaciones:

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mammana, Damián Fernández, Elías Gómez; Kevin Vázquez, Agustín Bouzat; Francisco Pizzini, Imanol Machuca, Francisco Montoro; Michael Santos. DT: Sebastián Domínguez.

Midland: Lautaro Maldonado; Lautaro Díaz, Pedro Castorani, Leonel Gigli, Jeremías Kruger; Dylan Aguilar, Maximiliano Rogoski, Mauro Frattini; Agustín Campana, Gonzalo Calabria, Eugenio Olivera. DT: Joaquín Iturrería.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Estadio: Ciudad de Vicente López (Platense).

Hora: 19:15.

TV: TyC Sports y TyC Sports Play.

Independiente vs Sportivo Belgrano de San Francisco, en el debut de la Copa Argentina

Independiente enfrentará a Sportivo Belgrano en su debut en la Copa Argentina 2025, en un duelo correspondiente a los 32avos de final. El encuentro se disputará a partir de las 21:30 en el Estadio Único de San Nicolás.

A pesar de su extenso palmarés, que incluye siete Copas Libertadores, dos Copas Intercontinentales, dos Sudamericanas y 16 títulos locales, el equipo de Avellaneda nunca ha logrado conquistar la Copa Argentina, torneo en el que su mejor desempeño histórico ha sido alcanzar los cuartos de final. En la edición pasada, cayó en esa instancia ante Vélez por 1-0. En 2016 fue eliminado por Lanús (2-0) y en 2022 por Talleres en una definición por penales.

Para esta nueva edición, Independiente llega con expectativas renovadas debido a su sólido arranque de temporada en el Torneo Apertura. Su entrenador, Julio Vaccari, descartó la posibilidad de una rotación masiva en el equipo y aseguró que alineará a los jugadores que lleguen en mejores condiciones: “Es algo que no me planteo. Lo único que me planteo es cuál es el futbolista que llegue mejor a cada partido y así será hasta el último día que yo esté en esta institución”, afirmó.

Además del trofeo, la Copa Argentina otorga un cupo para la Copa Libertadores y la Supercopa Argentina, lo que representa un incentivo extra para el equipo. Independiente buscará superar su historial en el certamen y avanzar en un torneo que hasta ahora se le ha resistido.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Álvaro Angulo; Iván Marcone, Felipe Loyola, Federico Mancuello; Diego Tarzia, Santiago Montiel y Gabriel Ávalos. DT: Julio César Vaccari.

Sportivo Belgrano: Santiago Roggero; Ferreyra, Braian Camisassa, Camilo Alessandría y Tomás Pennesi; Leonel Flores, Pablo Cortizo, Jeremías Giménez y Enzo Avaro; Fernando Márquez y Tomás Attis. DT: Sergio Maza.

Árbitro: Andrés Gariano.

Estadio: Único de San Nicolás,.

Hora: 21:30.

TV: TyC Sports y TyC Sports Play.