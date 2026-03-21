Crimen y Justicia

Leda, la famosa líder espiritual, denunció estafas a sus seguidores con falsos videos suyos hechos con IA

La rosarina, conocida por sus milagrosos dotes de sanación, pidió a la Justicia que investigue los casos y advirtió que puede haber cientos de víctimas

Guardar
Una captura de pantalla muestra
Una captura de pantalla muestra una conversación de WhatsApp ofreciendo 'artículos de purificación' por 50 mil pesos en nombre de Leda

La famosa líder espiritual de Rosario, Leda Bergonzi -conocida por sus milagrosos dones de sanación reconocidos por la Iglesia Católica y por sus masivos encuentros- radicó una denuncia penal en los últimos días por suplantación de identidad. La presentación la hizo tras descubrir que usuarios desconocidos estaban utilizando su nombre, voz e imagen para cometer múltiples estafas virtuales contra sus seguidores.

El escrito, al que accedió Infobae, señala la creación de perfiles falsos en redes sociales que fingen ser ella y comparten contenido realizado presuntamente con inteligencia artificial. También la difusión de audios y videos por WhatsApp en los que hablan como si fuera Leda para engañar a sus seguidores y pedir dinero a cambio de sanaciones.

La denuncia fue presentada por su abogada Silvia Fabiana Petroff en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien pidió que intervengan las áreas de cibercrimen y delitos informáticos para investigar quién está detrás de estas maniobras fraudulentas. En este sentido, advirtió que podrían afectar a “cientos de personas” que siguen los contenidos de Bergonzi.

La mujer denunció que usan su imagen para cometer estafas

De acuerdo a la acusación, los responsables estarían usando técnicas de imitación de voz, edición digital y hasta IA para contactar a terceros en nombre de la sanadora. Luego les envían mensajes pidiendo dinero por turnos, “sanaciones”, “donaciones” y conceptos similares.

La abogada Petroff atribuye a estos “pedidos de transferencias” un propósito defraudatorio y aclara que Bergonzi no tiene relación alguna con esas comunicaciones. “El uso ilegítimo de su identidad no solo afecta su honor e imagen, sino que pone en riesgo a cientos de personas”, dice la denuncia.

En el escrito presentado se destaca la existencia de abundante prueba documental. Entre los elementos aportados se mencionan capturas de pantalla de los mensajes difundidos, audios y videos falsificados -a los que tuvo acceso este medio- además de datos sobre personas que recibieron estos mensajes desde cuentas asociadas a los estafadores.

Un mensaje enviado desde una
Un mensaje enviado desde una cuenta falsa a nombre de Leda

Asimismo, la representante legal de Leda pidió que se activen medidas urgentes para frenar la difusión de los videos y audios falsos, al tiempo que subrayó la necesidad de preservar el contenido de prueba y realizar un análisis forense digital para identificar el origen de los mensajes. También que se impulsen las acciones penales correspondientes una vez reunidos los elementos suficientes.

Los estafadores hablan de una
Los estafadores hablan de una "purificación protectora"

Quién es Leda

Leda Bergonzi es conocida en la ciudad de Rosario por su actividad pública en el ámbito espiritual y congrega a grandes grupos de personas en sus encuentros semanales.

La destacan los milagrosos dotes de sanación que le reconoció la Iglesia Católica: puede percibir el sufrimiento en las personas y, a través de la oración y la imposición de manor, aliviar sus heridas. Por eso, miles de peregrinos viajan largas distancias para recibir sus bendiciones.

Leda Bergonzi (Foto: Maximiliano Luna)
Leda Bergonzi (Foto: Maximiliano Luna)

Leda, ama de casa y madre de cinco hijos, nació en 1979 en Rosario, en una familia de clase media. Según cuenta el libro autobiográfico “Leda”, desde muy pequeña cultivó su espiritualidad, combinando juegos, enseñanzas y descubrimientos con muchos momentos dedicados a la oración.

Un chat de WhatsApp expone
Un chat de WhatsApp expone la estafa donde se solicitan artículos religiosos y dinero

En 2015 dice que experimentó por primera vez "una cercanía inédita y espiritual hacia un extraño“. Ella estaba caminando y a su lado pasaba un colectivo. Entre los pasajeros iba un hombre sentado en la ventanilla, a quien vio y logró hacer contacto visual. ”Iba caminando por la calle, me acuerdo así puntualmente, veo a una persona arriba de un colectivo y sentí tristeza, fue algo raro”, dijo en algunas entrevistas sobre el día que descubrió su dote sanador.

Tiempo después Leda conformó un grupo espiritual para reunirse a orar, estudiar la Biblia y para ayudar a la gente de los barrios más humildes de la ciudad y la región. En el transcurso de sus oraciones dice que supo que a través de sus manos se iban a gestar cambios significativos y sustanciales en cuerpos y en almas. Sanaciones, que luego fueron comprobadas por la Iglesia. Así fue que los fieles insistieron en llamarla “la sanadora”.

Temas Relacionados

Leda BergonziEstafas digitalesÚltimas noticias

Últimas Noticias

Intensa persecución a una banda en Haedo: chocaron el auto en el que huían, intentaron correr y los detuvieron

Ocurrió el viernes a la tarde, después de que fueran descubiertos mientras robaban una casa. Son tres los detenidos. El video

Intensa persecución a una banda

Dos ONGs buscan adoptantes para los perros rescatados de un criadero clandestino en Mendoza

Las organizaciones Salvando Patas y Las Patas en Nuestras Manos confirmaron el traslado de los 81 animales hacinados en El Sauce, Guaymallén. “Por el momento, los cachorros no están en adopción, ya que continúan en control, monitoreo y recuperación”, explicaron

Dos ONGs buscan adoptantes para

Dictaron prisión preventiva para el quinto acusado de los ataques con bombas molotov frente al Congreso

El sospechoso fue detenido este jueves en el partido de General Rodríguez. La Fiscalía sostiene que los implicados actuaron de manera organizada, asignando roles específicos a cada integrante

Dictaron prisión preventiva para el

Murió el primer baterista de Los Piojos, Daniel Buira

El artista tenía 54 años. Lo hallaron descompensado en la sede de su escuela de percusión ubicada en Ciudad Jardín, vecino a El Palomar. Sufría asma. La Justicia investiga las causas

Murió el primer baterista de

Dos homicidios, una fuga prolongada y la colaboración de vecinos: capturaron en La Boca a un joven de 20 años prófugo

La primera causa se remonta a cuando era menor de edad. Se ocultaba en el barrio porteño, donde contaba con la ayuda de vecinos para esconderse

Dos homicidios, una fuga prolongada
DEPORTES
Dolor en el fútbol argentino

Dolor en el fútbol argentino por la muerte de Marcos Conigliaro, leyenda de Estudiantes de La Plata

Brutal KO del argentino Franco Tenaglia en su debut en PLF: el insólito inconveniente con su traductor

Continúa la actividad de la fecha 12 del Torneo Apertura: la agenda completa del sábado

El 9 con pasado en la selección argentina que tiene en la mira River Plate para el próximo mercado de pases

Boca recibió la aprobación del anteproyecto para reformar La Bombonera y compartió 4 fotos: “Paso a paso hacia el club que soñamos”

TELESHOW
Los músicos despiden a Dani

Los músicos despiden a Dani Buira: adiós al baterista de la sonrisa eterna apasionado por los tambores

Tini Stoessel lanzó una fuerte indirecta contra Emilia Mernes en su recital en Córdoba: “Con los dedos de una mano”

La conmovedora despedida de Andrés Ciro a Dani Buira: “Nos dimos el gusto de volver a ser Los Piojos”

La ultima batalla de Ernesto Cherquis Bialo antes de su muerte: “Luché hasta la última campanada”

John Malkovich en la noche lluviosa de Buenos Aires: la salida junto a Jorge Macri y María Belén Ludueña

INFOBAE AMÉRICA

Inteligencia en mapaches: un estudio

Inteligencia en mapaches: un estudio demostró como resolvían rompecabezas sin ninguna motivación alimenticia

Retiran más de 60.000 autos de una reconocida marca por falla en los asientos eléctricos vinculada a la muerte de una niña

Un nuevo paso a desnivel conectará principales vías de carga y turismo en El Salvador

Guardia de seguridad es capturado en Honduras por presunta agresión sexual a una niña de cinco años

Estados Unidos afirmó que redujo la amenaza del régimen de Irán sobre el estrecho de Ormuz