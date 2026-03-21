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Estados Unidos afirmó que redujo la amenaza del régimen de Irán sobre el estrecho de Ormuz

El almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central, brindó detalles de los operativos contra una instalación subterránea que almacenaba misiles de crucero

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El almirante Brad Cooper, jefe
El almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central (AP foto/Jon Gambrell/Archivo)

El ejército estadounidense afirmó que la capacidad de Irán para amenazar el estrecho de Ormuz quedó reducida después del bombardeo de una instalación subterránea en la que almacenaba misiles de crucero.

El almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), explicó en un mensaje difundido en X: “No solo destruimos la instalación, sino que también acabamos con sitios de apoyo de inteligencia y repetidores de radar de misiles que se utilizaban para monitorear los movimientos de los barcos”.

Aseguró que la habilidad de Irán para poner en riesgo la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y sus alrededores se ha visto disminuida, y aseguró que “no dejaremos de perseguir estos objetivos”.

Cooper indicó que se emplearon varias bombas de 5.000 libras (más de 2 toneladas) contra una instalación subterránea “fortificada” localizada en la costa iraní.

El CENTCOM había informado el martes sobre el uso de bombas antibúnker, pero en su mensaje de este sábado, Cooper ofreció detalles sobre el impacto, en un contexto de creciente presión sobre Washington para limitar las consecuencias de la guerra con Irán en los precios del petróleo y el comercio global.

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Imagen de ilustración de un mapa del estrecho de Ormuz (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

El precio del crudo ha experimentado un fuerte aumento debido a la tensión en el estrecho: el barril de Brent del mar del Norte subió más de un 50% en el último mes, superando los 105 dólares.

El presidente Donald Trump criticó el viernes a los aliados de la OTAN, a quienes llamó “cobardes”, y los instó a garantizar la seguridad del estrecho.

Trump también dijo que Estados Unidos estaba próximo a alcanzar sus objetivos militares y analizaba la posibilidad de “reducir” su presencia militar en Oriente Medio.

Según Cooper, las fuerzas estadounidenses han atacado más de 8.000 objetivos militares, incluidos 130 buques iraníes, en las últimas tres semanas.

Las bombas de 5.000 libras (2.268 kg), cuyo costo estimado en 2022 por Air Force Times era de 288.000 dólares cada una, tienen menor potencia que las de 30.000 libras (13.600 kg) que Estados Unidos lanzó sobre instalaciones nucleares iraníes el año pasado.

Diego García, la isla más
Diego García, la isla más grande del archipiélago de Chagos (U.S. Navy/Reuters)

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En otro orden, el régimen de Irán lanzó dos misiles balísticos de alcance intermedio contra la base militar de Diego García, operada por Estados Unidos y el Reino Unido en el océano Índico, sin lograr impacto, según informaron funcionarios estadounidenses y reportes de The Wall Street Journal y la agencia de noticias EFE.

El episodio representa el primer uso operativo conocido de misiles de este tipo por parte de Teherán y supone un intento directo de extender la capacidad militar iraní más allá de Medio Oriente.

De acuerdo con fuentes consultadas por The Wall Street Journal, uno de los misiles falló en pleno vuelo y un buque de guerra estadounidense disparó un interceptor SM-3 contra el segundo, aunque no se pudo confirmar si este fue destruido.

Según el medio estadounidense, la distancia entre Irán y Diego García supera los 4.000 kilómetros, un rango mayor al reconocido por las propias autoridades iraníes.

Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores de Irán, había sostenido que el país limitaba el alcance de sus misiles a 2.000 kilómetros. Sin embargo, informes de Iran Watch, organización vinculada al Proyecto de Wisconsin para el Control de Armas Nucleares, han documentado que Irán dispone de proyectiles capaces de cubrir hasta 4.000 kilómetros, mientras que el Centro de Investigación y Educación Alma de Israel ubica el alcance máximo en torno a 3.000 kilómetros y señala reportes de desarrollo de armas de mayor distancia.

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