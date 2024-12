“Fue un desastre, me llevaron puesto”: la frustración de Colapinto tras el choque que lo hizo abandonar en el GP de Qatar

* El impacto que dejó afuera a Colapinto

El Gran Premio de Qatar tuvo un inicio caótico con cinco autos accidentados. En el primero de los choques estuvieron implicados Nico Hülkenberg, Esteban Ocon y Franco Colapinto, y los últimos dos tuvieron que abandonar la carrera por los daños en el auto. De esta manera, el argentino no pudo finalizar las 57 vueltas y tuvo su segundo abandono en la Fórmula 1, ya que se suma al choque detrás del safety car en Interlagos.

El piloto de Haas llegó muy pasado a la primera curva de la salida y bloqueó con sus neumáticos de manera brutal, esto generó que el francés intentara esquivarlo de forma abrupta, pero no lo consiguió. Como consecuencia del toque entre ambos, el Alpine golpeó al Williams de Franco, quien estaba transitando por la parte externa con el fin de esquivar el accidente.

Una vez que llegó a los boxes, Franco se quedó con su equipo y se puso los auriculares para seguir la carrera y a su compañero de equipo, Alex Albon. Puso atención a todo lo que pasó en pista y el tailandés pudo cruzar la meta en la decimoquinta posición.

*Cámara on board de Colapinto durante el choque

Luego de la competencia, Colapinto habló sobre lo ocurrido luego de los primeros 500 metros en Qatar. “Una lástima. No pude hacer nada. Traté por la izquierda y me llevaron puesto igual. Un desastre. En la primera curva, largando desde atrás, fue una boludez lo que hicieron. Un auto adentro que se llevó puesto a dos. No tengo muchas palabras para explicar qué pasó. Un día muy complicado, otra vez”, dejó brotar su frustración.

“Una racha muy mala y son cosas que pasan, como en cualquier deporte. Esperemos dar vuelta la página y cerrar el año que para mí va a ser motivacionalmente importante”, reflexionó el argentino.

“Fue una carrera bastante divertida. Me dio bronca no haberla podido correr y hubo bastantes posibilidades de hacer algo y quizá hasta sumar puntos. Una pena”, se lamentó el pilarense de 21 años.

Además, manifestó su preocupación por los nuevos daños en su Williams FW 46: “Me chocó fuerte. Hay que ver cómo lo arreglan. Hay que ver qué se rompió y cómo se puede arreglar”, admitió el pilarense.

De esta manera, Colapinto tuvo su segundo abandono en sus primeras experiencias en la Máxima. Sumado al choque en las prácticas libres de Azerbaiyán y la clasificación en el Gran Premio de Las Vegas, el argentino tuvo dos golpes en el autódromo José Carlos Pace de São Paulo. Allí, el pilarense había sufrido un accidente en la qualy y un fuerte impacto contra los muros durante una carrera que era azotada por una lluvia torrencial.

*Los choques en la largada del GP de Qatar

Ahora, Franco solo tendrá una fecha más por delante antes de finalizar el año en la Fórmula 1. Mientras espera expectante una posible resolución sobre su futuro más cercano con la posibilidad de ocupar una butaca de cara a la temporada 2025, Colapinto cerrará su participación de nueve carreras en el Gran Premio de Abu Dhabi en el circuito de Yas Marina. La fecha 24 se disputará en el fin de semana del 6 al 8 de diciembre.

Colapinto volverá a correr el fin de semana próximo en el cierre de la temporada, que será en Abu Dhabi, un circuito conocido para él, ya que en Yas Marina se subió por primera vez a un auto de F1, el 28 de noviembre de 2023, en el Rookie Tests, a bordo de un Williams FW 45.