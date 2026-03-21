Accidente fatal en la Ruta 9: un camión embistió a un auto en Campana y hay una mujer fallecida

Además de la joven fallecida, hay otra mujer con heridas (captura TN)

Una mujer murió en las últimas horas en un accidente sobre la Ruta 9, a la altura de la ciudad bonaerense de Campana, cuando el auto en el que viajaba fue impactado desde atrás por un camión.

Según las primeras informaciones, el siniestro ocurrió en el kilómetro 75, en sentido a Rosario. Un grupo de jóvenes, oriundos de Zárate, había viajado hasta la terminal de micros de Campana para buscar a dos mujeres que llegaban desde Córdoba.

A la altura de ese punto, dos de los ocupantes descendieron a revisar un desperfecto en un Peugeot 206, mientras que las mujeres permanecieron dentro del vehículo detenido sobre la banquina.

Bomberos tuvieron que trabajar en la zona para liberar a una de las mujeres (Captura TN)

En ese momento, el auto fue embestido desde atrás por un camión. Como consecuencia del impacto, una de las jóvenes murió en el lugar.

Asimismo, el vehículo sufrió daños de extrema gravedad, como se puede observar en las imágenes, lo que provocó que las ocupantes quedaran atrapadas entre la carrocería y sus pertenencias.

En ese sentido, fuentes allegadas al caso indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que las valijas agravaron las consecuencias del impacto y provocaron que las mujeres quedaran “aplastadas adentro”.

La segunda joven que viajaba en el Peugeot resultó herida y debió ser rescatada por los Bomberos Voluntarios de Campana -quienes cortaron los metales del vehículo para liberarla- antes de ser trasladada al Hospital Municipal San José de Campana en grave estado.

El vehículo quedó destrozado tras el impacto (Captura TN)

Este primer siniestro derivó en un nuevo accidente a pocos metros, cuando un camión embistió a tres vehículos que habían reducido la marcha para evitar la zona afectada.

Tras el hecho, el tránsito en la zona se encuentra restringido, mientras el área permanece bajo resguardo a la espera de la realización de los peritajes correspondientes. Funciona únicamente el carril rápido.

“El cuerpo de esta mujer está arriba del vehículo, así que tenemos para rato y la traza va a estar reducida unas cuantas horas más”, confirmaron las autoridades a la agencia.

Un choque frontal sobre la Ruta 3 dejó tres muertos y múltiples heridos graves

Una tragedia ocurrió este viernes por la tarde sobre la Ruta 3, en la provincia de Chubut, donde una colisión frontal entre dos vehículos dejó un saldo de tres personas muertas y otras tres heridas de gravedad.

El siniestro se produjo pasadas las 19 a la altura del kilómetro 1695, a unos 40 kilómetros de la localidad de Garayalde. El impacto fue frontal entre una Ford EcoSport y una Toyota Hilux, dejando a ambos vehículos con daños de gran magnitud.

Las víctimas fatales murieron en el acto y viajaban en la Ford EcoSport. Fueron identificadas como Leandro Augusto Bría, de 38 años; su hermana, Bárbara Bría, de 45; y su madre, Elvira Raquel Morando, de 70.

El hombre, quien conducía el vehículo al momento del impacto, se desempeñaba en el área de Obras Públicas de la Municipalidad de Rawson. En el mismo vehículo también viajaba un niño de 11 años, quien permanece internado en terapia intensiva con fracturas en las piernas, costillas y miembros superiores, según informó el medio local.

Además del menor que viajaba en la EcoSport con su familia, otras dos personas que se trasladaban en la Toyota Hilux resultaron gravemente heridas. Según informó el medio local, se trata de Iván Andrés Morellato (52) y Fabiola Vanina Alonso (52), ambos oriundos de la provincia de Córdoba.

El hombre sufrió una fractura expuesta en uno de sus brazos, mientras que la mujer presenta politraumatismos y debió ser intervenida quirúrgicamente.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos, personal de Criminalística y de Gendarmería Nacional. Fue necesario interrumpir el tránsito durante varias horas para llevar adelante el operativo. Recién este sábado por la mañana se liberó la circulación.