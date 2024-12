10 frases de Gallardo tras el empate de River con San Lorenzo: de los silbidos de los hinchas a una peculiar frase sobre Muniain

Terminado el partido que fue empate entre River Plate 1-1 San Lorenzo por la Liga Profesional en el Estadio Monumental, el entrenador Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa y analizó el encuentro ante el Ciclón, correspondiente al postergado de la fecha 24 del campeonato. El DT habló de varios temas, entre ellos los silbidos con los que la gente despidió al equipo, el juego desplegado y la necesidad de poder asegurar la clasificación para la Copa Libertadores 2025.

“La gente tiene claramente la posibilidad de manejar su descontento, así que hay que aceptar cuando pasan esas cosas. Hay una exigencia muy marcada en este club y claramente no estamos en la posición que queremos todos, entonces el descontento se entiende. Siempre he remarcado que nos acompaña con tanto deseo de apoyar al equipo en condiciones que no han sido del todo agradables y ahora se manifiesta, y hay que respetarlos”, reconoció el Muñeco sobre los silbidos del final.

Fue un partido en el que el elenco millonario hizo el gasto, pero no pudo plasmar la victoria. Se puso en ventaja con un golazo de Maximiliano Meza, con un tiro a colocar desde afuera del área. Tras el tanto del ex extremo de Independiente, pareció que River Plate iba a poder tener un panorama más claro para poder ampliar su diferencia y liquidar el cotejo. Sin embargo, San Lorenzo consiguió el empate por medio de un penal que fue convertido por Iker Muniain. Si bien River Plate mantuvo la iniciativa, no logró quebrar otra vez a la defensa azulgrana e incluso en ocasiones dejó espacios en el fondo en los que el conjunto de Miguel Ángel Russo respondió de contra.

En relación al juego que desplegó el equipo, el DT analizó: “Fue un partido difícil de explicar. En el primer tiempo jugamos aceptablemente contra un rival que vino a hacer lo suyo, a achicar los espacios en su campo, buscando el de nuestros centrales. Asumimos el protagonismo como corresponde y en esa primera parte no estuvimos mal, ya que pudimos haber marcado uno o dos goles”.

“En el segundo tiempo sí aprovechamos, hicimos lo más difícil que era marcar el gol, pero un penal medio accidentado de espaldas, que es cobrable pero accidental, lo pone a San Lorenzo de nuevo en partido. Ahí empezamos a ver de qué manera podíamos llegar al gol con diferentes variantes. No pudimos lograrlo porque nos cuesta mucho, como todo este fin de año. Hay que aceptarlo, no quiero ser reiterativo, pero hay que aceptar el momento, no ganamos que era la idea, tenemos que ganar el domingo y asegurar la Copa (Libertadores) para el próximo año y esperar el final de año con otra expectativa”, agregó el entrenador.

Con la vuelta de Gallardo como DT y refuerzos de Selección como Marcos Acuña y Germán Pezzella, River Plate fue eliminado en las semifinales de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro. En tanto que en el campeonato local desaprovechó la oportunidad de poder acercarse al líder, Vélez, que suma 48 puntos y le lleva 5 al conjunto millonario a dos fechas del final del torneo. Por eso la gente también se ilusionó con la chance de poder tener más chances en la pelea por el título.

“No pudimos ser del todo continuos en el juego. Si bien al principio intentamos armar algo que nos diera solidez a nivel equipo, lo conseguimos en los primeros partidos, teníamos que empezar a jugar de una manera que nos identificara mejor. La realidad es lo que se ve, hay que aceptarla. Ganamos partidos, pero jugando no del todo bien, o de la forma que nos identifica y lo que queremos mostrar, pero hemos ganado. También perdimos puntos difíciles de comprender, pero esto es fútbol y hay que aceptarlo”, fue el balance que hizo Gallardo.

El DT de River además pidió “no mentirle a la gente” y volvió a manifestar en “aceptar” el descontento de la gente. “Tenemos que terminar de la mejor manera, clasificar a la Copa y en condiciones de encarar el próximo año con renovadas expectativas. No podemos desconocer lo que estamos atravesando, es lo que se ve. Se juega poco, se corta y eso también sabemos que es así y entendemos las reglas del juego. Hay que respetar las formas de los rivales que quitan ritmo y tratan de que se juegue lo menos posible. Debemos ser más agresivos, contundentes y más claros, tomar mejores decisiones. Eso sí podemos controlar, el resto hay que aceptarlo”.

Aunque el otro gran objetivo en lo que resta del año, por ahora tampoco se pudo cumplir que es clasificarse a la próxima Copa Libertadores. Para eso deberá ganarle a Rosario Central el próximo domingo, en el partido que se disputará también en el Monumental, desde las 19:15. El cierre será de visitante ante Racing. En la búsqueda de ese pase al principal torneo internacional, River Plate es tercero en la tabla anual con 67 unidades y está a 2 del segundo, Talleres de Córdoba, y a 6 de Vélez, que de lograr la Liga Profesional liberará un cupo.

Otras frases de Marcelo Gallardo en la conferencia de prensa

La visita de Muniain, confeso hincha de River Plate:

“No voy a hacer mención a futbolistas que no están en mi equipo, todo lo que comente va a tener cierta repercusión y no tiene sentido hablar de otro jugador que es confeso hincha de River. Si hablo de todos los hinchas de River que nos enfrentamos sería un lío, tengo que dedicarle tiempo y opinión a mi equipo”.

El aniversario de la Libertadores ganada a Boca en 2018:

“Va a estar completamente establecido eternamente, pero eso para mí ya pasó. No me siento en el lugar donde me puedo quedar cómodo por algo que se ha logrado. No, no tengo ningún interés y mi pensamiento va por otro lado. Tengo ganas de construir nuevamente, la vara está muy alta y no sé si va a haber otra Copa así de esa naturaleza. No sé si va a ocurrir lo mismo, pero sí intentar construir algo que se jerarquice, que tenga representación, y eso no se construye de un día para el otro o en medio de inestabilidad. Al hincha le digo que estén calmos y tranquilos. No hay que volverse locos, sí teníamos otras expectativas, en este club no alcanza con llegar a una semi de Libertadores, con no pelear el campeonato hasta el final. Soy el primero que entiende y reconozco la historia y exigencia de este club, no hay dudas de que vamos a volver a construir algo que nos represente”.

Falta de confianza de los jugadores:

“La exigencia de la gente siempre ha existido, fue así toda la vida. Yo lo he aceptado, porque si no aceptas la exigencia de este club es porque no podés estar acá. Como jugador mi mentalidad ha sido aceptar pertenecer a esta institución porque te pone la vara alta y es exigente. A mí me encanta eso. Me gusta estar acá y estoy feliz, me encanta esa exigencia, me gusta que el hincha acompañe y sea exigente, y a partir de ahí construir. La construcción se hace con trabajo, con buena aceptación y mentalidad, renovando energías, sacando lo negativo, y pensando en lo que viene. Hay que atravesar este momento incómodo, el que no puede no estará, es así. La exigencia de River marca esto, acá es así; sino, tienen otros lugares donde hay menos exigencia, puedes jugar igual que hoy y es aceptado. Pero River te exige otra cosa, así lo debemos entender”.

El sorteo del Mundial de Clubes que jugará River:

“Vamos a estar expectantes, es una de las grandes competencias que va a haber en el año porque es a nivel mundial, vamos a ser privilegiados de estar en esa competencia, pero el foco está en mañana volver a entrenar, renovar cabeza porque tenemos que ganar el domingo, ya vendrá lo siguiente”.

Con qué semblante se encuentra el plantel.

“Es normal que después de una no victoria no se esté conforme, cuando no ganas o tienes un golpe o resultado adverso, es la frustración la que te acompaña, pero la frustración en el fútbol convive con nosotros. Siempre hay que entender que en el fútbol los resultados te marcan las emociones, hay que salir lo más rápido posible y es donde tenemos que trabajar. No podés quedarte enganchado o sometido ahí, porque al próximo partido hay que volver a jugar, y cuesta salir si no. En eso fuimos discontinuos, el año ha sido discontinuo. La frustración es algo que debemos saber manejar los protagonistas”.