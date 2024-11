La brutal autocrítica de Rafael Nadal tras su derrota en la Copa Davis: “Yo pondría a otro jugador si fuera capitán”

La llamativa declaración de Rafael Nadal

La autoexigencia en los deportistas de alto rendimiento no es una novedad, sobre todo si durante más de dos décadas el protagonista marcó una era en esa disciplina. Rafael Nadal no es la excepción a esa premisa y lo dejó en claro este martes, tras la conferencia de prensa que sucedió a la derrota ante Van de Zandschulp, por los cuartos de final de la Copa Davis entre España y Países Bajos. “Yo creo que pondría otro jugador si fuera capitán”, reconoció un maduro Rafa ante los periodistas acreditados en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena de Málaga.

Es que el ganador de 92 títulos a lo largo de su carrera, entre ellos 22 de Grand Slam, fue ampliamente superado por su rival en una hora y 52 minutos de juego, con un doble 6-4. El estadio andaluz, con capacidad para 11.300 personas, vibró cada vez que el mallorquín lograba imponer su ritmo, aunque en ningún momento hubo chances claras de revertir el marcador. Todos se agarraban de una ilusión que no iba a llegar y el primero en saberlo fue el mismo jugador.

Rafael Nadal le regaló una función más a su público, pero el neerlandés Botic van de Zandschulp no tuvo la mejor idea que vencerlo con un contundente doble 6-4 (Foto: REUTERS/Juan Medina)

“Al final yo creo que, como he dicho antes, por algo tenemos un capitán que toma decisiones, yo simplemente sigo siendo un jugador aunque me quede poco, a lo mejor me quedan solo unas horas -en ese momento, Carlos Alcaraz disputaba el duelo que terminó ganando ante Tallon Griekspoor-, espero que no, pero es que al final no me pongáis a mí la presión de ser nada más que un jugador, no soy capitán, esta es la realidad”, fue el principio de la respuesta de Nadal al ser consultado acerca de si se hubiera elegido para la serie.

Y agregó en ese sentido: “El capitán toma las decisiones que cree que son mejores para el equipo, yo dije que si no me veía preparado para ganar el partido me descartaría, el problema es que no ha sido el caso. Creo que he entrenado lo suficientemente bien para intentar ganar el partido. Pero después en competición no he podido rendir lo bien que me hubiera gustado. La preparación no había sido mala en ese sentido y con esa tesitura se toman decisiones”.

La honestidad brutal del 14 veces campeón de Roland Garros llegaría en el final de la réplica. “Creo que después del partido lo lógico es que ojalá haya otra oportunidad y que pasemos hoy. Aunque la situación, y más en esta pista que es muy rápida, está al límite. Después de ir 1-0, ojalá que haya otra oportunidad, pero bueno, yo creo que pondría otro jugador si fuera capitán. Pero te repito que no me corresponde a mí, no tengo ese poder de decisión a día de hoy”.

Para que Nadal tenga un partido más ante su público, Marcel Granollers y Carlos Alcaraz deberán vencer a Wesley Koolhof y Van de Zandschulp. En ese caso, los locales irán ante el ganador de la serie entre Alemania y Canadá, que se llevará a cabo el miércoles, y David Ferrer tendrá la última palabra.

