Empujones y una patada al aire: la gresca que se generó en el festejo del segundo gol de Bolivia ante Paraguay

Gustavo Alfaro sigue invicto como director técnico de Paraguay y volvió a obtener un resultado de alto impacto: su equipo empató 2 a 2 sobre el final contra Bolivia en el estadio Municipal de El Alto, a 4 mil metros de altura. Sin embargo, el encuentro no estuvo exento de polémicas y se desató una trifulca en el segundo tanto de la selección local. Miguel Terceros marcó desde el punto de penal, después de una falta que todo el banco visitante negó. Y, durante los festejos, varios futbolistas de la Albirroja fueron a increpar a sus rivales, escena en la que resaltó el intento de Alejandro Romero Gamarra de pegar una patada por la espalda.

El duelo por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas se tornaba clave para las aspiraciones de ambos conjuntos, ya que una victoria los hubiera acomodado en puestos de clasificación para la Copa del Mundo. De esta manera, con el resultado en empate tras los goles de Ervin Vaca para la Verde y Miguel Almirón para igualar el marcador en el complemento, Andrés Matonte marcó una falta dentro del área defendida por Roberto Fernández.

El árbitro uruguayo señaló penal después de que Gustavo Gómez barriera y Lucas Chávez cayera al piso. A pesar del efusivo reclamo por parte del combinado nacional paraguayo para que fuera a revisar la jugada, Matonte se mantuvo firme en su decisión y no recibió el llamado desde el VAR. Terceros siguió el manual de los penales al pie de la letra, pateó cruzado, y al arquero Fernández se le escurrió la pelota por debajo de su cuerpo a pesar de haber adivinado la dirección del remate. Aunque, en ese preciso instante, comenzó a gestarse una gresca entre los futbolistas que estaban fuera de los límites del campo.

Bolivia vs Paraguay Eliminatorias Mundial 2026

En la efervescencia del festejo del gol para ponerse por delante en el marcador, los jugadores de Bolivia pasaron por delante del banco donde se encontraban los paraguayos, algo que no gustó en el lado visitante. Esto causó una breve trifulca entre ambos planteles, que tuvo al exfutbolista de Huracán, Alejandro Romero Gamarra, como el protagonista principal. El atacante fue a buscar a un rival e intentó agredirlo con una patada mientras estaba celebrando.

A pesar de que no llegó a impactarlo con fuerza, desató la respuesta de su par boliviano y se generó un clima de tensión en el que hubo una serie de empujones, y fue necesaria la intervención de miembros del cuerpo técnico para calmar los ánimos. A pesar de que la pelea no pasó a mayores, Matonte decidió expulsar a Diego Gómez de Paraguay. El compañero de Lionel Messi en el Inter Miami ya se había retirado del terreno de juego, tras ser reemplazado al minuto 64 por el mencionado Kaku Gamarra, por lo que los dirigidos por Alfaro no tuvieron que quedarse con un jugador menos en los últimos minutos.

Paraguay logró un importante empate contra Bolivia en El Alto (AP Foto/Juan Karita)

No obstante, la Albirroja logró igualar el encuentro sobre el cierre del partido tras un golazo de Julio Enciso. Dicha jugada, en la que comenzó a galopar desde atrás de la mitad de la cancha y terminó con un fuerte remate que impactó en la red, intentó ser anulada por parte de los hinchas de Bolivia y de Miguel Terceros. Desde la grada lanzaron un balón al sector en el que se estaba disputando el juego, algo que ni inmutó al futbolista del Brighton. Por su parte, el número siete de Bolivia pateó la pelota con el fin de que Matonte frenara el encuentro, algo que no sucedió.

Con este resultado, Paraguay se convirtió en la primera selección que consigue marcar y sumar puntos en El Alto durante las actuales Eliminatorias Sudamericanas. A su vez, Gustavo Alfaro mantuvo su invicto durante su ciclo en el combinado nacional, en una serie de partidos que se destaca por imponerse contra Brasil y Argentina, además de empatar contra Uruguay y Ecuador. De esta manera, se ubica en los puestos de clasificación directa al Mundial 2026.