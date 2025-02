Los detalles de la impactante presentación de la temporada 75 de la Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

La presentación de los 75 años de la F1 será en el O2 de Londres

Cuando resta un mes para la primera carrera del calendario con el Gran Premio de Australia en el circuito de Melbourne Park, la Fórmula 1 se prepara para un evento inédito en su historia con la celebración de la F175, una gala de presentación que marcará el inicio de la temporada 2025 y conmemorará una fecha especial para la categoría. El show tendrá lugar en el O2 Arena de Londres y reunirá a los diez equipos, que revelarán la decoración de sus monoplazas en una producción de alto nivel que incluirá música en vivo y la presencia de los 20 pilotos de la parrilla.

El evento se pondrá en marcha a las 20 (hora local) y 17 de la Argentina. Se podrá seguir por el canal de YouTube de la F1 y por Disney+ para toda Latinoamérica. Entre los detalles relevantes de la presentación en uno de los estadios cerrados más reconocidos de Europa, cada escudería contará con siete minutos en el escenario para mostrar los colores, patrocinadores y diseños estéticos de sus autos, sin que esto implique la presentación oficial de los nuevos modelos.

Algunas marcas, como Williams, optaron por realizar un evento previo, pero debieron mantener en secreto su esquema de colores hasta la gala en Londres. El orden de aparición seguirá la clasificación inversa del campeonato de constructores 2024, iniciando con Sauber y cerrando con McLaren, que se consagró en el Campeonato de Constructores tras superar a Ferrari y cortar una racha de 26 años sin el título para la mejor escudería del año.

El espectáculo, que tiene el lema “20 pilotos, 10 equipos y un show épico”, será conducido por el actor y comediante británico Jack Whitehall, quien previamente presentó los premios BRIT. Además, el show contará con las actuaciones musicales de Take That, Kane Brown, Machine Gun Kelly (mgk) y el compositor Brian Tyler, quien interpretará su espectáculo “Are We Dreaming” con la música oficial de la Fórmula 1.

Una de las postales de presentación de la Fórmula 1 de cara a la gala "F175"

En un hecho nunca antes visto, y que se podría comparar con una ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos o la apertura de un Mundial de fútbol, la presencia de artistas es parte del esfuerzo de la F1 por transformar la presentación de la temporada en un espectáculo de alcance global, atrayendo tanto a aficionados del automovilismo como a otros seguidores de la música y el entretenimiento.

La F1 apuesta a que la F175 sea un espectáculo global. En este sentido, las entradas se agotaron en menos de 45 minutos -según la prensa se llegó a pagar hasta 630 dólares por un ticket para la presentación- y la organización advirtió que tomará medidas contra la reventa a precios inflados. En relación a esto, hay que decir que el sector VIP estará reservado para invitados especiales y patrocinadores, mientras que el público particular ocupará las gradas del recinto, en un formato similar a eventos como los BRIT Awards. La intención de Liberty Media, la empresa a cargo de los derechos comerciales de la Fórmula 1, es dar inicio a un año de celebraciones, destacando la importancia del 75° aniversario antes de los cambios reglamentarios que entrarán en vigor en 2026.

El formato del evento generó expectativa en los equipos, que podrán utilizar sus minutos en el escenario con videos, entrevistas o actuaciones especiales. Cada presentación deberá ser aprobada previamente por la organización. Ferrari, que inicialmente se mostró reticente, ve ahora la oportunidad de presentar en sociedad a su nuevo piloto, Lewis Hamilton. La gala también servirá como plataforma para la llegada de nuevos patrocinadores, un aspecto clave en la estrategia comercial de cada escudería.

A pesar de algunas críticas, como los dichos de Max Verstappen de que preferiría “estar enfermo” esa semana para no asistir a la capital inglesa, todo lo contrario sucede en el desarrollo de los equipos de menor presupuesto, que ven en el evento F175 una oportunidad para obtener visibilidad sin incurrir en grandes gastos de producción.

McLaren será el último equipo en aparecer en escena por haber sido el campeón de constructores (@McLarenF1)

Al financiarse directamente desde la organización de la F1, la presentación permitirá que todas las escuderías tengan una exposición equitativa ante el público y los medios. Antes del final de 2024, el presidente y CEO de la Fórmula 1 Stefano Domenicali fue claro en su mensaje con respecto a la presentación y mencionó que “por primera vez” se reunirán en una presentación a las “20 superestrellas” de la F1.

Por su parte, el presidente de la FIA Mohammed Ben Sulayem, dijo que su organismo está “encantado de unirse” a los dueños del Campeonato Mundial y a todos los equipos en la puesta en escena del evento inaugural de lanzamiento de la temporada de Fórmula 1. “La ocasión servirá también como preludio apropiado a la celebración del 75 aniversario del deporte a lo largo de la temporada 2025”, indicó.

La F175 promete ser un punto de partida único y, tal vez, que nunca más se volverá a ver de cara a la temporada 2025 y un hito en la historia de la Fórmula 1, combinando deporte, espectáculo y entretenimiento en un mismo escenario. Con una duración aproximada de dos horas, la gala no solo marcará el inicio de un nuevo campeonato, sino que también servirá como un adelanto de lo que está por venir en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Verstappen, el rey de la Fórmula 1, será una de las estrellas de la gala F175 (REUTERS/Jakub Porzycki)

Horario de la presentación F175 de la Fórmula 1:

17.00 Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay

16.00 Bolivia y Venezuela

15.00 Colombia, Ecuador, Perú y EEUU (Miami)

14.00 México

TV: en Latinoamérica, el evento se podrá seguir por la plataforma Disney+. En Argentina, también se verá por el canal Fox Sports y ESPN.