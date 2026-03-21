Sociedad

Accidente fatal en la Ruta 9: un camión embistió a un auto en Campana y hay una mujer fallecida

El siniestro ocurrió en el kilómetro 75. Otros ocupantes del auto habían bajado por un desperfecto, pero la víctima y otra persona seguían dentro cuando un camión lo chocó desde atrás

Guardar
Además de la joven fallecida,
Además de la joven fallecida, hay otra mujer con heridas (captura TN)

Una mujer murió en las últimas horas en un accidente sobre la Ruta 9, a la altura de la ciudad bonaerense de Campana, cuando el auto en el que viajaba fue impactado desde atrás por un camión.

Según las primeras informaciones, el siniestro ocurrió en el kilómetro 75, en sentido a Rosario. Un grupo de jóvenes, oriundos de Zárate, había viajado hasta la terminal de micros de Campana para buscar a dos mujeres que llegaban desde Córdoba.

A la altura de ese punto, dos de los ocupantes descendieron a revisar un desperfecto en un Peugeot 206, mientras que las mujeres permanecieron dentro del vehículo detenido sobre la banquina.

Bomberos tuvieron que trabajar en
Bomberos tuvieron que trabajar en la zona para liberar a una de las mujeres (Captura TN)

En ese momento, el auto fue embestido desde atrás por un camión. Como consecuencia del impacto, una de las jóvenes murió en el lugar.

Asimismo, el vehículo sufrió daños de extrema gravedad, como se puede observar en las imágenes, lo que provocó que las ocupantes quedaran atrapadas entre la carrocería y sus pertenencias.

En ese sentido, fuentes allegadas al caso indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que las valijas agravaron las consecuencias del impacto y provocaron que las mujeres quedaran “aplastadas adentro”.

La segunda joven que viajaba en el Peugeot resultó herida y debió ser rescatada por los Bomberos Voluntarios de Campana -quienes cortaron los metales del vehículo para liberarla- antes de ser trasladada al Hospital Municipal San José de Campana en grave estado.

El vehículo quedó destrozado tras
El vehículo quedó destrozado tras el impacto (Captura TN)

Este primer siniestro derivó en un nuevo accidente a pocos metros, cuando un camión embistió a tres vehículos que habían reducido la marcha para evitar la zona afectada.

Tras el hecho, el tránsito en la zona se encuentra restringido, mientras el área permanece bajo resguardo a la espera de la realización de los peritajes correspondientes. Funciona únicamente el carril rápido.

“El cuerpo de esta mujer está arriba del vehículo, así que tenemos para rato y la traza va a estar reducida unas cuantas horas más”, confirmaron las autoridades a la agencia.

Un choque frontal sobre la
Un choque frontal sobre la Ruta 3 dejó tres muertos y múltiples heridos graves

Una tragedia ocurrió este viernes por la tarde sobre la Ruta 3, en la provincia de Chubut, donde una colisión frontal entre dos vehículos dejó un saldo de tres personas muertas y otras tres heridas de gravedad.

El siniestro se produjo pasadas las 19 a la altura del kilómetro 1695, a unos 40 kilómetros de la localidad de Garayalde. El impacto fue frontal entre una Ford EcoSport y una Toyota Hilux, dejando a ambos vehículos con daños de gran magnitud.

Las víctimas fatales murieron en el acto y viajaban en la Ford EcoSport. Fueron identificadas como Leandro Augusto Bría, de 38 años; su hermana, Bárbara Bría, de 45; y su madre, Elvira Raquel Morando, de 70.

El hombre, quien conducía el vehículo al momento del impacto, se desempeñaba en el área de Obras Públicas de la Municipalidad de Rawson. En el mismo vehículo también viajaba un niño de 11 años, quien permanece internado en terapia intensiva con fracturas en las piernas, costillas y miembros superiores, según informó el medio local.

Además del menor que viajaba en la EcoSport con su familia, otras dos personas que se trasladaban en la Toyota Hilux resultaron gravemente heridas. Según informó el medio local, se trata de Iván Andrés Morellato (52) y Fabiola Vanina Alonso (52), ambos oriundos de la provincia de Córdoba.

El hombre sufrió una fractura expuesta en uno de sus brazos, mientras que la mujer presenta politraumatismos y debió ser intervenida quirúrgicamente.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos, personal de Criminalística y de Gendarmería Nacional. Fue necesario interrumpir el tránsito durante varias horas para llevar adelante el operativo. Recién este sábado por la mañana se liberó la circulación.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasChoqueAccidenteSiniestroChoque fatalRuta 9Campana

Últimas Noticias

Leda, la famosa líder espiritual, denunció estafas a sus seguidores con falsos videos suyos hechos con IA

La rosarina, conocida por sus milagrosos dotes de sanación, pidió a la Justicia que investigue los casos y advirtió que puede haber cientos de víctimas

Leda, la famosa líder espiritual,

Tragedia en Chubut: un choque frontal sobre la Ruta 3 dejó tres muertos y múltiples heridos graves

El siniestro ocurrió este viernes a la altura del kilómetro 1695. Entre las víctimas fatales hay un funcionario de la Municipalidad de Rawson. Además, un nene de 11 años permanece en terapia intensiva con importantes fracturas

Tragedia en Chubut: un choque

Intensa persecución a una banda en Haedo: chocaron el auto en el que huían, intentaron correr y los detuvieron

Ocurrió el viernes a la tarde, después de que fueran descubiertos mientras robaban una casa. Son tres los detenidos. El video

Intensa persecución a una banda

Dictaron prisión preventiva para el quinto acusado de los ataques con bombas molotov frente al Congreso

El sospechoso fue detenido este jueves en el partido de General Rodríguez. La Fiscalía sostiene que los implicados actuaron de manera organizada, asignando roles específicos a cada integrante

Dictaron prisión preventiva para el

Dos homicidios, una fuga prolongada y la colaboración de vecinos: capturaron en La Boca a un joven de 20 años prófugo

La primera causa se remonta a cuando era menor de edad. Se ocultaba en el barrio porteño, donde contaba con la ayuda de vecinos para esconderse

Dos homicidios, una fuga prolongada
DEPORTES
Dolor en el fútbol argentino

Dolor en el fútbol argentino por la muerte de Marcos Conigliaro, leyenda de Estudiantes de La Plata

Brutal KO del argentino Franco Tenaglia en su debut en PLF: el insólito inconveniente con su traductor

Continúa la actividad de la fecha 12 del Torneo Apertura: la agenda completa del sábado

El 9 con pasado en la selección argentina que tiene en la mira River Plate para el próximo mercado de pases

Boca recibió la aprobación del anteproyecto para reformar La Bombonera y compartió 4 fotos: “Paso a paso hacia el club que soñamos”

TELESHOW
Los músicos despiden a Dani

Los músicos despiden a Dani Buira: adiós al baterista de la sonrisa eterna apasionado por los tambores

Tini Stoessel lanzó una fuerte indirecta contra Emilia Mernes en su recital en Córdoba: “Con los dedos de una mano”

La conmovedora despedida de Andrés Ciro a Dani Buira: “Nos dimos el gusto de volver a ser Los Piojos”

La ultima batalla de Ernesto Cherquis Bialo antes de su muerte: “Luché hasta la última campanada”

John Malkovich en la noche lluviosa de Buenos Aires: la salida junto a Jorge Macri y María Belén Ludueña

INFOBAE AMÉRICA

Guardia de seguridad es capturado

Guardia de seguridad es capturado en Honduras por presunta agresión sexual a una niña de cinco años

Estados Unidos afirmó que redujo la amenaza del régimen de Irán sobre el estrecho de Ormuz

La delegación ucraniana llegó a Miami para retomar las negociaciones con EEUU y fijar una reunión trilateral con Rusia

Más de 40 millones de personas están bajo alerta tras récord histórico de calor en EEUU

El vibrante legado artístico de Henri Matisse resurge en el Gran Palais de París