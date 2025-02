El comentario en la fiesta de la F1 que incomodó a Verstappen y la advertencia de George Russell tras la pelea en 2024

El campeón de Red Bull estuvo en el foco por su pelea con George Russell en la temporada pasada

La Fórmula 1 se encuentra en receso hasta el 16 de marzo, cuando se correrá el Gran Premio de Australia, en Melbourne. Sin embargo, la Máxima estuvo de celebración con la gala de presentación de los pilotos y equipos que competirán en 2025. Los focos de la fiesta en Londres estuvieron posados sobre el campeón Max Verstappen y George Russell, quien tuvo un fuerte cruce con el neerlandés en la pasada temporada.

Durante la ceremonia, en la que estuvieron presentes los corredores, el presentador dirigió unas palabras para el piloto de Red Bull: “Salud, Max. Pudo haber sido peor. No te hemos visto cerca de George Russell”. Los presentes comenzaron a reírse y Verstappen soltó una sonrisa de compromiso, con un gesto algo incómodo, mientras una de las cámaras tomaba la reacción del representante de Mercedes.

Previamente, el tetracampeón de la F1 respondió algunas preguntas sobre la pelea con su rival, que se acentuó en las carreras de Qatar y Abu Dhabi. “No tengo intención de continuar con ningún tipo de disputa en febrero. Todavía estoy disfrutando de mi tiempo fuera de la Fórmula 1 y simplemente preparándome para la temporada, así que honestamente no tengo nada que decir sobre ese tema”, expresó Verstappen, intentando zanjar el tema que generó varios capítulos en la temporada 2024, en declaraciones que replicó el sitio especializado Motorsport.

Por su parte, Russell no se quedó atrás y a pesar de remarcar que la tensa situación es cosa del pasado, advirtió que no va a tolerar ninguna falta de respeto de Verstappen. “No hemos hablado al respecto, no tengo ninguna preocupación sobre él o su conducción, o cualquier cosa que haya pasado, quiero centrarme en mí mismo”, dijo el británico.

Max Verstappen y George Russell durante una conferencia de prensa en Canadá en junio de 2024 (REUTERS/Mathieu Belanger)

“Obviamente, las cosas que sentí pasaron una línea al final del año pasado y dejé bastante claro que no voy a aceptarlo. Pero ahora es 2025 y estoy centrado en el trabajo, y el trabajo es ganar. Por lo tanto, no voy a cambiar mi enfoque, luchando contra él, luchando contra cualquier otro piloto. El objetivo es el mismo”.

Por otro lado, acerca de las penalizaciones de la Fórmula 1 por insultos a otros pilotos tanto dentro del auto como fuera de la pista, Verstappen dejó en claro lo que piensa al respecto. “No voy a hablar por todos, pero creo que están bastante en la misma dirección con eso. Por supuesto, entiendo que no siempre se puede insultar en todas partes. Creo que todos lo entendemos como pilotos de carreras, pero a veces con las pulsaciones del momento, o cuando te entrevistan, cuando estás en tu auto y te sube la adrenalina, a veces las cosas se escapan un poco de control", reflexionó.

“Todos hemos crecido, incluso en el colegio o haciendo deporte en general, y ocurre que dices una mala palabra y creo que no deberíamos tomarlo tan en serio. Además, tampoco voy a decirte cómo debes comportarte en la vida”, sentenció.

Max Verstappen defenderá el título en la F1 (REUTERS/Amr Alfiky)

LOS ELOGIOS DE VERSTAPPEN PARA HAMILTON

En torno a la llegada de Lewis Hamilton a Ferrari para 2025, el campeón de la F1 opinó: “Le va a proporcionar un paisaje diferente, una nueva motivación. Cuando has estado en un equipo durante mucho tiempo, cuando has ganado mucho y después atravesado temporadas duras, quizás tu motivación es diferente. Es como un renacer”.

“Todos sabemos lo bueno que es Lewis y lo bueno que es Charles (Leclerc). Ferrari tiene dos grandes pilotos. Va a ser emocionante para el deporte, pero (el éxito de Hamilton) dependerá también de lo bueno que sea el coche”, continuó Max.