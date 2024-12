Verstappen explotó de furia contra George Russell luego del GP de Qatar de F1: “Perdí completamente el respeto por él”

Max Verstappen explotó de furia contra George Russell luego del Gran Premio de Qatar (REUTERS/Hamad I Mohammed)

El Gran Premio de Qatar tuvo como protagonista al reciente campeón de la Fórmula 1, Max Verstappen. El piloto de Red Bull Racing dominó el circuito de Lusail desde las primeras curvas y celebró el noveno triunfo de la temporada. Sin embargo, el holandés largó desde la segunda posición tras una penalización en parrilla por conducir “innecesariamente despacio” y retrasar así a George Russell, lo que llevó a que en el comienzo de la carrera, Max tuviera un incentivo mayor para rebasar al de Mercedes.

Verstappen logró una destacada salida desde el lado desfavorable de la parrilla y se posicionó de manera estratégica al interior de la primera curva, un movimiento que, según sus declaraciones, ya había planeado desde la noche del sábado. Además, reveló que su inspiración nació no solo de la sanción, sino también de la actitud de Russell en la reunión con los comisarios: “También fue por cómo se gestionó desde el otro lado. Eso realmente no tenía sentido”.

“Creo que tengo mucho respeto por muchos pilotos, pero después de lo de anoche lo perdí completamente con él. Me pareció ridículo cómo intentó endilgarme una penalización por ese caso. También estaba muy enfadado con él por eso”, apuntó contra el corredor de la escudería alemana.

“Él siempre se muestra muy correcto frente a las cámaras, pero cuando estás ahí dentro, es solo otra persona. Me resulta muy difícil tolerarlo,” expresó el ganador del GP al referirse a Russell. El piloto añadió de manera tajante: “Es mejor dejarlo así, porque no necesito nada de eso”.

Mientras que sobre lo sucedido en la Qualy, Verstappen explicó: “Llegué allí y de repente vi esas dobles banderas amarillas, así que levanté el pie. Por supuesto, él tenía DRS y se estaba acercando mucho. Le dije al equipo ‘pueden comprobar si él también levantó’. Por supuesto, está muy claro, con doble amarilla tienes que levantar, de lo contrario recibes una fuerte penalización”.

Mientras que Max finalizó en la primera posición del Gran Premio en Medio Oriente luego de salir desde la segunda posición, Russell desaprovechó una gran oportunidad tras largar desde la pole position. El británico cruzó la meta final en la cuarta posición, por detrás del mencionado Verstappen, Charles Leclerc (Ferrari) y Oscar Piastri (McLaren), que completaron el podio.

Por el lado de Franco Colapinto, no tuvo la suerte deseada en el GP. El piloto argentino sufrió su segundo abandono en la Fórmula 1 tras verse involucrado en un choque que también afectó a Nico Hülkenberg y Esteban Ocón en el primer giro del circuito. Este incidente obligó tanto a Colapinto como al francés a retirarse de la carrera debido a los graves daños en sus monoplazas. El percance dejó al argentino sin completar las 57 vueltas del circuito, una situación que se suma a su anterior retiro ocurrido en Interlagos, cuando chocó mientras el safety car estaba en pista.

Tras la competencia en Qatar, el oriundo de Pilar expresó su frustración por lo sucedido en los primeros metros de la carrera. “Una lástima. No pude hacer nada. Traté por la izquierda y me llevaron puesto igual. Un desastre. En la primera curva, largando desde atrás, fue una boludez lo que hicieron. Un auto adentro que se llevó puesto a dos. No tengo muchas palabras para explicar qué pasó. Un día muy complicado, otra vez”, declaró el piloto, visiblemente afectado por el incidente.

A pesar del mal momento, Colapinto intentó mantener una perspectiva positiva: “Una racha muy mala y son cosas que pasan, como en cualquier deporte. Esperemos dar vuelta la página y cerrar el año que para mí va a ser motivacionalmente importante”.

El cierre de la temporada de la Máxima tendrá lugar en el circuito de Yas Marina, en Abu Dhabi, el próximo 8 de diciembre. Este trazado, que ha sido el escenario habitual para despedir el campeonato desde 2014, abrirá sus puertas para la última competencia del año, poniendo punto final a otra emocionante campaña.