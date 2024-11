Países Bajos eliminó a España de la Copa Davis y decretó el retiro de Rafael Nadal

Wesley Koolhof y Botic Van de Zandschulp superaron en sets corridos a la dupla compuesta por Carlos Alcaraz y Marcel Granollers (Foto: REUTERS/Juan Medina)

Países Bajos demolió las esperanzas de volver a ver a Rafael Nadal en una cancha como tenista profesional. La dupla compuesta por Botic Van de Zandschulp y Wesley Koolhof venció en sets corridos (7-6 y 7-6) a Carlos Alcaraz y Marcel Granollers en el Palacio de los Deportes José María Martín Cárpena de Málaga. La derrota significó la eliminación de España y la consecuente despedida del crack de las canchas.

El set inicial entre rojos y naranjas fue una batalla que demandó 72 minutos para llegar a la definición. Con una gran cantidad de fanáticos del conjunto conducido por Paul Haarhuis que contrarrestaban el aliento local, los llamados a aguarle la fiesta al ex número uno del mundo encontraron la diferencia, mínima, en el tie break, en el que se impusieron 7-4.

Alcaraz y Granollers intentaron revertir el resultado y consiguieron un quiebre rápido en el tercer game. Además, en el sexto juego contaron con chances de ponerse 5-1 arriba, pero los nerlandeses despertaron y se volvieron imposibles. De fondo, en la red, desde el saque, todas las fases fueron para los visitantes, que se quedaron con el servicio rival para llegar al 4-4 y encaminaron la definición a un nuevo desempate, en el que se mantuvo la paridad hasta último momento. La distancia entre ganadores y perdedores fue un miniquiebre y la suerte de la serie quedó sellada con un 7-5.

El resto de la jornada

En el primer turno de la serie, Rafael Nadal perdió ante Botic Van de Zandschulp, por un doble 6-4, a pesar del apoyo constante del público presente en el recinto malagueño. Tras el duelo frente al número 80 del mundo, el mallorquín apeló a una brutal autocrítica y afirmó que si él estuviera en el lugar de David Ferrer, capitán de la selección ibérica, “pondría a otro jugador”.

La llamativa declaración de Rafael Nadal

Más tarde y en el promedio de la jornada, Carlos Alcaraz invirtió los roles y fue al rescate de su ídolo y referente. Es que en una hora y 25 minutos, el murciano barrió con las intenciones de Tallon Griekspoor y se impuso 7-6 (0) y 6-3. La definición del tie break fue demoledora para el visitante en lo que restaba de match y de esa manera el punto se definió en el dobles.

Ahora, Países Bajos irá ante el ganador del enfrentamiento entre Alemania y Canadá, que se llevará a cabo este miércoles, desde las 13 (hora de Argentina). El cruce entre europeos y norteamericanos será el único del día, mientras que el jueves se cerrarán los cruces de cuartos de final, con Estados Unidos vs. Australia (desde las 8) y Argentina vs. Italia (no antes de las 13).

Guillermo Coria encabezó el entrenamiento de la Argentina de este martes, donde sus dirigidos pisaron por última vez la cancha centra antes de la serie ante Italia del jueves (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

El trabajo de Argentina en Málaga

El equipo conducido por Guillermo Coria volvió a entrenarse a doble turno este martes: por la mañana, lo hizo en el estadio, primero con una sesión de una hora entre Sebastián Báez y Francisco Cerúndolo y luego con los doblistas Máximo González y Andrés Molteni, quienes jugaron un set contra los australianos Jordan Thompson y Matthew Ebden (ganaron los argentinos 6-3). Por la tarde, en las canchas auxiliares, Tomás Etcheverry trabajó junto a al subcapitán del equipo Leonardo Mayer.

El punto ante Italia cuenta con el condimento especial de la presencia del número uno del mundo, Jannik Sinner. El reciente campeón del ATP Finals llegó en las últimas horas a Málaga para incorporarse a la delegación de su país, que por estos días defenderá la Ensaladera de Plata conseguida el año pasado.

