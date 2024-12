Qué dijo Esteban Ocon sobre el choque que forzó el abandono de Colapinto en el Gran Premio de Qatar de F1

En el Gran Premio de Qatar, penúltima fecha de la temporada 2023 de Fórmula 1, el piloto argentino Franco Colapinto vio su participación truncada de manera temprana debido a un incidente iniciado por el experimentado Nico Hülkenberg (Haas). En el Circuito Internacional de Lusail, el alemán, con 15 temporadas en la categoría, cometió un exceso en la largada, bloqueó los neumáticos y golpeó al Alpine de Esteban Ocon, quien terminó impactando contra el Williams FW46 del representante albiceleste.

El choque dejó daños graves en las suspensiones trasera y delantera derecha del monoplaza del piloto bonaerense, cuyo auto se levantó y quedó fuera de carrera en la cama de leca. Tanto Colapinto como Ocon debieron abandonar, siendo ambos víctimas de la maniobra inicial de Hülkenberg, quien asumió un protagonismo negativo inesperado en el arranque de la prueba.

Tras el accidente, Ocon se acercó a Colapinto en lo que pareció un intento de explicarle los detalles del incidente, en el que el francés tampoco tuvo responsabilidad directa. No obstante, se lo vio ofuscado al representante albiceleste en el ida y vuelta con su colega. La situación resultó frustrante para Colapinto, quien tenía expectativas de avanzar en el pelotón, algo que ha demostrado ser capaz.

En su historial reciente, el corredor de Pilar dejó buenas impresiones incluso en condiciones adversas. En su anterior abandono, en el Gran Premio de Brasil, en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, Colapinto destacó en su debut bajo la lluvia, logrando superar con habilidad a rivales de la talla de Lewis Hamilton (Mercedes) antes de verse afectado por el efecto del agua acumulada en pista.

Y en el GP de Las Vegas finalizó 14° luego de un fuerte accidente en la qualy, que lo obligó a largar último. Esta serie de incidentes, a pesar de las auspiciosas actuaciones que demostró en los ocho fines de semana en los que participó, siembran incertidumbre en el futuro del deportista en la categoría.

Colapinto y Ocon, protagonistas del choque a 500 metros de la largada

“Fue un incidente de carrera, desafortunadamente. Estuve en el lugar equivocado y en el momento equivocado, podría decir. Hubo más contacto de lo normal. Fue una carrera corta de nuestro lado y no es algo que queríamos. La verdad es que quiero agradecerles a los muchachos de la escudería por su esfuerzo, es lo que importa para mí”, señaló sobre el choque Esteban Ocon, cuyo horizonte parece lejano a Alpine y comenzó a aflorar la incógnita respecto de si correrá la semana que viene en Yas Marina. “Prefiero mirar hacia adelante”, subrayó ante los rumores.

La mirada de Colapinto sobre los hechos resultó distinta. Así lo expresó ante los micrófonos. “Fue una lástima. No pude hacer nada. Traté por la izquierda y me llevaron puesto igual. Un desastre. En la primera curva, largando desde atrás, fue una boludez lo que hicieron. Un auto adentro que se llevó puesto a dos. No tengo muchas palabras para explicar qué pasó. Un día muy complicado, otra vez”, no ocultó su fastidio.

“Una racha muy mala y son cosas que pasan, como en cualquier deporte. Esperemos dar vuelta la página y cerrar el año que para mí va a ser motivacionalmente importante. Fue una carrera bastante divertida. Me dio bronca no haberla podido correr y hubo bastantes posibilidades de hacer algo y quizá hasta sumar puntos. Una pena”, concluyó. Tendrá revancha en una semana, en Abu Dhabi.