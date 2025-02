El increíble gol que falló Garnacho en la caída del United, que se acercó a la zona el descenso: la reacción del técnico

“Clásico del infierno”, catalogaron en Inglaterra al duelo en el que el Tottenham venció por la mínima al Manchester United. ¿El motivo? La argumentación fue que definieron cuál es el peor equipo del denominado Big Six de la Premier League en la temporada 2025. El partido correspondiente a la jornada 27 del campeonato inglés quedó en manos de los Spurs gracias al tanto de James Madison. Sin embargo, los Red Devils tuvieron una chance clarísima de igualar el marcador en los pies de Alejandro Garnacho, quien malogró la situación y generó la explosión de Ruben Amorim, director técnico de la visita. A su vez, este resultado dejó al elenco borde de la zona del descenso.

El enfrentamiento se abrió rápidamente, ya que el cuadro local marcó el gol de la victoria a los 12 minutos. Lucas Bergvall sacó un potente remate desde el punto de penal, el cual fue atajado por André Onana. No obstante, el arquero del United dejó un rebote corto que fue capitalizado por Madison, quien disparó con el arco a su merced. A partir de allí, los dirigidos de Ange Postecoglou comenzaron a dominar el desarrollo del encuentro, aunque el Manchester tuvo la chance de igualar el resultado a los 22 minutos.

Tottenham perdió la pelota en la zona de gestación, algo que causó que los Red Devils pudieran contraatacar rápidamente con la defensa de los Spurs mal parada. De esta manera, Garnacho recibió la pelota dentro del área, donde estaba completamente solo frente al arco. Allí, ante un Guglielmo Vicario que optó por quedarse debajo de los tres palos y esperar la definición del argentino, el extremo remató con vehemencia y tiró el esférico varios metros por encima del travesaño, en un fallo que pocas veces se le vio.

El enojo de Ruben Amorim ante el fallo de Garnacho

Esto causó el enojo de Amorim, ya que preveía que no se le volvería a presentar una situación de gol tan clara como la que erró el hombre de la selección argentina. Y, en medio de su furia, las cámaras de la transmisión captaron el momento en el que soltó un insulto, al mismo tiempo que tiró un puño al aire. Y no estuvo equivocado, ya que el Manchester no pudo causar peligro en el área rival en lo que restó de los 90 minutos.

“Tengo muchos problemas, mi trabajo aquí es muy, muy duro. Pero me mantengo firme en mis creencias. El lugar en la tabla es mi preocupación, no estoy preocupado por mí”, comentó en la conferencia de prensa Ruben Amorim. A su vez, agregó: “La diferencia del partido fue que ellos marcaron y nosotros no. Tuvimos las oportunidades. No me preocupa (por su futuro). Odio perder, esa sensación es la peor. Pero confío en mi trabajo y solo quiero ganar partidos”.

“Es difícil enfrentarse a ellos (los aficionados) en este momento, pero estamos haciendo todo lo posible. Yo lo estoy haciendo todo. A veces podemos hacerlo o no en este contexto. Así que sabemos que quieren ver más, están en momento difícil. Lo sabemos y lo estamos intentando todo para darle la vuelta a la situación y vamos a hacerlo esta semana y en el próximo partido vamos a querer ganar el próximo partido”, argumentó el entrenador.

El panorama para el Manchester United es cada vez desolador, ya que bajo el mandato del portugués en el banco de suplentes solo consiguió 14 puntos en 13 partidos de Premier League. Esto lo relegó hasta el decimoquinto puesto de la tabla con solo 29 unidades cosechadas. De esta manera, se encuentra a 12 de la zona del descenso que, aunque suene una utopía que se meta en dicha pelea, para una institución como los Red Devils es una situación alarmante.

Por su parte, el ambiente del Tottenham está en la misma línea, ya que la victoria le permitió escalar hasta una pobre decimosegunda ubicación, con solo un punto más que el United. Es por eso que la prensa inglesa catalogó al encuentro como el ‘Clásico del infierno’, ya que ambos clubes están consumando una de las peores temporadas en los últimos años.